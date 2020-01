L'horoscope du 8 janvier 2020

publié le 08/01/2020 à 05:30

Bélier

Votre signe ne reçoit presque que des bons aspects, surtout, 3ème décan, une harmonie Lune/Vénus vous fera baigner dans une ambiance très amicale. L'entraide sera au centre de cette journée et elle marchera dans les deux sens. 1er décan, vous recevez un dynamique aspect de Mars qui vous donne envie de gagner à tout prix, qu'il s'agisse d'une compétition réelle ou que cela se passe dans votre tête ; plus vous vous investirez, plus vous serez gagnant.

Taureau

On sait à quel point vous êtes rationnel et pragmatique, mais un des aspects du jour développe votre intuition ; efforcez-vous de l'écouter, vous y gagnerez. C'est un peu difficile pour le Taureau qui a besoin de preuves concrètes de ce qu'il avance, mais la plupart du temps l'intuition est nettement au-dessus de l'intelligence, elle surpasse tous les raisonnements ; quelque chose en vous sait, sans pouvoir expliquer...

Gémeaux

Dans votre signe, la Lune se lie d'amitié avec Vénus et si vous êtes né après le 12 juin, vous obtiendrez tout ce que vous voulez aujourd'hui, il suffira d'un sourire. Vous pourriez aussi croiser la route d'une personne qui vous plaît et vous vous amuserez à imaginer des situations romantiques avec lui ou elle. Par ailleurs, 1er décan, c'est beaucoup moins facile, il faut vous affronter avec quelqu'un, une personne qui vous cherche querelle.

Cancer

Vous trouverez que tout est compliqué aujourd'hui, mais demandez-vous si ce n'est pas l'autre qui complique les choses de manière à mieux vous contrôler. Cela s'adresse au 3ème décan, qui reçoit une double opposition de Saturne et de Pluton, laquelle n'est jamais facile à gérer : il faut en effet aller au bout d'une situation difficile, parfois contre votre intérêt, pour toucher le fond afin de remonter et reconstruire.

Lion

C'est la journée de Mercure, elle est en harmonie avec Neptune. Ne faites pas l'erreur de ne pas écouter vos intuition et perceptions concernant un collègue. Cette personne pourrait vous raconter des bobards et ce sont précisément vos sens qui vous alerteront. Ne soyez pas trop terre à terre et dites-vous que l'intuition a sauvé bien des situations et aidé bien des chercheurs ou inventeurs.

Vierge

C'est parce que vous vous attarderez sur des détails, que vous n'aurez pas une vue d'ensemble de votre travail, que vous perdrez du temps ou ferez une erreur. Pas une grosse erreur, mais vous pourriez ne pas voir quelque chose et vous dire après que vous auriez mieux fait de prendre du recul. Par ailleurs, 1er décan, Mars est encore en dissonance : fièvre et irritabilité, susceptibilité sont accrues. Vous aurez du mal à garder votre calme ou à rester en place.

Balance

Face aux difficultés que certains rencontrent, 3e décan, il semble vous serez récompensé de votre opiniâtreté aujourd'hui ; on pourrait vanter vos mérites, ou c'est vous qui serez content de vous, mais momentanément car il s'agit d'un bon aspect de Vénus et la planète est rapide. Qu'importe, vous aurez un poids en moins : profitez-en et essayez de ne voir que le côté positif de votre situation.

Scorpion

Le Soleil et Mercure vous sourient depuis votre secteur des échanges, des contacts, des négociations. C'est la meilleure journée pour ouvrir le dialogue. Pas la meilleure journée de l'année, rassurez-vous, mais la meilleure de cette semaine, demain et vendredi étant également très positifs pour tout ce qui est des échanges. Vous pourriez même vous faire de nouveaux clients avec lesquels vous serez à l'aise.

Sagittaire

Des conseils de prudence pour ceux nés en novembre. Je vous rappelle que Mars est chez vous et quelle que soit la situation, vous ne verrez pas venir le danger. Il ne s'agit pas de grand danger, bien sûr, mais la précipitation peut vous faire commettre des maladresses. Par exemple, vous pourriez vous couper, vous brûler, bref vous faire mal par inattention. Surtout aujourd'hui où vous serez plus distrait que d'habitude.

Capricorne

Une bonne journée, surtout pour le 2ème décan qui semble ne plus vouloir avoir une tonne de responsabilités sur le dos et qui a trouvé le moyen de s'en alléger. Peut-être en se disant que les autres n'ont qu'à se débrouiller, que vous n'êtes pas Mère Térésa et que, si vous êtes en couple par exemple, les tâches du quotidien doivent être partagées et non pas être gérées par une seule personne : vous.

Verseau

C'est aujourd'hui que le 3e décan est le mieux servi, Lune et Vénus s'accordent et vous aussi vous allez vous accorder avec quelqu'un pour une question de boulot. Certes, il y aura encore du chemin à faire comme l'indique Mercure en Capricorne, il peut y avoir un ralentissement, mais Mars viendra à votre rescousse la semaine du 27 ; il y aura une belle accélération, ou une mise en route...

Poisson

Soyez vigilant et si vous sentez qu'on cherche à vous influencer, ou à vous mentir, ne faites pas comme si vous n'aviez rien vu. Montrez que vous n'êtes pas dupe, c'est la meilleure réaction à avoir... Cela n'empêchera pas l'autre (proche ou enfant) se recommencer, mais il/elle saura que vous n'êtes pas si facilement manipulable et que vous ne croyez pas un traître mot de ce qu'il ou elle vous dit, surtout si cette situation se répète.