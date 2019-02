L'horoscope du 5 février 2019

publié le 05/02/2019 à 05:45

Bélier

C'est une lunaison qui pourrait vous être très utile, étant donné qu'elle tient la dragée haute à Saturne. C'est-à-dire que vos ennuis pourraient bien s'envoler. Peut-être pas définitivement car Saturne est plus lente que Jupiter et son transit dure un peu plus longtemps, mais enfin quelqu'un pourrait vous donner ces jours-ci une idée, une solution que vous vous dépêcherez d'appliquer parce que vous savez que, même provisoire, ce sera un soulagement.

Taureau

Une conjoncture un peu rigoureuse pour le 2e décan, mais même si vous êtes obligé de plier devant l'autorité de l'autre, votre orgueil ne sera pas atteint. En effet, la nouvelle Lune pourrait être culpabilisante si vous vous rebellez, mais Saturne étant en bon aspect avec vous, vous serez solide, droit dans vos bottes et rien ne vous déstabilisera vraiment. En outre, pour ceux du 1er décan, cette semaine est vraiment agréable et chaleureuse, rien ne vous atteint.

Gémeaux

La conjoncture est vraiment excellente pour votre 2e décan, car elle vous invite au voyage. Peut-être êtes-vous de ceux qui vont pouvoir partir samedi ? Si vous faites partie de la zone B, les vacances d'hiver commencent pour vous et vous êtes peut-être de ceux qui sont " gagnés " par la montagne. Encore faut-il avoir les moyens, ou vivre près des stations de ski, car ça coûte cher le ski... hélas. Mais ce sera peut-être juste pour le week-end (2e et 3e décan aussi).

Cancer

Une nouvelle Lune qui vous voit un peu magicien sur les bords, capable de transformer le négatif en positif : il faut croire davantage en vos pouvoirs. Cela concerne surtout le 2e décan qui en-dehors de recevoir une nouvelle Lune très alchimique, reçoit aussi l'opposition de Saturne. Donc il y a quelque chose qui vous prend la tête, peut-être un choix difficile à faire ? Mais, à l'aide d'un léger lâcher prise, vos tourments peuvent disparaître comme par magie.

Lion

Une rencontre, une réunion ou même une réconciliation sont au programme de la nouvelle Lune. En toute circonstance, soyez arrangeant, faites des compromis. C'est en vous montrant conciliant que tout ira pour le mieux ! En réalité, les autres, ceux qui vous entourent chez vous ou au boulot, ont besoin que vous les considériez davantage ; il se peut que, dopé par Jupiter, vous les preniez un peu de haut et que vous n'écoutiez que vous-même en ce moment.

Vierge

Une nouvelle Lune très travailleuse et qui vous invite à modifier un peu votre routine dans le but d'être encore plus productif ; et vous pouvez y arriver ! Vous recevez un bon aspect de Saturne qui vous permet de regarder la réalité en face et de l'accepter, voire de vous accepter tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Mais il y a aussi la dissonance de Neptune (pour les mêmes du 2e décan) et elle va en sens inverse : être plus cool, plus désinvolte même. Cependant, vous luttez contre !

Balance

Ce sont ceux qui reçoivent la morose dissonance de Saturne qui sont aussi les plus sensibles à la nouvelle Lune ; vous reprenez du poil de la bête, 2e décan. C'est peut-être provisoire mais vous n'aurez aucune de ces difficultés relationnelles auxquelles Saturne vous a habitué depuis quelques mois. Tout semblera être comme effacé et vous avez quelques jours devant vous où le plaisir et le bien-être personnel seront au premier plan. Des vacances ?

Scorpion

La lunaison éclaire un des piliers de votre zodiaque, le Verseau, en charge de votre vie intime et familiale. Un prêt venant de la famille sera en question. Qu'on vous ait déjà prêté une somme et qu'on vous demande un remboursement, ou au contraire que vous ayez à demander de l'aide financière pour un achat d'envergure. Évidemment, la réponse dépend des relations que vous entretenez avec la famille et surtout s'il y a assez d'argent dans les caisses !

Sagittaire

Une nouvelle Lune dédiée au développement de vos affaires, qui sont sur le bon chemin, 2e décan, sauf si Jupiter vous crée des tracasseries administratives. Nous en avons déjà parlé, la planète est une planète chanceuse, mais le moindre écart par rapport à la loi est très vite sanctionné quand Jupiter est chez vous. 3e décan, de bons influx de Mercure et de Mars vous donnent de la répartie et si vous avez un rendez-vous, l'autre ne pourra pas en placer une.

Capricorne

Avec la nouvelle Lune vous pourriez faire un important achat, changer de voiture par exemple, mais vous êtes freiné par la peur de faire un mauvais choix. Néanmoins, vous avez probablement passé le marché en revue, vous avez même fait des essais et à présent vous vous demandez si vous ne feriez pas mieux d'acheter de l'occasion plutôt que du neuf. D'un autre côté, les aides à la transition écologique pourraient trouver tout leur sens si vous prenez un véhicule adéquat.

Verseau

Aussi active aujourd'hui, la nouvelle Lune vous met en vedette d'autant que cette année elle copine avec Jupiter. Né ces jours-ci, profitez de toute opportunité. Et vous en avez certainement déjà une ou deux qui se sont présentées ces dernières semaines ; un projet pourrait prendre de l'ampleur par exemple, alors que vous ne pensiez pas qu'il pourrait vous conduire très loin. Mais vous pouvez aussi faire des rencontres qui vous seront très utiles pour votre avenir.

Poissons

Une nouvelle Lune de l'ombre et qui vous invite à ne pas faire de mystères, à ne pas vous cacher aux yeux des autres, même si vous n'êtes pas fier de vous ! Il se peut en effet, 2ème décan, que vous ayez des soucis avec l'administration, que vous n'ayez pas fait votre " devoir " en ne payant pas certaines taxes, par exemple. Mais vous pouvez aussi, au positif, atteindre un but, obtenir une promotion qui, précisément, vous sort de l'ombre.