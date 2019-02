L'horoscope du 4 février 2019

publié le 04/02/2019 à 06:05

Bélier

Si vous avez une satisfaction professionnelle, 1er décan, sur le plan sentimental Vénus sera trop raisonnable pour vous. Mais elle aura l'avantage d'être fidèle. Et sincère, et honnête, ce qui n'est tout de même pas à négliger. On sait que vous aimez les relations un peu mouvementées, où il y a de la passion, des petites querelles qui s'arrangent sur l'oreiller, mais le temps où Vénus sera en relation avec vous, vous vous contrôlerez, il n'y aura aucun débordement.

Taureau

La position de Vénus correspondra pile à ce dont vous avez besoin pour être rassuré et vous sentir en sécurité, surtout 1e décan, qui est un peu instable. En effet, Uranus va très bientôt revenir chez vous, elle n'est plus qu'à un cheveu de votre décan et ses effets se font évidemment sentir. Vous n'êtes plus dans une ambiance sereine, vous avez peur que quelque chose se produise et que ce quelque chose ait un impact sur votre couple, ou sur votre confort personnel.

Gémeaux

Alors une Vénus raisonnable, adulte, qui se contrôle, ce n'est pas pour vous. Vous aurez l'impression, pendant un jour ou deux, d'être sur mars ! Mais je ne suis pas sûre que vous y accorderez beaucoup d'attention. A moins que vous ne soyez amoureux et que l'autre vous semble soudain plus distant que d'habitude, mais comme ça ne durera pas vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. D'autant plus que vous n'avez pas de dissonance sur votre décan.

Cancer

Vénus se trouve à présent de l'autre côté du zodiaque et si vous êtes du 1er décan, vous dégagerez de la douceur, une grande gentillesse et une forte séduction. On ne pourra pas rester insensible à votre charme, et vous non plus : si quelqu'un vous plaît, vous aurez du mal à ne pas lui dire ce que vous ressentez, mais en y mettant les formes bien sûr ; vous aurez une manière de faire qui donnera à votre conquête l'impression que c'est lui (elle) qui vous a séduit.

Lion

En tant que signe de feu, vous aurez l'impression que vos sentiments sont passagèrement éteints, mais il suffira d'un rien pour rallumer votre flamme. 1er décan, vous êtes concerné jusqu'au 12, vous recevrez donc les influx de Vénus un jour ou deux seulement et il ne faudra pas y faire trop attention ; plus vous accorderez d'importance à cette baisse d'intensité, plus elle en aura réellement. N'y pensez pas et laissez vos pensées dériver vers d'autres sujets.

Vierge

Vous apprécierez une Vénus très rassurante. 1er décan, ceux que vous aimez vous donneront des gages de leur fidélité et de la force de leurs sentiments. Même si vous êtes célibataire, vous saurez que vous pouvez compter sur ceux qui vous entourent, que vous n'êtes pas seul. Il y aura également des bénéfices intimes à retirer de cette Vénus en Capricorne : vous serez plus sûr de vous, de votre séduction, et votre amour-propre se portera mieux.

Balance

Vous aurez des comportements très protecteurs avec Vénus en Capricorne. Mais la première personne à préserver, c'est vous et votre très forte sensibilité. Elle sera en effet très accentuée pendant un jour ou deux, le temps que Vénus avance en Capricorne (donc un jour ou deux pour chacun). Certains se laisseront aller à de la nostalgie et à penser que c'était mieux avant, alors que d'autres pourraient revoir quelqu'un qui a beaucoup compté dans leur vie.

Scorpion

Vous êtes souvent un peu renfermé, voire énigmatique, mais avec Vénus en Capricorne vous serez un peu plus ouvert et de bon conseil pour vos proches. Le Capricorne en lui-même n'est pas très ouvert sur les autres (mais ça dépend beaucoup de l'ascendant) aussi Vénus dans ce signe ne l'est pas non plus. C'est le secteur dans lequel elle se trouve qui est ouvert et communicatif, donc quelque chose ou quelqu'un saura forcer votre nature et créer une ouverture.

Sagittaire

Vénus occupe à présent un secteur qui parle de vos besoins affectifs, mais aussi financiers. Peut-être que vous allez recevoir une petite prime ces jours-ci ; 1er décan, cela durera jusqu'au 12, mais un jour ou deux seulement pour chacun. S'il n'est pas question d'argent, gare à la jalousie et à la possessivité dans votre vie sentimentale. Mais il semble que ce sera plutôt votre conjoint qui manifestera une volonté de vous mettre en cage. Du moins, vous le vivrez ainsi.

Capricorne

Cette année, c'est tout bon pour le 1er décan, Vénus ne fait aucune mauvaise rencontre chez vous et vous offre quelques moments de plaisir, de bien-être. La planète sortira du 1er décan le 12 février, donc vous aurez droit à ses influx une journée ou deux, mais elles suffiront pour vous mettre dans de bonnes dispositions, même quand Vénus ne sera plus là. Acceptez les invitations, les sorties, on ne sait jamais vous pourriez rencontrer quelqu'un...

Verseau

Dans votre 12ème secteur, Vénus ne va pas beaucoup s'exprimer et il faudra vous bousculer un peu pour que vous exprimiez vos sentiments. Et encore ! Vous garderez tout pour vous, mais pas longtemps ! En réalité, Vénus ne sera active qu'un ou deux jours pour chacun (1er décan, jusqu'au 12 février). Il se peut aussi que vous ayez à cacher à quelqu'un ce que vous ressentez pour lui, pour elle, parce que cette personne n'est pas libre ou ne fait pas attention à vous.

Poissons

Vénus en Capricorne, chez Saturne, vous demande de prendre une de vos amitiés plus au sérieux. On pourrait vous reprocher de ne pas donner de nouvelles, de rester à distance, alors que simplement vous oubliez de vous manifester parce que vous êtes comme ça, vous avez la tête ailleurs ! 1er décan, vous n'en aurez des échos que jusqu'au 12 février, un jour ou deux chacun. Tout d'un coup, cet ami vous rappellera que vous pouvez avoir besoin l'un de l'autre.