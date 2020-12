L'horoscope du 4 décembre 2020

publié le 04/12/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, vous avez de très beaux atouts en main en ce moment et jusqu'à fin janvier minimum. Vous pourriez apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui, une nouvelle que vous aviez probablement envie d'entendre et qui vous fera du bien au moral. En revanche, c'est toujours compliqué pour le 3ème décan, pour ceux nés après le 15 avril et qui reçoivent encore l'opposition de Jupiter et Saturne. Bonne nouvelle, après le 20 il n'en sera plus question.



Taureau

Né fin avril, préparez-vous à passer quelques journées stressantes, vous aurez beaucoup de contraintes sur le dos et on ne vous écoutera pas quand vous direz que c'est trop. D'une certaine manière, vous aurez l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur votre vie et que vous devez absolument vous libérer de vos chaînes. La situation dure depuis longtemps mais je vous rassure, la conjoncture responsable se défera définitivement en avril et ne reviendra plus avant... 20 ans.



Gémeaux

Vous aussi, natif de mai, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, la roue du zodiaque est en train de tourner en votre faveur. Il serait étonnant que vous ne le sentiez pas, que vous n'ayez pas une proposition qui vous fera réfléchir ou que vous n'ayez pas des rendez-vous ou des entretiens pour du boulot. A ce titre, la deuxième partie de cette journée sera très intéressante : vous recevrez un courrier ou un coup de téléphone qui peut faire travailler vos petites cellules grises dans le bon sens.



Cancer

Une journée compliquée dans le domaine relationnel pour le 3ème décan, vous vous débattez dans quelque chose de conflictuel depuis des mois, mais je vous promets que c'est bientôt terminé. Vous allez peut-être devoir renoncer à quelque chose, ou faire marche arrière, mais ce sera le bon moyen pour vous sortir de cette situation. Cela dit, selon votre thème natal, c'est peut-être votre adversaire ou concurrent qui aura à faire un compromis. Sans votre thème, difficile de savoir.



Lion

La Lune se présentera à l'orée de votre signe en début d'après-midi, et si vous êtes du 1er décan vous risquez d'être un peu nerveux, ou inquiet pour certains, et parfois juste à cause de pensées qui vous viendront à l'esprit et troubleront votre tranquillité. Il est vrai cependant que, depuis un an ou deux, votre tranquillité s'est envolée et que vous avez dû affronter une épreuve, vous défaire de certaines contraintes ou d'une dépendance qui gênait et gêne peut-être encore votre développement.



Vierge

2ème décan, né après le 8 septembre, soyez vigilant car l'un de vos proches pourrait chercher à vous manipuler ou même à vous faire culpabiliser pour pas grand-chose. A moins que vous ne soyez en relation avec quelqu'un à qui vous prêtez de bonnes intentions et qui n'est pas celui ou celle que vous croyez. L'aspect responsable est, encore une fois, l'opposition de Neptune à votre décan, mais elle se termine bientôt, dans le courant du mois de février, et elle investira alors le 3ème décan des Poissons, face donc à votre 3ème décan : vous pourrez lâcher prise.



Balance

Pas de problème pour les natifs de septembre et début octobre, tout se met en place pour que vous accomplissiez un de vos rêves ou que vous atteigniez l'un de vos objectifs. Et vous pourriez en avoir des nouvelles aujourd'hui. En revanche, ça ne va toujours pas très fort pour ceux du 3ème décan, mais qui pourraient quand même voir le bout du tunnel puisque les planètes qui sont en dissonance avec vous ne le seront plus à partir du 20. Il ne restera que Pluton, dont nous reparlerons.



Scorpion

On reparle de Vénus car elle est dans votre 2ème décan et a entamé un bon aspect avec Neptune. Votre voeu d'amour inconditionnel pourrait bien se trouver exaucé. Ou l'est déjà et vous en profitez à fond ! Il est possible que cela se porte sur un enfant, ou sur votre conjoint. Mais cet aspect peut aussi être très favorable aux artistes et créateurs, avec la possibilité d'obtenir une reconnaissance ou de l'avoir obtenue puisque l'aspect se terminera en février pour s'intéresser au 3ème décan.



Sagittaire

C'est beaucoup moins cool qu'hier, la Lune s'oppose à Jupiter et Saturne et active le problème de société que nous vivons actuellement et qui vous affecte financièrement. Même si les choses semblent évoluer dans le bon sens étant donné que la pleine Lune de lundi débordait d'espoir. Mais dans l'après-midi la Lune entrera en Lion et sera en phase avec Mercure : vous entendrez une nouvelle qui ira dans le sens de vos espoirs, surtout 1er décan qui commence à sentir un vent de liberté souffler.



Capricorne

La journée risque de mal commencer pour le 3ème décan qui ne sera pas d'humeur très optimiste, ce sera même le contraire. Mais l'ambiance changera autour de 14 heures avec l'entrée de la Lune en Lion ; vous serez certainement plus réaliste, même si le problème qui vous préoccupe et qui concerne vos affaires, voire votre argent, ne s'est pas envolé. Cela dit, toujours 3ème décan, vous n'avez plus très longtemps à attendre, les planètes bougeront à partir du 17 décembre.



Verseau

Il y aura de la nervosité dans l'air, mais seulement en fin de journée et juste pour le 1er décan. Vous devez absolument vous projeter dans le futur et l'envisager avec plus d'optimisme. D'ailleurs, il se pourrait que vous appreniez une bonne nouvelle concernant un projet (1er décan toujours), ça peut être quelque chose qu'on vous dira, que vous lirez ou entendrez à la radio ou à la télé. Du coup, vous aurez le moral bien dopé et vous vous sentirez même plus libre que précédemment.



Poissons

3ème décan, Neptune ayant reculé vous êtes moins bousculé. Au contraire, vous avez retrouvé votre stabilité ainsi qu'un certain facteur chance, surtout né après le 16 mars. Vous profitez d'une harmonie de Jupiter et Saturne qui vous aide à construire du solide, surtout dans le domaine de vos relations professionnelles ou amicales. Profitez de ce mois de décembre pour consolider ce que vous avez acquis ; pour Saturne vous avez jusqu'au 17 et pour Jupiter jusqu'au 20.