L'horoscope du 3 octobre 2020

publié le 03/10/2020 à 05:30

Bélier

Tout ce dont vous aurez envie, c'est de passer un week-end calme, tranquille, sans disputes et sans obligations à respecter. Essayez de profiter du moment présent. Je sais bien que ce n'est pas facile (3ème décan surtout) quand on vous énerve, qu'on vous pousse dans vos retranchements, ou quand vous avez une décision difficile à prendre. Essayez de vous offrir un petit plaisir, n'importe quoi, histoire de compenser ce climat frustrant et qui vous demande de prendre sur vous.



Taureau

La Lune passe le week-end chez vous et facilite vos contacts avec vos proches. Vous vous sentirez bien entouré, sauf peut-être si vous êtes né fin avril. En effet, Mercure entame une opposition avec Uranus (qui est conjointe à votre Soleil) et l'un de vos projets ou l'une de vos attentes pourraient être remis en question par l'un de vos proches. Encore une fois, vous ne vous sentirez pas libre de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez et quand vous le voulez !

Gémeaux

Un week-end familial vous attend, un anniversaire à souhaiter peut-être ou alors une réunion qui vous permettra de revoir des proches que vous ne voyez pas souvent. En effet, avec Vénus en Vierge, le passé peut refaire surface et parfois même des sentiments peuvent resurgir et vous troubler. Si vous êtes en couple, surveillez une tendance à critiquer l'autre, elle est accentuée en ce moment et vous serez tenté de voir les défauts de votre chéri/e avec une loupe !

Cancer

Profitez de ce samedi, il est top pour ceux nés en juin... L'ambiance sera douce, vous vous sentirez complice avec quelqu'un, vous aurez envie de rire et de flirter. Il y aura une sorte de légèreté dans l'air, vous serez spontané et sentirez qu'on vous apprécie. L'amitié sera également en vedette, peut-être y a-t-il quelque chose de prévu avec votre groupe habituel et vous en être ravi à l'avance. Mais 3ème décan, ne vous attendez pas à la même ambiance, vous le savez...

Lion

Si vous êtes du 1er décan, né début août, il pourrait y avoir de l'orage dans l'air, une conversation avec un proche risque de mal tourner, vous manquerez de souplesse. Et cela peut concerner l'un de vos projets de boulot (ou autre) qui semble déplaire : vous trouverez que l'attitude de l'autre empiète sur votre liberté d'action. Toutefois, vous pouvez aussi avoir tendance à revenir sur une conversation qui a déjà eu lieu, ou sur un événement dont vous espériez qu'il ne se reproduirait pas.

Vierge

Pour passer un bon week-end, oubliez toutes vos inquiétudes habituelles, trouvez le moyen de penser à autre chose et surtout à ce qui est positif dans votre vie. Parce qu'il y en a, du positif, surtout pour le 1er décan... Vénus est chez vous, en bon aspect avec la Lune, Mercure est aussi en phase avec vous et vous êtes encore plus malin, plus perspicace que d'habitude. Et donc avec Vénus qui passe sur votre Soleil, vous pourriez aimer et vous sentir aimé. D'où que vienne cet amour...

Balance

La planète de l'amour n'est pas très bien placée en Vierge, un signe très réservé et pudique. Mais peut-être que ce sera votre intérêt que de rester sur la réserve ? Même si cela ne concerne que le 1er décan pour l'instant et qu'il n'y a aucune dissonance dessus. Juste un aspect de Mercure qui vous rend plus malin, plus rusé. Donc rester sur la réserve peut être une tactique pour attirer l'autre, qui vous trouvera un air très mystérieux !

Scorpion

Un week-end sous l'égide de Vénus, qui va accentuer en vous le désir de tout faire par amour et de donner le maximum à ceux que vous aimez, et peu importe qu'on vous le rende. Vous êtes dans une période où l'autre passe avant tout, où votre dévouement à l'être aimé sera votre manière de lui montrer combien vous êtes attaché à lui/elle. Toutefois, 3ème décan Mars s'oppose toujours à vous (jusqu'au 17 octobre) et il y a forcément de la dispute dans l'air.

Sagittaire

2ème décan, vous accueillez les bons influx du Soleil en Balance et votre projet du jour sera de retrouver des amis et parfois de vous faire de nouvelles relations. Vous serez extrêmement sociable et tout le monde remarquera à quel point vous pouvez être sympathique, cordial, et même boute-en-train ! Seuls les natifs de novembre, sous l'influence de Vénus en Vierge, seront un peu plus réservés que d'habitude, ils se mettront moins en avant. Peut-être aurez-vous un souci en tête ?

Capricorne

Une belle fin de semaine, 1er décan, vous saurez prendre de la distance, réellement ou en pensée et vos problèmes vous sembleront soudain moins pesants. Ils reprendront une taille normale, alors que vous leur donniez trop d'importance. Mais il est vrai que certains ne sont pas gâtés, ceux du 3ème décan en particulier, mais nous en avons souvent parlé. Après le 17 octobre, Mars rétrogradera et ne sera plus en dissonance avec vous, vous serez moins en colère !

Verseau

Vos pensées risquent de vous emmener trop loin dans l'anticipation d'une situation qui vous stresse. Essayez de profiter de l'instant présent, 1er décan, et surtout si vous êtes de fin janvier. Mercure et Uranus entament une dissonance qui va s'installer quelques jours et ce sont des bruits de couloir qui vous inquièteront, ou ce qu'on vous dira et qui sera en contradiction avec ce que vous espérez. Mais c'est le week-end, il ne peut rien se passer de concret, sauf si ça vient d'un proche...

Poissons

Né en février, vous n'aurez pas à vous plaindre de ce week-end, surtout si vous acceptez une sortie qu'on vous a proposée et sur laquelle vous hésitez. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ou alors la personne vous ennuie parce qu'elle vous colle ? Donnez-vous une chance et donnez-lui aussi sa chance, on ne sait jamais, surtout que vous pourriez découvrir qu'il ou elle est plus intéressant/e qu'il n'y paraît. Demandez-vous quelle était votre toute première impression.