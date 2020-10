L'horoscope du 4 octobre 2020

publié le 04/10/2020 à 05:30

Bélier

Vos besoins, vos désirs seront prioritaires et tant pis si on trouve que vous vous comportez en égoïste. Aujourd'hui, c'est ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Ce n'est pas que ça va mal (sauf pour certains du 3e décan), mais pendant la période Balance vous pensez davantage aux autres qu'à vous, vous agissez pour les autres ou en fonction des autres. Aussi vous occuper exclusivement de vous ne peut que rétablir un équilibre qui était rompu.



Taureau

Dans votre signe la Lune joue les vilaines filles et Mercure s'oppose. Né fin avril, début mai, je vous l'ai dit hier, on continue à ne pas être d'accord avec vos projets. Et comme vous êtes têtu comme une mule, vous ne changerez rien à ce que vous avez prévu, même si cela provoque un conflit avec vos proches. Votre priorité, c'est d'avancer, peut-être de quitter un boulot pour vous mettre à votre compte, et cela même si le saut dans le vide vous fait peur.

Gémeaux

Vénus vous incitant à ne voir que vos défauts, 1er décan, il va falloir faire un effort pour vous aimer davantage, de manière à ce que les autres vous aiment aussi. Mais, ces jours-ci, vous êtes peut-être entouré de personnes qui ont tendance à vous dévaloriser ? Et comme vous êtes souvent sensible au dernier qui a parlé, cela crée en vous l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Dans l'idéal, il faudrait arrêter d'être aussi sensible à ce qu'on vous dit.

Cancer

C'est toujours réjouissant pour le 1er décan, et encore plus si vous êtes né autour du 10 juillet. Soit vous avez fait une belle rencontre, soit votre couple s'épanouit. Mais plusieurs autres situations peuvent se présenter avec l'harmonie Jupiter/Neptune : vous pouvez avoir découvert une religion, une philosophie de vie qui vous convient dans la mesure où vous avez besoin de spirituel ces temps-ci. Mais l'opposition de Jupiter peut aussi créer des problèmes juridiques ou administratifs.

Lion

Né fin juillet, début août, vous serez un peu trop sensible aux dissonances, vous les connaissez bien et si vous n'avez pas encore trouvé la parade, cela ne va pas tarder. Il s'agit, encore et toujours, du carré d'Uranus qui vous contraint à accepter des conditions professionnelles qui vous déplaisent. On vous a peut-être rétrogradé, ou alors s'il y a une nouvelle direction vous trouvez que leur philosophie est en contradiction avec la vôtre. Et vous avez envie de tourner la page...

Vierge

La conjoncture est toujours très positive pour votre signe, en particulier né début septembre. Vos pensées tourneront autour d'une promesse qui vous réjouit. Il s'agit probablement d'une proposition qui pourrait vous rapporter gros financièrement. Toutefois, étant donné que Vénus est conjointe à votre Soleil, il n'est pas exclu qu'il soit question d'amour : vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire et vos pensées volent sans cesse vers lui, ou vers elle...

Balance

Vous serez dans une bonne ambiance peut-être parce qu'on vous fera la fête pour votre anniversaire. De plus, sachez que 2021 sera une bonne année pour vous. Vous n'y croyez pas quand vous voyez le contexte actuel, mais vous verrez que vous allez pouvoir réussir quelque chose, vous faire remarquer ou, pour certains, avoir un enfant. Mais le domaine de la création artistique peut aussi être très en avant, à moins que vous ne trouviez un job dans la beauté, le luxe, etc.

Scorpion

En revanche, pour vous les dissonances sont actives, Lune/Uranus, Mercure/Uranus : une relation ou vos relations seront encore une fois bousculées. Il est possible que vous n'y mettiez pas beaucoup du vôtre, que vous ne vouliez pas vous remettre en question alors que c'est ce qui serait nécessaire pour améliorer la situation. Vous en êtes à un stade de votre vie qui dit que vous devez conscience de votre schéma relationnel et qu'il faut le faire évoluer.

Sagittaire

Vous aussi les dissonances vous passent au-dessus de la tête et vous n'aurez qu'une envie aujourd'hui, ne rien faire. Peut-être quand même la cuisine pour vos amis. Il arrive que vous soyez un très bon dans ce domaine, d'ailleurs pas mal de chefs sont Sagittaire car, en plus du talent, il faut aussi une bonne dose d'autorité pour régner. De plus, la période Balance vous invite à être plus attentif à vos amitiés et à vos relations en général. Surtout celles qui peuvent vous êtes utiles.

Capricorne

Également à l'abri des dissonances, vous profiterez d'un dimanche qui pourrait être très tendre et sensuel. L'autre vous donnera des preuves de son attachement, de son amour, et cela vous fera fondre (né en décembre surtout). Quand je dis l'autre, cela peut autant être votre partenaire ou ami, que vos enfants ou toute personne pouvant vous manifester son affection. Vous-même serez probablement un peu plus démonstratif que d'habitude, ce qui ne sera pas un mal.

Verseau

Les dissonances risquent de vous énerver ou de vous rendre anxieux mais je vous le disais hier, c'est votre mental et des pensées négatives qui en sont responsables. Cela dit, vous aurez peut-être quelques contraintes à accepter, notamment du côté familial. Il est possible justement que la famille ait pesé sur vous pour que vous preniez une direction qui ne vous plaisait pas, ou que vous abandonniez quelqu'un parce que cette personne ne plaisait pas à la famille : il faut vous en détacher un peu, elle a trop d'influence sur vous.

Poissons

Profitez de cet agréable dimanche pour vous changer les idées en allant découvrir un joli petit coin, ou en vous plongeant dans une lecture qui vous enrichira beaucoup. Si vous êtes né fin février, début mars, vous avez entamé une sorte de mutation, un changement intérieur, ou alors vous avez découvert une facette de vous-même que vous ne connaissiez pas et qui vous ouvre des horizons. Certains ont changé d'environnement, de voisinage et se sont créés de nouveaux liens.