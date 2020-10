L'horoscope du 6 octobre 2020

publié le 06/10/2020 à 05:30

Bélier

Nous ne reviendrons pas sur les déboires du 3ème décan, d'autant qu'ils risquent de vous prendre la tête jusqu'en fin de semaine prochaine. En revanche, 1er décan né autour du 30 mars, il se peut qu'un travail porte ses fruits, des fruits du genre financier et qu'un bonus vous soit attribué. Par ailleurs, surveillez tout de même la façon dont vous parlez à vos collègues, ou aux personnes chargées de vous rendre service, vous risquez de les énerver en étant trop dans la critique.

Taureau

C'est probablement une question d'argent, liée à votre rémunération, qui risque de vous mettre la tête à l'envers, si vous êtes né fin avril. Pourtant, il semble que vous étiez prévenu mais peut-être que vous n'avez pas voulu y croire : cette rémunération a pu baisser de manière conséquente, qu'il s'agisse de votre salaire, d'une pension ou d'une somme qu'on vous devait et qu'on ne vous rend pas dans sa totalité.

Gémeaux

Né en mai, vous serez très remué par un souvenir, ou par le retour de quelqu'un du passé. Cela peut se passer dans la réalité, mais vous avez aussi pu rêver de cette personne et ce rêve restera très vif pendant quelques heures. Mais cela disparaîtra rapidement, surtout si vous êtes né autour du 25 mai. Un désaccord avec un membre de la famille sera au premier plan pour d'autres Gémeaux, également nés en mai. Essayez de canaliser votre susceptibilité.

Cancer

Vous entendrez une information et elle ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. C'est quelque chose dont vous pourrez vous servir pour faire progresser l'un de vos projets, en particulier né autour des 30 juin et 1er juillet. Vous préparez quelque chose qui devrait accentuer votre liberté d'action, ou c'est peut-être déjà fait, mais vous pouvez encore compter sur des progressions jusqu'en mai de l'année prochaine.

Lion

Le ciel est encore orageux pour les natifs de début août et je crains qu'il ne le reste quelque temps. Une décision a été prise et vous avez du mal à la digérer. Il faut intégrer de nouvelles données et vous faites de la résistance, ce qui n'est pas une bonne idée, sauf si vraiment cette décision est injuste. Dans ce cas, vous avez intérêt à faire appel à un médiateur ou à un avocat, de manière à ce que vos droits soient respectés.

Vierge

Vous aurez un très bon contact ou un rendez-vous qui portera ses fruits, surtout si vous êtes né début septembre. La conjoncture est idéale pour vous réinventer et pour vous créer un nouvel avenir... Vous pourriez faire une formation et changer de boulot, par exemple, ou même recevoir une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Avec très probablement une acceptation, un accord, qui ne tardera pas à être validé. D'ici la fin de la semaine semble-t-il.

Balance

Une très bonne journée, vous aurez les idées claires et vous serez d'humeur plutôt joyeuse, même si le contexte ne s'y prête pas. Un voyage pourrait être évoqué, celui que vous aimeriez faire dans l'idéal, un voyage professionnel peut-être, ou alors vous essayerez de trouver quelque chose pour les vacances de la Toussaint ; pour vous ou pour vos enfants. Bref, on parlera plus de loisirs que d'ennuyeux boulot.

Scorpion

Je vous le disais hier, les contacts et échanges sont au 1er plan. Vous risquez de parler sans réfléchir aujourd'hui et d'envoyer des petites piques qui ne passeront pas inaperçues parce qu'elles seront adressées à quelqu'un qui est un peu trop sensible. Si vous ne voulez pas vous faire d'ennemis, essayez d'être un peu moins " cash ". Cela dit, vous viserez juste la plupart du temps, et c'est pour cela que ça risque de faire mal !

Sagittaire

La journée sera harmonieuse et vos relations avec les autres excellentes pourvu que vous adoucissiez votre côté autoritaire. Parfois, vous y allez un peu fort et vous pouvez être cassant, surtout dans votre façon de mettre l'autre face à ses fautes ou à ses défauts. Vous croyez que c'est de l'honnêteté que de dire ce que vous pensez, que c'est pour le bien de l'autre ? Et si vous vous trompiez, et si cela obligeait l'autre à se dévaloriser, à ne pas se sentir à la hauteur ?

Capricorne

La Lune en Gémeaux indique que vous serez au top dans votre travail et dans vos relations avec vos collègues ou employés. En outre, vous pourriez recevoir une excellent nouvelle, ou une proposition alléchante. Il faut dire que, 1er décan, vous avez des motifs de satisfaction : c'est ce que disent les bons influx de Vénus. Ils sont très prometteurs, un projet pouvant être sur la voie du succès. Et cela ne fait peut-être que commencer : la suite en 2021.

Verseau

Une bonne journée vous attend, vous entendrez des compliments flatteurs et serez content de vous. Sauf né fin janvier, début février, une information risque d'accentuer votre anxiété. Vous êtes déjà anxieux de nature et avec l'actuelle dissonance d'Uranus, vous l'êtes encore plus parce que vous n'avez pas de vision de votre avenir professionnel, ou personnel. Les choses vont se décanter peu à peu, Uranus dit qu'il faut que vous fassiez le ménage, que vous tourniez une page.

Poissons

Gare à la dispersion aujourd'hui ! Vous serez peut-être pressé de vous débarrasser de vos obligations et à vouloir tout faire en même temps, vous ne le ferez pas bien ! Avec le risque de devoir recommencer et donc de perdre votre temps ! Mais peut-être serez-vous distrait (1er décan) par une histoire de coeur ? En effet, Vénus est face à vous et il se pourrait que quelqu'un vous intéresse ; ou qu'on vous fasse du gringue et que vous y pensiez sans arrêt.