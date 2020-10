L'horoscope du 5 octobre 2020

publié le 05/10/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus de horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Autant ça peut aller, surtout côté relations, pour une grande partie du signe, autant pour le 3e décan, on dirait que vous êtes face à un mur, face à un choix impossible. Quelle que soit la direction que vous voulez prendre, elle aura un côté négatif et vous resterez bloqué, en particulier né autour du 12 avril. Mais ce n'est pas une situation nouvelle et ces blocages semblent venir de l'extérieur et non de vos comportements. Vous enragez de ne pas pouvoir agir librement face à des forces que vous ne pouvez combattre.

Taureau

Une semaine top pour le 1er décan surtout né avant le 28 avril. Né après, c'est un peu la galère sur le plan des échanges et malheureusement ça va durer un peu. Pas 107 ans, évidemment, mais Mercure est lente et elle va rétrograder la semaine prochaine. Si vous êtes né autour des 29 et 30 avril, vous serez face à un mur, c'est-à-dire face à quelqu'un de totalement inflexible. Ou alors c'est vous qui serez trop ferme sur vos positions et vos discussions échoueront.

Gémeaux

Honneur au 2e décan cette semaine. Vous serez fier de vous, vous réussirez quelque chose et votre amour-propre sera flatté par d'agréables compliments. Sachez que 2021 sera en principe une excellente année grâce au transit de Jupiter en Verseau. Vous allez pouvoir vous développer peut-être grâce à un changement dans votre travail, ou, pour certains, à une mutation, voire un travail avec l'étranger. Et, toujours 2e décan, il semble que vos problèmes d'argent vont peu à peu s'améliorer.

Cancer

En dehors du 3e décan, bloqué par la dissonance Mars/Pluton, vous serez au top cette semaine, surtout né en juin. Vous vous sentirez apprécié. Et il est vrai que vous aurez des atouts : Mercure, qui peut vous valoir une très surprenante proposition, ou une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas, et Vénus qui vous donnera la possibilité de vous amuser, de flirter, de jouer avec vos sentiments ou avec ceux de l'autre. Ce sera très bref, un jour ou deux, mais vous pouvez vous attendre à de vrais moments de détente.

Lion

Pour vous aussi c'est dans le domaine des échanges que vous aurez à vous battre, surtout né fin juillet-début août. Sachez garder votre sang-froid en toute circonstance. Ce n'est pas en parlant plus fort que vos interlocuteurs que cela changera quoi que ce soit. Le problème c'est que vous ne sortirez pas tout de suite de cette ambiance stressante car Mercure ne rétrogradera que la semaine prochaine (jeudi). C'est seulement à partir de ce moment, que vous serez moins dans le stress.

Vierge

Vénus est chez vous toute la semaine 1er décan et né début septembre aussi. Pas de doute, vous obtiendrez ce que vous voulez, en amour ou dans votre travail. Vous serez content de vous, ce qui est rare, surtout si vous vous détendez un peu, si vous êtes moins perfectionniste. Né début septembre vous pourriez aussi lâcher un schéma -relationnel ou autre- qui ne vous a pas réussi jusqu'à présent mais qui, une fois abandonné, laissera la place à un important sentiment de liberté, et même de libération pour certains.

Balance

Bon anniversaire au 2e décan, un des plus favorisés l'année prochaine, votre créativité, vos productions connaîtront le succès et certains auront un enfant. En effet, à partir de fin décembre Jupiter et Saturne entreront en Verseau, un des signes avec lequel vous êtes le plus en harmonie et qui gère précisément vos succès, votre amour-propre, l'image que vous donnez de vous-même... et les enfants. Avec Jupiter, tout est toujours plus important, ou c'est vous qui prenez du "poids".

Scorpion

La semaine sera marquée par le transit de Mercure dans votre signe, surtout né entre fin octobre et le 4 novembre. Il se peut qu'un rendez-vous soit remis, ou une discussion, et cela accentuera votre anxiété quant à l'avenir. Le problème c'est que cette conjoncture s'installe et qu'elle va insister jusqu'à ce que vous ayez compris que vous devez assouplir votre position, même si vous estimez que vous avez raison et que vous n'avez pas à supporter telle ou telle contrainte.

Sagittaire

2e décan vous êtes sous le feu des projecteurs cette semaine, avec la possibilité de vous faire des relations ou d'appeler l'une d'elle pour vous aider sur un projet. Vous aurez incontestablement de bonnes idées, parfois des opinions à partager parce que vous vous sentirez un peu militant d'une cause qui vous tient à cœur. Né autour du 10 décembre, une affaire d'argent pourrait être en train de trouver une conclusion grâce à un arrangement, le problème datant du mois de février.

Capricorne

Vénus sera votre meilleure amie cette semaine, surtout si vous êtes de décembre et début janvier. Il se peut qu'on vous fasse une offre qui sera difficile à refuser. Cela peut être une offre professionnelle, comme cela peut concerner votre vie sentimentale. Dans ce cas, on peut vous inviter à boire un pot, à dîner en tête-à-tête... Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez compter sur Vénus pour préserver votre entente et faire vibrer vos sentiments. À moins que vous ne prévoyiez une escapade à deux.

Verseau

Une excellente semaine, bien remplie et positive pour le 2e décan. Mais pour ceux de janvier, il va y avoir des remous, plus au boulot qu'en famille semble-t-il. Toutefois, cela dépend beaucoup de votre ascendant et pour certains, la conjoncture pourrait vous permettre de mettre les points sur les i et d'expliquer votre point de vue. Mais, apparemment, vous serez face à des personnes dont le but sera de ne pas vous écouter ou de vous contredire.

Poissons

Mercure étant bien placée et pas encore rétrograde, ceux de février, début mars auront des idées, une vision à partager qui intéressera un important personnage. Cela peut être votre boss, ou n'importe qui ayant un pouvoir de décision. Si ce n'est pas une idée, peut-être aurez-vous une demande à poser pour des jours de congé ? Il peut aussi être question d'un déplacement à faire, et qui peut être remis, ou d'un rendez-vous qui, pour certains, pourrait être décisif.