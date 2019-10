L'horoscope du 7 octobre 2019

publié le 07/10/2019 à 06:10

Bélier

Le 1er décan devra se montrer conciliant toute cette semaine et faire des compromis ; à moins que vous ne recherchiez le conflit avec un partenaire. Nous l'avons déjà évoqué, Mars s'oppose à vous et vous invite à vous désarmer, à oublier toute agressivité avec les autres. Toutefois, on pourrait être agressif avec vous, vous chercher... Dans ce cas, tournez le dos à cette personne en souriant, de manière à ne pas fâcher la personne, qui doit se sentir frustrée et non agressée.

Taureau

C'est le moment 1er décan de vous révolter et dire tout net ce que vous pensez. Toutefois, selon G. Bataille, ce qui nous révolte le plus violemment est en nous. Pensez-y, même si vous avez l'impression de devoir lutter contre un mur d'incompréhension. La conjoncture sera active à peu près toute la semaine, toutefois elle est du fait d'Uranus, or la planète est rétrograde. Donc active à l'intérieur, d'où l'intérêt de réfléchir à ce que dit G. Bataille.

Gémeaux

Une semaine agréable dans l'ensemble, mais il pourrait y avoir aujourd'hui ou demain, un petit problème avec un collègue ou avec l'un de vos employés. Il est possible que ce soit quelque chose de répétitif, et que cela provienne de vous, d'une attitude dont vous n'êtes pas conscient mais qui est mal ressentie par vos interlocuteurs. Cela concerne surtout le 1er décan, et le fait que vous ayez un bon aspect de Mars pourrait vous inciter à vous croire en position de force.

Cancer

Vénus vous sera favorable dès demain et il est donc possible que vous trouviez rapidement un terrain d'entente dans un conflit avec l'un de vos proches, ou avec un supérieur. En effet, parallèlement à un bon aspect de Vénus qui se met en route, il y a la dissonance de Mars dont nous avons parlé la semaine dernière. Mais Vénus ayant la priorité sur Mars, il semble que vous allez vraiment trouver le moyen d'atténuer les choses, de ne pas leur donner trop d'importance.

Lion

Ce début de semaine est compliqué pour le 1er décan, qui a probablement quelque chose d'important à discuter avec un interlocuteur qui semble très rigide. Et, étant donné que Vénus entre en Scorpion (où elle rejoint Mercure), il n'est pas impossible que vous soyez déçu par cette discussion parce que vous n'aurez pas obtenu ce que vous désirez. En revanche, le 3ème décan est au-dessus des nuages, son ciel est tout bleu a priori (voir les prévisions pour votre ascendant).

Vierge

Vous profiterez de ce début de semaine pour améliorer vos performances au boulot, probablement grâce à un nouveau process que vous avez mis en place. Je m'adresse surtout à ceux du mois d'août, en plein remaniement (plus ou moins selon votre thème) grâce aux bons influx d'Uranus. Et vous pourriez encore trouver une bonne idée ces jours-ci et mettre un autre process en route. Dont vous serez ravi, nous dit Vénus qui va être en harmonie avec vous.

Balance

Cette semaine ne sera pas des plus calmes, Mars est toujours chez vous, mais votre surplus d'énergie sera bien employé aujourd'hui, vous serez hyper-créatif. Lune et Mars s'accordent et dopent votre imagination ainsi que vos émotions. Des émotions que vous pourrez exprimer et qui vont justement doper votre créativité. Certains pourraient cependant être préoccupés par un petit désaccord avec leur chéri/e ou avec un enfant.

Scorpion

De l'instabilité sur le plan affectif, ou financier, pour le 1er décan avec l'arrivée de Vénus chez vous demain. Vous devez d'ailleurs déjà vous sentir contrarié. Nous en parlerons en détails demain, mais ça ne sera rien d'autre qu'une nouvelle étape vers une meilleure compréhension des ressorts qui sous-tendent votre situation, probablement sentimentale. Toutefois, Vénus étant aussi très matérielle, le problème peut se situer au niveau de l'argent.



Sagittaire

Il y a du potentiel cette semaine, 1er décan principalement, surtout si vous pouvez développer l'une de vos idées ; mais vous devez y réfléchir avant d'en parler, de manière à ce que vous ne soyez pas dans quelque chose d'utopique ou d'irréalisable. Attention à ne pas trop anticiper de bons résultats ; la seule chose à anticiper c'est le travail et l'énergie que vous allez devoir investir. Encore une fois, n'en parlez pas pour l'instant, certaines personnes pourraient faire obstacle.

Capricorne

Si Mars vous donne beaucoup de travail à faire dans l'urgence, Vénus place à vos côtés quelqu'un qui vous aidera et vous soulagera d'une partie du boulot. Toutefois, on peut interpréter la conjoncture différemment - et c'est le problème, il n'y a jamais qu'une interprétation - il se peut aussi que vous soyez en froid avec un parent, votre boss, et que quelqu'un serve de lien entre vous et cette personne pour arranger les choses et vous réconcilier.

Verseau

Ne laissez pas certaines fantaisies de votre imagination vous miner le moral et si vous avez un choix difficile à faire 1er décan, quelqu'un pourra vous guider. Cela concerne encore et toujours la situation que vous impose Uranus et qui prône le détachement, un changement d'activité peut-être, ou même de tourner une page sur quelque chose qui était installé et qui jouait un rôle stabilisateur dans votre vie. Et pour l'instant, la stabilité n'est plus là (1er décan).

Poissons

C'est une semaine très positive pour la grande majorité du signe, la chance pourrait se manifester jusque dans les plus petits détails de votre quotidien. Le bus ou le train qui arrive pile à l'heure, le rendez-vous que vous attendiez et qui vous est confirmé... La place de stationnement qui n'attendait que vous... Mais vous pourriez aussi, à partir de demain, avoir une bonne surprise et même, pour le 1er décan, éprouver des sentiments forts pour quelqu'un.