L'horoscope du 6 octobre 2019

Bélier

Comme hier vous aurez des raisons d'être mécontent, mais soyez honnête, vous avez aussi grâce à Jupiter des raisons de vous réjouir, même si vous n'y croyez pas. Le 2ème décan est un peu malmené par Saturne, mais Jupiter vient de vous envoyer de bons influx et en envoie toujours à ceux qui sont nés les 8 et 9 avril. Il faut juste que vous restiez positif, même si vous devez avaler quelques couleuvres pour obtenir ce que vous désirez (une avancée professionnelle ?).

Taureau

C'est encore compliqué pour ceux d'avril, en revanche le 2ème décan a plusieurs atouts dans sa manche et si vous cherchez du boulot, il va falloir foncer. 1er décan, vous recevez un aspect de Mars qui vous dit de jouer des coudes, de marcher sur la tête des autres s'il le faut (j'exagère), mais c'est en étant offensif que vous obtiendrez un emploi qui vous plaira et qui vous permettra de mieux vivre. Voire de vous faire de bonnes relations (Jupiter entame bientôt un bon aspect).

Gémeaux

2ème décan, le Soleil Balance vous valorise, révèle une bonne image de vous, mais vous ne devez pas donner l'impression que vous savez tout mieux que les autres. Surtout au travail, où certains ne sont pas sur un socle très solide et si vous avez une attitude qui peut passer pour supérieure, cela risque de se retourner contre vous. En particulier si vous êtes né après le 6 juin : Neptune transite votre MC (secteur de carrière) et peut vous inciter à vous surestimer.

Cancer

Un petit conflit en famille, ou plutôt à cause d'un membre de la famille pour ceux du 1er décan ; Mars est à la tâche et est en dissonance jusqu'au 19 octobre. Mais pendant ce temps-là, la planète va parcourir tout votre 1er décan et donc au fur et à mesure vous serez moins nombreux à ressentir ses influx querelleurs. En outre, pour l'instant, Mercure est en bon aspect (né les 24, 25, 26 juin) et vous invite à vous expliquer et non à garder les choses pour vous.

Lion

Ceux de juillet sont pris en tenaille entre une harmonie de Mars, qui les pousse à s'exprimer et une dissonance de Mercure qui les voit maladroits en paroles. Vous parlerez trop vite et direz probablement des choses que vous ne pensez pas, et ce sous l'effet d'émotions perturbantes. L'aspect est très rapide, aussi peut-il être tranchant et vous risquez de dire des choses définitives, que vous regretterez rapidement. Le mieux serait de vous contrôler au maximum.

Vierge

Pour vous aussi, Saturne se montre positive, 2ème décan. Elle accentue votre orgueil et vous invite à moins subir un partenaire, affectif ou professionnel. Il ou elle vous dicte sa loi, peut-être parce que vous êtes impressionné ou amoureux, et vous y perdez de votre intégrité. Et comme Saturne est en marche directe, vous pouvez faire quelque chose pour vous imposer davantage. Reste à trouver le moyen d'agir, sans y perdre des plumes.

Balance

C'est un des temps forts de l'année pour le 1er décan, Mars vous donne la niaque. Mais si vous êtes du 3e décan, n'allez pas vous créer des angoisses pour rien. Pas de vraies angoisses, mais vous aurez tendance à douter, de vous ou de l'autre, vous ne serez pas tranquille pendant quelques heures, mais ça passera. Jusqu'à la prochaine fois (dissonance de Pluton). Et si vous essayiez de creuser pour voir ce qu'il y a vraiment derrière ces moments de crise intime ?

Scorpion

Vous avez des doutes, dès qu'il est question d'amour vous êtes dans l'incertitude, et c'est ce qui vous incite à analyser à l'infini le comportement de l'autre. Mais avez-vous pensé que votre jugement peut malheureusement être faussé par vos affects, par vos émotions, et que souvent vous n'êtes pas du tout objectif ? Dans ces moments-là, vous attribuez à l'autre des intentions qu'il ou elle n'a pas et vous interprétez ses paroles, ses gestes dans le sens qui vous arrange...

Capricorne

Toujours dans votre signe et dans votre 3ème décan, la Lune se heurte à Vénus. Mais il n'y aura pas de dommages, juste un flottement, une indécision. Cela vous obligera à réfléchir, à faire un effort parce que peut-être c'est votre partenaire qui sera un peu dérouté par votre attitude. Il faudra donc le ou la rassurer pour faire cesser ses craintes. Vous êtes parfois tellement distant, plongé dans vos pensées, que vous pouvez donner une impression d'indifférence.

Verseau

Veillez à ne pas oublier un rendez-vous amical ou à ne pas rater un appel, surtout 3ème décan. Vous serez distrait aujourd'hui et même carrément à l'ouest. C'est souvent le cas lorsque la Lune est en Capricorne, mais elle y était déjà hier... Autre possibilité, fréquente sous cette configuration : vous pouvez avoir tendance à vous dévaloriser, à penser que vous ne valez rien, ce qui est quand même très exagéré car on ne peut pas dire d'un être humain qu'il ne vaut rien !

Poissons

2ème décan, Saturne est à l'honneur et la planète ne vous veut que du bien. C'est-à-dire qu'on vous incite à donner l'avantage au réel et à canaliser votre imaginaire. Et c'est une très bonne chose, même si le réel n'est pas aussi beau ou aussi excitant que ce que votre imagination peut produire. Saturne va rester en phase avec votre décan jusqu'à fin décembre, vous aurez donc encore quelques occasions de faire la différence entre vos rêves et la réalité.