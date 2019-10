L'horoscope du 4 octobre 2019

publié le 04/10/2019 à 06:10

Bélier

Votre capacité à faire des concessions et à trouver un terrain d'entente sera mise à l'épreuve aujourd'hui, 1er décan. Essayez si possible d'arrondir les angles. Cela dit, s'il y a conflit, il peut rester intérieur et se passer entre vous et vous parce que vous avez un choix à faire ou une décision à prendre... En revanche, a priori c'est une fin de semaine agréable pour le 3ème décan, grâce à Vénus et à la possibilité d'arracher un accord à quelqu'un (né après le 15 avril).



Taureau

Né en avril, n'oubliez pas que Mercure s'oppose à vous et que vos échanges seront un peu compliqués jusqu'à mardi. Vous sentirez qu'on ne vous écoute pas, ou qu'on rejette toutes les propositions d'entente que vous pourriez faire afin d'apaiser les choses. Mercure et Uranus commencent en effet une dissonance, mais Uranus étant rétrograde, on peut se demander si vous serez vraiment touché par l'attitude de l'autre, dans la mesure où vous vous y attendez.

Gémeaux

Vénus vous regarde avec tendresse, 3e décan, et on peut supposer que votre chéri/e et/ou vos enfants sont actuellement une source de plaisir et de fierté. Cela va durer tout le week-end, mais vous aurez cependant un petit souci à l'arrière-plan et cela concernera... votre argent ou celui de votre partenaire. Vous ne vous sentez pas en sécurité dans ce domaine et il est vrai que la proximité de Saturne avec votre décan n'arrange pas les choses.

Cancer

2ème décan, le Soleil et Saturne ont entamé une dissonance que vous avez déjà vécue plusieurs fois cette année et qui vous oblige à faire un choix difficile. Et cela peut autant concerner votre vie privée que votre vie professionnelle. Dans ce domaine, quelqu'un pourrait vous mettre des bâtons dans les roues en vous empêchant d'accéder à un poste, par exemple. Dans le domaine sentimental, votre partenaire pourrait prendre des distances et bien entendu cela vous fait souffrir.

Lion

Né après le 17 août, vous aurez le monopole du coeur aujourd'hui, vous distribuerez de l'amour, de l'attention, de la gentillesse, on vous adorera. En outre, Jupiter est en train de revenir aux mêmes positions qu'en début d'année et certaines promesses de développement, d'ouverture sur d'autres horizons professionnels pourraient être tenues. Mais on peut aussi vous en faire d'autres et il n'y a aucune planète pour vous gêner en ce moment.



Vierge

Il faut être prudent et non pas timide, a dit Voltaire qui avait 4 planètes dans un secteur Vierge. Pensez-y aujourd'hui, ou vous risquez de manquer d'audace. Avoir de l'audace ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est se dépasser soi-même. En tout cas, les natifs du mois d'août vont avoir l'occasion de se dépasser dans les prochains jours : ils penseront et agiront en toute liberté, ce qu'ils ne faisaient peut-être pas auparavant, ou pas autant !

Balance

1er décan, à peine chez vous, Mars se fâche avec la Lune et vous risquez d'avoir des émotions fortes, ou alors d'en vouloir à votre partenaire ou un de vos proches, par exemple. Il ou elle pourrait avoir oublié votre anniversaire, ce qui est quand même un affront de taille ! Mais vous pouvez aussi, par inattention, vous faire mal quelque part. Par ailleurs, ceux qui travaillent feront un gros effort pour trouver une solution à un problème et ils y arriveront !

Scorpion

Vous serez les meilleurs aujourd'hui, 1er décan. Mercure étant chez vous, votre sens de l'observation sera décuplé et votre humour noir sera très apprécié. A moins que vous ne fassiez de l'humour au second degré et qui ne s'adressera qu'à quelques initiés qui seront morts de rire. Sinon, ce fameux sens de l'observation vous permettra d'étudier de plus près le comportement des autres, et peut-être de mieux comprendre le vôtre (1er décan toujours).

Sagittaire

3ème décan, la Lune est chez vous et s'harmonise avec Vénus ; la journée sera très agréable, autant sur le plan amical qu'amoureux. Exprimez vos sentiments, ne faites pas celui ou celle qui s'en fiche, parce que ce n'est pas vrai ! En dépit de ce que vous pouvez penser ou dire, vous apprécierez qu'on vous regarde avec amour ou amitié, cela vous fera chaud au cœur. Par ailleurs, un travail ou un accord pourrait vous rapporter plus que prévu.

Capricorne

Vous aussi vous serez sujet aux émotions fortes si vous êtes de décembre. S'il vous plaît, ne les refoulez pas, cela vous fait du mal et ça bloque vos énergies. Cela dit, c'est une façon habituelle de fonctionner pour beaucoup de Capricorne, surtout en période Balance, comme en ce moment. Vous avez l'impression qu'on vous examine de près, qu'on vous juge davantage qu'à d'autres périodes. Mais ce n'est probablement qu'une impression.

Verseau

Né après le 13 février, quelques bonnes fées sont penchées sur vous, vos projets prennent bonne tournure, il n'y a aucune raison de vous inquiéter, vraiment. Mais avec la Lune qui entre en Capricorne dans la journée, vous aurez tendance à vous faire des films négatifs, à penser que les choses vont mal évoluer... Vous avez tort et vous perdez votre temps à entretenir de telles pensées. Et n'oubliez pas que ce que vous êtes aujourd'hui, vous le devez à vos échecs passés.

Poissons

Le week-end s'annonce plutôt bien pour la plupart d'entre vous ! Quelque chose d'un peu spécial vous fera vibrer, une petite fête entre amis par exemple. A priori, vous serez invité, ce n'est pas vous qui inviterez et il se peut que vous fassiez de nouvelles connaissances intéressantes. Des personnes avec qui vous partagerez vos idées sur la politique ou sur la vie en général. Et vous rentrerez chez vous, rassuré sur vous-même et sur vos opinions.