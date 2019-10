L'horoscope du 5 octobre 2019

publié le 05/10/2019 à 06:10

Bélier

Vous serez mécontent de tout et un peu râleur. Mais n'est-ce pas une de vos principales caractéristiques, vous ne seriez pas Bélier si vous ne râliez pas. Au mieux, vous ronchonnez dans votre coin, surtout quand vous craignez que les autres réagissent mal... Et c'est peut-être ce que vous ferez 1er décan, car comme vous le savez Mars s'oppose à vous et cela peut créer du conflit, un vrai rapport de force ; et la conjoncture vous dit de ne pas les entretenir.

Taureau

A l'exception de certains natifs du 1er décan, mal lunés, vous serez tous gâtés ce week-end parce que vous pourrez vous livrer à votre divertissement favori. C'est le plus souvent le jardinage, mais cela peut aussi être de nature plus intellectuelle pour certains. En tout cas, quoi que vous fassiez, cela vous permettra de vous évader intérieurement et de vous changer les idées. A moins que vous ne partiez vraiment en week-end " ailleurs ".

Gémeaux

Un week-end douloureux car il y aura un moment où il faudra vous plonger dans votre comptabilité, et constater que la réalité n'est pas ce que vous imaginiez. Souvent, vous pensez avoir plus, que vous n'avez pas dépensé tant que ça, mais vous vous faites des illusions et quelque part vous le savez très bien. Mais Saturne et Pluton se chargent de vos finances depuis quelque temps et chaque fois que vous allez trop loin, vous vous faites taper sur les doigts.

Cancer

Votre vieux complexe d'abandon risque de refaire surface ces jours-ci, mais je vous en prie, ne laissez pas l'enfant qui est en vous gâcher votre week-end. Même si, objectivement, vous avez des raisons de vous sentir seul (2ème décan, Saturne s'oppose à vous), vous êtes un adulte qui peut décider de ne pas vous isoler et d'aller vers les autres. 1er décan, vos loisirs seront créatifs et ceux que vous inventerez (pour votre couple ou pour vos enfants) plairont à tous.

Lion

Vous avez apporté du travail chez vous ? Ou il faut faire une réparation dans la maison ? Vous serez efficace, vous avez besoin d'être occupé pour ne pas penser. Surtout si vous êtes du 1er décan : à cause de la dissonance entre Mercure et Uranus, des pensées contradictoires pourraient s'entrechoquer et vous serez de nouveau anxieux pour votre avenir. Ou pour l'avenir de l'un de vos proches. Heureusement, ce que vous ferez vous remettra les idées à l'endroit.

Vierge

Relâchez un peu le contrôle ce week-end, vous devriez ne penser qu'à vos loisirs, et à tout ce qui peut vous faire plaisir et faire plaisir à ceux que vous aimez. Je sais, ce n'est pas facile car il est dans votre nature de ne pas trop vous laisser aller et de picorer les plaisirs plutôt que de vous plonger dedans. Par ailleurs, si vous avez quelque chose à acheter, c'est le bon moment ; vous serez satisfait parce que vous aurez ce que vous voulez, sans trop dépenser...

Balance

Ambiance très famille ce week-end, peut-être que c'est votre anniversaire et qu'on va vous le souhaiter avec les égards dus à votre rang, 2ème décan. Mais le Soleil est entré chez vous jeudi et se trouve en délicatesse avec Saturne et du coup quelqu'un pourrait vous manquer, ou alors vous serez très à cheval sur le respect qu'on vous doit et sur les traditions familiales. 1er décan, né avant le 29 septembre, Mars joue toujours les " poils à gratter " et vous irrite, ou vous enfièvre.

Scorpion

Il faut absolument que vous preniez des précautions oratoires, 1er décan, jusqu'à mardi prochain. Vous risquez de regretter ce que vous direz à votre conjoint, ou à un proche. Certes, vous y serez poussé d'une certaine manière, mais vous avez tout intérêt à vous contrôler, même si Uranus (en dissonance avec Mercure) est rétrograde et doit vous inciter à réfléchir plus qu'à vous exprimer. Certains pourraient être surpris par une information lue ou entendue.

Sagittaire

Vous serez " accro " à la dépense, et personne pour vous empêcher de faire des bêtises. Et si vous essayiez d'écouter la petite voix ennuyeuse de la raison ? Vous ne l'écoutez pas souvent, sauf quand ça vous arrange, et du coup il vous arrive d'aller trop loin ; ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle Mr-Mme " Plus ". Mais comme Saturne règne sur ce week-end et que c'est une planète qui vous demande de vous restreindre, de faire attention, ce sera un gros dilemme pour vous !

Capricorne

Étant en phase avec la Lune dans votre signe, vous serez plus attentif à la sensibilité de vos proches, sauf peut-être né en décembre. Ça chauffe un peu ! C'est-à-dire que, comme nous l'avons vu il y a deux ou trois jours, Mars est entrée en Balance et que vous aurez beau faire des efforts pour aplanir de possibles conflits, là vous pourriez craquer, probablement parce qu'on vous poussera dans vos retranchements.

Verseau

Vous aurez besoin de débrancher ce week-end, soit parce qu'il vous faudra digérer une information qui vous a déstabilisé, soit pour reprendre des forces. L'info déstabilisante ça peut être pour le 1er décan, Mercure et Uranus n'étant pas d'accord, mais Uranus est rétrograde et il se peut que " l'info " ne vienne pas de l'extérieur mais de vous, d'une idée qui vous est apparue - une idée pas toujours positive - et qu'il faudra examiner avec soin.

Poissons

Comme promis c'est une ambiance propice à vos relations amicales, mais pas les copinages, celles qui ont des liens plus profonds et qui sont insubmersibles. Si vous avez ce genre de relations, vous devez les protéger, les entretenir soigneusement parce que ce sont des personnes indispensables à votre équilibre, à votre bien-être et qui seront toujours là pour vous. 2e décan, il se peut que vous n'ayez pas assez consolidé vos liens amicaux ces dernières années.