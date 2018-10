L'horoscope du 7 octobre 2018

publié le 07/10/2018 à 06:56

Bélier

Vous êtes certain de toucher une somme qui pourrait venir d'un héritage, d'un don, du partage d'un bien, mais il va falloir patienter jusqu'en décembre. Voire plus si Saturne s'en mêle car elle peut créer pas mal de retards et de complications venant d'un membre de la famille, ou... de la loi. Certes, la patience n'est pas votre fort, essayez de ne pas trop y penser, et même de ne pas vous focaliser sur cette question, ce sera totalement inutile.

Taureau

Je vous ai dit hier combien Vénus vous gâtait, natif de début mai, aussi serez-vous moins content de sa rétrogradation qui va vous voir faire marche arrière. On vous a peut-être fait une déclaration d'amour ou une proposition assortie d'un engagement, et vous auriez bien envie de dire oui. Toutefois, votre expérience vous a appris que le temps était votre ami et qu'il ne fallait pas vous précipiter. Ne tergiversez pas trop non plus, en tout cas plus après le 15 novembre.

Gémeaux

Vénus va vous narguer pendant quelque temps, vous aurez quelqu'un en tête, peut-être un collègue, mais il/elle ne répondra pas à vos signaux 1er décan. Sachez que Vénus sera rétrograde jusqu'au 16 novembre et qu'elle sera alors revenue dans le 3ème décan de la Balance, en relation avec votre 3ème décan, plus chanceux que les autres. La période où Vénus sera en relation avec vous sera fructueuse sur le plan financier ou vous verra devenir papa ou maman.

Cancer

Né début juillet, Vénus est en harmonie avec vous depuis plusieurs jours, vous aussi vous êtes en totale harmonie avec autrui et même parfois très amoureux. Attention, il est possible que cela se passe dans votre tête et que la personne concernée ne soit pas au courant puisque Vénus entame une rétrogradation aujourd'hui. Vous allez peut-être y penser moins et même, parfois, être plus réaliste sur la possibilité que vos sentiments soient partagés.

Lion

Avec la rétrogradation de Vénus, ceux de juillet-début août vont devoir réfléchir et parfois intérioriser leurs sentiments car ils ne seront pas sûrs d'eux. Dans certains cas, vous avez pu retrouver quelqu'un de votre passé (ce que nous avons déjà évoqué), un ou une ex, voire quelqu'un que vous avez connu dans le temps sans qu'il se soit passé quelque chose. Toutefois, au négatif, vous pourriez être en désaccord avec un membre de votre famille et cela vous ennuiera beaucoup.

Vierge

Né début septembre, la configuration est toujours excellente et rien ne dit que ça ne va pas continuer, même avec Vénus rétrograde. Ne réfléchissez pas trop, c'est le seul problème que vous risquez d'avoir : des petites cellules grises trop actives pour que vous puissiez simplement ressentir. Vénus va rétrograder en Balance tout novembre et si vous êtes du 3e décan, ce sera probablement une période plutôt faste pour vos histoires d'argent, pour vendre ou acheter quelque chose.

Balance

Vénus entame une marche rétrograde jusqu'au 16 novembre, et elle reviendra dans votre 3ème décan le 1er novembre. A vos armes... de séduction, bien sûr. Toutefois, du 1er au 16 novembre, Vénus y sera rétrograde et si vous rencontrez quelqu'un, ne vous emballez pas parce que la rétrogradation vous obligera, vous aussi, à y aller tout doucement et à réfléchir. En couple également, il faudra peut-être faire le point, mais uniquement 3e décan donc.

Scorpion

Vénus rétrograde sur votre 10ème degré, qui correspond à ceux du 3 novembre. L'amour peut autant vous remplir d'allégresse, que vous créer des tourments. Cela dépend de votre thème natal et de la position que Vénus occupait lors de votre naissance. Au positif, en tout cas, vous pourriez tomber très amoureux mais comme la planète est rétrograde, vous ne vous laisserez pas aller à vos sentiments. Peut-être quand elle reviendra aux mêmes positions en décembre ?

Sagittaire

Ce qui vous intéressera le plus, dans le parcours de Vénus c'est quand elle retournera en Balance le 1er décembre. Votre 3ème décan sera à la fête ! Vous aurez certainement quelqu'un en tête, quelqu'un qui vous fait rêver, qui vous incitera à faire des projets et à envisager une relation plus sérieuse qu'une passade. En particulier si vous êtes né autour des 17, 18 décembre. Un projet pourrait aussi commencer à vous rapporter financièrement.

Capricorne

Né autour du 1er janvier, vous serez sous l'influence de Vénus jusqu'au 15 octobre, celle-ci vous donnera de l'espoir à propos de vos amours ou de vos finances. Étant donné que Saturne se trouve dans votre signe, il est possible que vous ayez peur d'une éventuelle séparation, ou alors que vous ayez des difficultés parce que l'argent ne rentre pas et que vous vous trouvez dans une situation pas brillante. Vénus vous donne de l'espoir et vous en redonnera encore en décembre.

Verseau

Né fin janvier, une promesse est dans l'air mais la rétrogradation de Vénus risque de vous voir pessimiste : vous pensez que vous vous faites des idées. C'est possible, bien sûr, car vous êtes positif de nature et vous imaginez toujours le meilleur. Mais cette Vénus en Scorpion jusqu'au 1er décembre est un peu négative, essayez de ne pas trop vous en préoccuper. 3e décan, tout vous sourira à partir du 1er décembre, quand Vénus reviendra en Balance.

Poissons

Positive jusqu'au 1er décembre, Vénus crée de la confiance en amour pour le 1er décan. Vous avez ou allez rencontrer quelqu'un à qui vous pourrez vous fier. Si ce n'est pas déjà fait ! Toutefois, Vénus peut aussi être une bénédiction pour vos finances, toujours pour le 1er décan, et vous permettre de gagner plus en ajoutant une corde à votre arc. A moins que vous ne vous propose une promotion qui fera beaucoup réfléchir certains d'entre vous.