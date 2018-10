L'horoscope du 6 octobre 2018

publié le 06/10/2018 à 08:20

Bélier

Il semble que le monde tournera moins autour de vous aujourd'hui, vous vous occuperez davantage des autres pour qui vous aurez des attentions délicates. Vous n'êtes pas toujours à l'écoute des problèmes de vos proches, vous avez trop de choses à faire, mais ce week-end vous prouverez que quand vous le voulez, vous savez écouter et même donner de bons conseils. Ce que vous ferez pour un proche ou un ami lui sera vraiment utile (1er décan).

Taureau

Les natifs de début mai sont, semble-t-il, plus gâtés que les autres sur le plan sentimental. Et aujourd'hui en particulier, il y aura de l'amour dans l'air, ou on vous montrera d'une manière ou d'une autre qu'on vous aime, ce qui vous remplira de joie. Toutefois, selon votre thème natal, vous pouvez au contraire être en conflit avec votre partenaire parce que vous n'êtes pas d'accord sur un projet en cours. Cela pourrait même beaucoup vous diviser dans certains cas.

Gémeaux

Si vous avez un problème en famille, ou avec votre conjoint natif du 2e décan, il sera accentué en fin de soirée. Et il tournera en boucle dans votre tête. C'est un peu votre spécialité, quand vous avez un problème et même parfois une joie, vous n'arrêtez pas d'y penser, vous êtes totalement envahi ! Mais il se peut aussi, né autour du 5 juin, que vous ayez affaire à quelqu'un qui s'arrange pour que vous ne pensiez qu'à lui/elle, en vous créant sans cesse des problèmes.

Cancer

Vous aimez la famille, avoir des enfants et les élever, le problème c'est que vous vous faites en permanence du souci pour eux, et ce quel que soit leur âge. Enfants, ados, adultes, vous trouvez toujours le moyen de vous inquiéter de leur sort, c'est peut-être votre manière de leur montrer votre attachement. Cela dit, né début juillet, vous serez plus axé sur vos amours ou sur une relation qui démarre, que sur les soucis que vous causent les autres.

Lion

C'est un week-end " money money ", il faudra faire vos comptes ou négocier le prix d'un objet que vous avez trouvé et qui manque à votre collection. Quoi qu'il en soit, vous penserez un peu trop à l'argent et pas assez à vos besoins affectifs ou à ceux de vos proches. Vous ne leur accorderez pas l'attention qu'ils vous demandent et cela peut générer des disputes, surtout chez ceux qui sont nés début août : Mars et Vénus sont en bisbille !

Vierge

La Lune est chez vous et sera en phase avec Vénus, une très bonne configuration si vous êtes de début septembre, vos affaires sont en pleine progression. Mais bien entendu, cette configuration peut également influencer vos amours, lesquelles seront marquées par une forte complicité, que vous soyez en couple ou non ! En revanche, né autour du 7 septembre, vous ne ferez pas ou plus confiance à l'autre et vous aurez de bonnes raisons !

Balance

Vous vous ferez du souci pour des broutilles auxquelles vous accorderez beaucoup trop d'importance. Un peu d'organisation et tout se passera bien. Le problème est que vous voudrez vous débarrasser de vos obligations, qui consistent pour la plupart en des tâches que vous n'avez pas envie d'accomplir, et vous chercherez à tout faire en même temps, ce qui ne peut que vous embrouiller l'esprit. Prenez du recul et chaque chose après l'autre...

Scorpion

Vous aurez un agréable projet dans l'air et le seul problème c'est que vous n'arrêterez pas de vous demander s'il va se concrétiser ou être annulé. Vos craintes sont vaines, inutile de vous faire du souci, il n'y a rien pour vous arrêter si ce n'est vous-même ! Par ailleurs, les natifs de début novembre sont toujours sous la bonne influence de Vénus, mais attention : selon votre thème, elle peut aussi indiquer un souci financier.

Sagittaire

Vous aurez une obligation, un travail à terminer par exemple ou une personne à prendre en charge. Votre gendarme intérieur vous empêchera de la zapper. Vous savez que si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous vous sentirez coupable et ce sera pire que tout car le Sagittaire fuit la culpabilité comme la peste. C'est quelque chose qu'il ne veut pas ressentir et il préférera se priver ou se contraindre plutôt que de se sentir coupable.

Capricorne

Plus de préoccupation à l'horizon pour l'instant, et un week-end plutôt délicieux car il vous permettra justement de laisser de côté tout ce qui vous ennuie. En particulier si vous êtes né en décembre et que Saturne continue à vous miner le moral ou à vous voir plus fatigué que d'habitude. Un petit déplacement peut être envisagé, parfois dans un but culturel : visiter un lieu particulier, ou vous rendre à une exposition de meubles ou d'objets anciens.

Verseau

3e décan, vous penserez tout le week-end à une progression qui s'annonce dans votre vie professionnelle, ou à un extra qui peut vous avoir été proposé. Il y a peut-être à donner votre accord ou à négocier la partie financière, mais normalement ça devrait se passer sans aucune anicroche : vous ferez le job, et les futurs bons influx de Jupiter en Sagittaire (début 2019 et surtout en mars) montrent que vous aurez des appuis solides pour effectuer votre travail.

Poissons

Essayez de ne pas reproduire un schéma qui vous incite à accorder trop d'importance aux regards que vous imaginez que les autres ont sur vous. Non, tout le monde ne vous regarde pas d'un oeil critique, personne ne surveille vos agissements, sauf si vous êtes un ado en pleine rébellion ! Cet oeil que vous pensez avoir sur vous est votre propre oeil, vous vous surveillez vous-même et la plupart du temps, vous ne vous en rendez pas compte.