L'horoscope du 4 novembre 2020

publié le 04/11/2020 à 05:30

Bélier

Située tout en haut de votre ciel, la conjonction de Jupiter et Pluton est très ambiguë. D'un côté vous pouvez atteindre un important objectif et acquérir une sorte de pouvoir, de l'autre il est possible que le contexte de cette année vous ait fait tout perdre (3ème décan seulement) et que vous soyez obsédé par l'idée de remonter la pente. Cela va se faire, les bons influx de Jupiter en 2021 vous y aideront, mais vous mettrez du temps à consolider votre position.

Taureau

Pour vous, Jupiter et Pluton ne sont pas en dissonance, au contraire. Depuis la première formation de leur conjonction, en mars dernier, vous avez probablement beaucoup appris, vous vous êtes enrichi intellectuellement et même humainement, sur le plan de la relation à l'autre. Vous avez à la fois développé une grande bienveillance et en même temps une influence, un pouvoir qui est probablement dû aux connaissances acquises et à la confiance que vous inspirez. Cela concerne surtout votre 3ème décan.

Gémeaux

Devinez dans quel secteur s'est formée la conjonction Jupiter/Pluton qui s'adresse au 3ème décan de votre signe ? Dans celui de l'argent bien sûr, et des crises qu'il peut engendrer dans votre vie et qui semblent être répétitives. La conjoncture vous dit d'analyser en profondeur ce rapport à l'argent parce qu'il cache autre chose, un manque qui peut être abyssal chez certains, un manque le plus souvent affectif, et que vous compensez à travers les petits cadeaux que vous vous offrez

Cancer

Jupiter et Pluton s'opposent à vous de la même manière qu'au mois de mars dernier (3ème décan surtout). Comme nous l'avions vu, mais dans un contexte qui était différent d'aujourd'hui, vous avez mal vécu les " ordres " émanant des autorités locales ou nationales ou d'une personne avec qui vous vivez, et cela se reproduit en ce moment alors vous n'avez toujours pas les moyens de lutter. Peut-être qu'il y a beaucoup d'affects dans votre situation, qui vous empêchent de trancher, mais les choses changeront à partir de décembre-janvier.

Lion

La conjonction Jupiter/Pluton est exacte jusqu'à la semaine du 16. Elle vous impose et même nous impose à tous des règles que vous jugerez, en tant que Lion, un peu dictatoriales. Cela s'exprimera dans votre quotidien, dans vos activités, professionnelles ou non, où vous vous sentirez " obligé " d'obéir à des demandes insistantes de votre hiérarchie ou des autorités. Et vous serez bien obligé de vous y soumettre, tout en râlant intérieurement contre ce que vous trouvez exagéré et même inopportun.

Vierge

Vous faites partie de ceux pour qui la deuxième et dernière rencontre de Jupiter et Pluton semble favorable. La première s'est faite en mars, au moment du confinement mais cela ne veut pas dire que vous serez, que nous serons de nouveau confinés. D'ailleurs, cette fois-ci, la conjoncture semble avoir plutôt une influence sur l'économie, et au plan personnel, sur votre argent. Celui dont vous avez besoin pour élever vos enfants par exemple ou pour assumer l'arrivée d'un nouvel enfant et qui peut vous être offert.

Balance

Si vous êtes du 3ème décan, la rencontre de Jupiter et Pluton peut être douloureuse, mais ce sera un mal pour un bien. Elle risque en effet de mettre quelque chose du passé au grand jour, quelque chose qui vous tourmente et que vous avez gardé pour vous depuis longtemps, que vous avez même pu refouler. Mais avec Pluton/Jupiter on assiste à un retour du refoulé et qui vous demande donc de prendre conscience de ce qui se cache derrière vos peurs, derrière vos angoisses. Quelque chose de votre enfance, mal élaboré par votre psychisme.

Scorpion

La même conjonction Jupiter/Pluton de mars dernier se reproduit en ce moment. Pour vous, elle est en bon aspect et a pour mission de vous enrichir, soit intellectuellement à travers une recherche personnelle ou professionnelle, soit matériellement parce que les circonstances font que vous gagnez plus. Si vous êtes ascendant Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, elle peut jouer un rôle très différent et vous exposer à la volonté d'emprise de quelqu'un.

Sagittaire

C'est votre planète, Jupiter qui rencontre Pluton et cela se passe dans votre secteur d'argent. Soit vous vous êtes beaucoup enrichi, soit au contraire vous êtes dans une très mauvaise passe dans ce domaine (3ème décan surtout). Cela dit l'aspect n'est pas aussi fort que la première fois qu'il s'est formé en mars dernier lors du confinement. Il indiquait alors les problèmes économiques qui allaient suivre, mais nous étions en période Poissons et ces conséquences ont été ignorées. A présent, en période Scorpion, peut-être qu'on " paye " le prix de cette " ignorance ".

Capricorne

Jupiter rencontre Pluton en Capricorne pour la dernière fois avant des siècles. La première fois c'était en mars, lors du confinement, cette fois-ci il ne va pas se passer la même chose, a priori, étant donné que le signe régnant (le Scorpion) n'est pas le même qu'en mars (Poissons, Bélier). Que dit cette conjoncture ? Elle a un petit côté dictatorial et vous pourriez vivre certains " conseils " des autorités comme une façon de vous contrôler. Mais cela dépend de la force de Pluton dans votre thème de naissance.

Verseau

En général, vous supportez mal de subir, ce n'est pas votre genre et vous pensez peut-être, comme le dit un proverbe français que " la soumission désarme la colère ". Or vous ne voulez pas être désarmé de votre colère car elle est un moteur puissant pour lutter, selon vous, contre les inégalités et le pouvoir des puissants sur les autres. C'est un sujet de réflexion qui peut avoir occupé votre année face aux décisions " liberticides " toujours selon vous, qui ont été imposées à plusieurs reprises.

Poissons

Cette conjonction Jupiter/Pluton, déjà active en mars dernier, est en harmonie avec votre 3ème décan. Quoi qu'elle produise en ce moment, vous vous y adaptez avec beaucoup de souplesse. En outre, cette conjoncture vous permet de vous ouvrir davantage aux autres, à ceux avec lesquels vous êtes " dans le même bateau ". Et votre façon de vous relier à eux, c'est de les aider, de compatir en vous mettant à leur place... Il semble que cette conjoncture vous aide à vous faire des relations.