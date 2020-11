L'horoscope du 3 novembre 2020

publié le 03/11/2020 à 05:30

Bélier

Face à votre 3ème décan, qui n'est déjà pas très bien servi par les astres, Mercure rétrograde et se trouve en mauvais termes avec Saturne. Nous en avons déjà parlé, mais la dissonance continue et ne se défera qu'à partir de mardi prochain. Donc prenez votre mal en patience, c'est-à-dire que si vous attendez qu'on vous appelle ou qu'on réponde à l'une de vos demandes par exemple, ça va prendre encore quelques jours. Même vos déplacements pourraient être une vraie galère.

Taureau

Vous avez l'art de simplifier les ennuyeux détails du quotidien et de les rendre agréables. Mais en ce moment, quelque chose vous en empêche et cela ne dépend pas de vous. Peut-être y a-t-il des grèves (prévisions écrites en septembre) ou que vous avez des problèmes avec votre voiture ou tout autre moyen de transport. En tout cas, Mercure (qui représente la mobilité) reprend une marche directe demain et, 3ème décan, les ralentissements vont diminuer puis cesser après mardi prochain.

Gémeaux

Vous aussi vous avez la vedette aujourd'hui, la Lune est chez vous et accentue votre réceptivité ainsi que votre sensibilité à toute forme d'inconfort. Et certains sont vraiment inconfortables en ce moment étant donné que Mercure, votre planète, est en dissonance avec Saturne et que certains sont obligés de supporter des problèmes de transport, ou même des problèmes relationnels avec l'être aimé ou avec un de leurs enfants.

Cancer

3ème décan, les démêlés de Mercure avec Saturne vous impactent, surtout né après le 16 juillet. Les problèmes avec un proche ou votre conjoint vous dépriment et vous avez l'impression que cela ne s'arrêtera jamais. Mais, bien sûr, la roue tourne toujours et cela ne va pas tarder étant donné que Mercure reprend une marche directe demain, tout en continuant à vous rendre plus pessimiste, mais cela se terminera mardi avec le retour de Mercure en Scorpion.

Lion

Je me suis un peu avancée hier en vous disant que tout circulerait mieux à partir de mercredi. Certes, Mercure redevient directe demain, mais elle reste coincée par Saturne jusqu'à mardi prochain. Aussi soyez un peu patient, c'est l'affaire de quelques jours où vous vous sentirez coincé pour vous déplacer et assurer vos rendez-vous ou encore pour avoir de bons échanges avec l'un de vos proches. 3ème décan, c'est vous qui êtes le plus concerné, et surtout né autour du 19 août.

Vierge

Aujourd'hui, vous prendrez un peu trop à coeur cette question matérielle dont nous parlions hier. Votre imagination vous fera voir les choses de manière négative, alors que d'ici une semaine le problème pourra avoir été réglé. Il est représenté par la dissonance entre Mercure et Saturne, qui sera encore active jusqu'à mardi prochain, et qui retarde tout ce qui concerne votre argent, sa circulation et l'utilisation que vous souhaitez en faire.

Balance

Je vous ai expliqué hier ce qu'il se passait avec Mercure, aussi je vais vous parler de Vénus aujourd'hui, qui est toujours dans le 1er décan de votre signe. Si vous êtes né début octobre, ce sont probablement de bons moments qui s'offrent à vous, des moments amoureux pour les uns ou qui parlent de réussite pour les autres. Vous vous sentirez apprécié, voire aimé, et flatté de la valeur qu'on vous accorde. Mais vous pouvez aussi avoir une petite chance financière aujourd'hui ou demain.

Scorpion

Encore une semaine avant que Mercure ne revienne dans votre 1er décan, qui l'a déjà reçue fin septembre et début octobre. Vous pourrez enfin avoir le rendez-vous ou l'explication que vous attendez. A moins qu'un courrier ou un colis ne soit retardé... Pour l'instant Mercure est toujours rétrograde, aussi tout ce qui s'envoie et se reçoit est ralenti, de même que vos déplacements peuvent carrément être une galère étant donné que Mercure est fâchée avec Saturne.

Sagittaire

3ème décan, si vous attendez quelque chose comme le laisse penser la rétrogradation de Mercure, c'est probablement de l'argent et vous, qui êtes impatient de nature, vous trouvez que l'attente est longue. Certes, Mercure reprend une marche directe demain mais elle sera toujours en mauvais termes avec Saturne et tout ce que vous prévoyez pourrait être remis ou retardé jusqu'à mardi prochain, de même que les transports peuvent être eux aussi ralentis.

Capricorne

La rétrogradation de Mercure se terminera demain, mais jusqu'à mardi prochain elle reste en dissonance avec Saturne, qui se trouve dans votre 3ème décan. Si vous avez un travail à terminer, vous aurez le plus grand mal, de même que si vous voulez obtenir un rendez-vous, il faudra vous accrocher. En revanche, né fin décembre vous pourriez avoir réussi quelque chose et cela vous incite à être content de vous, sans que vous en fassiez tout un plat.

Verseau

Le 3ème décan a la vedette, tout comme il l'aura longuement aussi en 2021, préparez-vous à recevoir Jupiter à partir du mois de mars et comme elle ne fera aucune dissonance, contrairement au 2ème décan qui devra jouer serré, vous aurez de belles opportunités à saisir et la possibilité d'élargir votre champ d'action. Peut-être même aurez-vous de belles propositions de boulot qui vous permettront justement d'explorer de nouveaux territoires.

Poissons

Tous les petits soucis que vous pouvez avoir en période Scorpion sont automatiquement accentués parce que vous avez tendance à exagérer, à voir le verre à moitié vide. De plus, cette année, la rétrogradation de Mercure (qui se termine demain), fait que quelque chose traîne, probablement de l'argent que vous devez recevoir. Aussi êtes-vous un peu énervé, surtout 3ème décan. Heureusement, Jupiter veille et un ami est prêt à vous aider à être plus réaliste.