L'horoscope du 4 août 2020

publié le 04/08/2020

Bélier

Né après le 10 avril, Mars s'installe chez vous pour un bon moment. Vous aurez probablement, et avez peut-être déjà, un combat à mener ou un défi à relever ? Mars est actuellement en dissonance avec Pluton, il se peut que ce soit l'un de vos parents qui doive se battre.

Taureau

Vous aussi, 3ème décan, il va falloir vous battre, contre vous-même et une tendance qui vous nuit, ou alors pour défendre votre corporation ou votre communauté, à qui on veut du mal semble-t-il. Mais bien évidemment, vous ne pourrez pas y arriver tout seul : l'union fait la force.

Gémeaux

Né après le 16 juin, Vénus veille encore sur vous et sur vos amours (ou sur votre argent) jusqu'à vendredi. Ce mardi pourrait être favorable à un coup de coeur. Et si vous êtes en couple, votre chéri vous exprimera des sentiments très tendres, ou c'est vous qui vous attendrirez.

Cancer

Mars va stationner en haut de votre ciel, 3ème décan, cela indique que vous avez un important objectif à atteindre, mais est-ce que la barre n'est pas trop haute ? Votre ambition est grande, vous êtes prêt à tout, vous avez l'énergie qu'il faut... Mais allez-y par étapes.

Lion

Bon anniversaire au 2ème décan. Né aujourd'hui vous recevez un aspect d'Uranus qui dit que vous avez un grand besoin de prendre ou reprendre votre liberté. Vous êtes sous pression, parfois sous contrainte, et c'est un peu difficile à supporter par moments. Ces jours-ci, par exemple.

Vierge

3ème décan, Mars entame une relation avec vous depuis un secteur financier et ça va durer. Si vous cherchez à emprunter une somme, il va falloir être patient ; surtout né autour des 12, 13 septembre. Ne renoncez pas, en tout cas pas avant que Mars rétrograde, le 10 septembre.

Balance

Vous serez en beauté, très glamour si vous êtes du 3ème décan. L'entente entre Lune et Vénus peut aussi indiquer que vous éprouverez des sentiments très tendres. Vous ressentirez beaucoup d'indulgence vis-à-vis des autres, mais ne les laissez pas vous dicter leur loi.

Scorpion

Né après le 12 novembre, vos énergies sont décuplées il faudrait les dépenser dans une activité qui vous fatigue, de manière à pouvoir trouver facilement le sommeil. Si vous ne dépensez pas vos énergies, vous serez nerveux et pas à prendre avec des pincettes.

Sagittaire

Une belle configuration pour tout le signe, et surtout 3ème décan. Vous aurez des armes redoutables pour lutter contre ceux qui veulent vous manipuler. Ou pour vous sortir d'une situation un peu glauque et qui est liée à la dissonance que vous envoie Neptune.

Capricorne

Il y a un désaccord dans l'air pour ceux nés après le 11 janvier et il semble que vous aurez du mal à rétablir la situation ; le problème risque de durer quelque temps. Peut-être que votre orgueil vous empêchera de faire ce qu'il faut, ou que vous serez maladroit avec la personne.

Verseau

Une bonne journée pour presque tout le signe, notamment 3ème décan. Lune et Vénus indiquent que vous plaisez et que vos succès vont faire des jaloux. L'un de vos proches - un frère, une soeur - pourrait être contrarié parce que vous faites mieux que lui/elle.

Poissons

Soyez prudent et mesuré dans vos dépenses si vous êtes né après le 10 mars. Vous aurez une envie irrépressible de faire des cadeaux, mais est-ce bien raisonnable ? Inconsciemment, vous croyez que plus vous donnerez plus on vous aimera, mais ça ne marche pas comme ça.