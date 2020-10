L'horoscope du 2 octobre 2020

publié le 02/10/2020 à 05:30

Bélier

Vous n'êtes pas non plus très fan de Vénus en Vierge, trop intello à votre goût. Vous pourriez être attiré par quelqu'un, mais ce quelqu'un analysera trop la situation à votre goût et cela ne vous conviendra pas. Chez le Bélier, ou l'autre est tout de suite en phase ou vous passez à autre chose. Ce n'est que lorsque quelqu'un vous plaît vraiment beaucoup et qu'il/elle vous résiste que vous adoptez une stratégie de conquête qui laisse la place à l'analyse.



Taureau

Très bonne position de Vénus pour vous, 1er décan pour l'instant. Vous ferez du charme tous azimuts et personne ne cherchera à vous résister. Il est possible que quelqu'un vous attire beaucoup, surtout la semaine prochaine, et ce sera un moment très excitant par rapport à votre situation actuelle, surtout né fin avril : Vénus et Uranus (qui est conjointe à vous) seront en phase à partir de mardi et tout peut arriver ; un retour de flamme, par exemple.

Gémeaux

Une Vénus un peu ennuyeuse, heureusement qu'elle est rapide parce que vous ne la supporteriez pas longtemps ! Elle n'est pas du tout sentimentale, ce qui ne vous dérangera pas trop, mais elle est surtout très critique et vos proches passeront à la moulinette de votre sens de l'observation, très accentué par la conjoncture. Aucun détail négatif ne vous échappera et même si Vénus est rapide, cela laissera quelques traces, vous ne regarderez plus l'autre de la même manière pendant quelque temps.

Cancer

Vous, vous apprécierez cette Vénus de la Vierge parce qu'elle sera rassurante. Vos habitudes avec votre chéri/e ou avec vos proches feront que vous vous sentirez en sécurité, ce qui est très important pour vous. De plus, vos liens de complicité avec un proche pourront se renforcer et même si cela ne dure qu'une journée, ce sera très agréable. Vous serez de bonne humeur sous l'influence de Vénus et tout vous donnera envie de sourire (1er décan).

Lion

Avec Vénus en Vierge, il sera parfois plus question d'argent que d'amour. En signe de Terre, Vénus est en effet plus matérialiste et il se peut que l'argent rentre plus facilement. Mais elle a tendance aussi à s'attacher beaucoup et il se peut que votre attachement s'accompagne d'élans de jalousie et de possessivité. Toutefois, cela peut s'inverser et à ce moment-là, c'est votre chéri/e qui sera inquiet et qui fera preuve de jalousie. Vous n'aurez qu'à le/la rassurer !

Vierge

Bien sûr, avec Vénus dans votre signe, vous aurez envie de plaire, d'aimer et d'être aimé. Essayez de sortir un peu de votre réserve, c'est probablement un des éléments qui jouent contre vous si vous voulez faire une rencontre. Et même chose si vous êtes en couple : l'autre a besoin que vous soyez un peu plus démonstratif, que vous lui fassiez comprendre à votre manière que vous avez des sentiments, qu'ils n'ont pas disparu au fil du temps.

Balance

La planète de l'amour n'est pas très bien placée en Vierge, un signe très réservé et pudique. Mais peut-être que ce sera votre intérêt que de rester sur la réserve ? Même si cela ne concerne que le 1er décan pour l'instant et qu'il n'y a aucune dissonance dessus. Juste un aspect de Mercure qui vous rend plus malin, plus rusé. Donc rester sur la réserve peut être une tactique pour attirer l'autre, qui vous trouvera un air très mystérieux !

Scorpion

Avec Vénus en Vierge, vous aurez tendance à vouloir le bien de ceux que vous aimez et en particulier vos amis. Vous les aiderez, même s'ils ne le veulent pas. Vous vous direz qu'ils refusent par pudeur (Vénus Vierge est extrêmement pudique) et vous irez au-delà de leur refus. Mais aurez-vous raison ? Parfois oui, et parfois ce que vous voudrez faire sera vécu comme intrusif. Aussi, le mieux est d'écouter votre intuition !

Sagittaire

Vénus trône à présent au zénith de votre ciel et vous invite à faire preuve de sérieux, de sens des responsabilités avec ceux que vous aimez et qui ont besoin que vous soyez à leur côté pour les aider, les conseiller, les soutenir au besoin. Oui, mais vos propres besoins me direz-vous ? Ils seront satisfaits si vous faites ce que vous dicte votre gendarme intérieur et que vous restez fidèle à l'image que vos proches ont de vous. Vous aurez la conscience tranquille.

Capricorne

La présence de Vénus en Vierge et les bons aspects qu'elle va former d'ici peu seront un petit cadeau du ciel pour ceux de décembre. Vos amours, ou ce qui est prioritaire pour vous en ce moment, tout sera un motif de satisfaction et vous donnera de la valeur aux yeux de ceux qui sont importants pour vous. Mais vous pouvez aussi faire une rencontre très différente des autres et qui peut vous changer les idées. Quelqu'un d'origine étrangère ?

Verseau

Vénus en Vierge étant un peu trop cérébrale et de nature inquiète, vous vous poserez beaucoup trop de questions, ce qui empêchera vos émotions et sentiments de s'exprimer. Essayez d'être un peu moins dans la pensée et surtout de canaliser votre esprit critique ! Même ceux que vous chérissez vous agaceront par moments et vous leur trouverez tous les défauts (une journée, pas plus). 1er décan, chacun des membres à son tour jusqu'au 11 octobre.

Poissons

La planète des sentiments s'oppose à vous, 1er décan jusqu'au 11. Et c'est une bonne configuration pour votre vie sociale et d'éventuelles rencontres intéressantes. En fait, vous recevrez une invitation, une soirée entre amis, et ce sera l'occasion de croiser de nouvelles têtes, surtout la semaine prochaine quand Vénus sera en harmonie avec Uranus. Aussi ne soyez pas trop casanier, acceptez les invitations qui vous seront faites.