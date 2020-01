L'horoscope du 6 janvier 2020

publié le 06/01/2020 à 05:30

Bélier

Vous êtes très partagé entre la volonté de garder votre place, votre statut actuel et le besoin, inhérent à votre signe, de tenter une nouvelle et excitante aventure. La raison voudrait que vous conserviez ce que vous avez, mais vous êtes loin d'être raisonnable, à moins que Saturne ne vous ait changé, 2ème décan. En tout cas, il semble qu'avec Jupiter au zénith, vous avez une opportunité à saisir. Ira ou ira pas ?

Taureau

Vous êtes parmi les mieux lotis en ce début d'année, des ouvertures se sont profilées, il s'agit maintenant d'en faire quelque chose et donc de vous bouger. Certains se bougent ou se sont bougés en effectuant un beau voyage, mais il semble important aussi que vous élargissiez vos points de vue, que vous vous appuyiez moins sur vos certitudes et acceptiez les remises en question ; elles seront positives à terme.

Gémeaux

C'est incontestablement une bonne semaine pour ceux nés après le 10 juin. Si vous avez un souci financier vous recevrez un coup de pouce au dernier moment. Quelqu'un vous prêtera ou vous donnera de l'argent, mais je vous rappelle que 2020 est une année où vous pourriez toucher un héritage ou recevoir une importante donation. La vie vous gâtera, aussi remerciez-la en vous conduisant avec beaucoup de prudence avec l'argent.

Cancer

Vos bonheurs mais aussi les petites/grosses contrariétés viennent de l'attitude des autres ce mois-ci, les uns pouvant s'associer, se marier, les autres se séparer. La vie joue un peu à pile ou face avec vous et c'est probablement parce que Jupiter s'oppose à vous, 1er décan pour l'instant. Mais, en étant optimiste, je pense quand même que les unions et associations sont plus fréquentes que les désunions.

Lion

Il est vrai que la puissance actuelle du Capricorne bride votre enthousiasme mais ceux du 1er décan ont une très forte énergie et sont capables de se dépasser. Cela dit, Jupiter termine sa course dans le 1er décan du Capricorne et si vous avez dû rester très sage depuis décembre, les choses sont en train de changer et avec Mars à vos côtés, vous pouvez sortir de vos rails et prendre des initiatives plus audacieuses.

Vierge

Plusieurs planètes sont parfaitement alignées avec vous cette semaine encore et comme vous avez une belle confiance en vous, vous pouvez faire des étincelles ! Ayez des idées et surtout la force de vous imposer, de les imposer. Quitte à devoir vous fâcher un peu (1er décan surtout) pour qu'on fasse de la place à ce que vous pourriez proposer. Né début septembre, vous êtes très en veine en ce moment !

Balance

Né après le 13 octobre, vous êtes très avantagé cette semaine par un joli aspect de Vénus. Artiste, c'est le moment de vous exposer, de faire la preuve de votre talent. Mais il n'y a pas que les artistes qui sont favorisés : il semble que tout ce que vous ferez plaira. Et côté coeur, vous vous sentirez en équilibre avec votre partenaire, que vous trouverez plus présent à vos côtés et plus démonstratif que d'habitude.

Scorpion

Le 3ème décan a les faveurs du ciel, quatre planètes se rencontrent et sont en bon aspect avec vous. Elles parlent de retrouvailles avec quelqu'un que vous avez aimé par le passé et que vous serez content de revoir. Mais il peut aussi être question d'une réunion familiale où certains problèmes qui traînent depuis des années pourraient être abordés et vous pourriez commencer à trouver un terrain d'entente.

Sagittaire

La semaine sera positive pour vous qui êtes né après le 11 décembre. Votre charme agira autant sur votre clientèle, que sur vos proches, vos confrères, etc. Vous saurez vous y prendre avec eux, leur faire croire que ce sont eux qui ont les bonnes idées et pas vous ! Mais vous vous en ficherez car vous serez fixé sur un objectif et vous n'en démordrez pas, tous les moyens seront bons pour y arriver. Et vous serez content de vous !

Capricorne

Bon anniversaire si vous le fêtez cette semaine préparez-vous à passer une bonne année, surtout si vous êtes opportuniste. Certains pourraient prendre le pouvoir ! En effet, Pluton est toute l'année en conjonction avec votre Soleil (3ème décan surtout) et cela peut vous donner une certaine puissance dans le domaine professionnel - ou vous la retirer si jamais vous en avez abusé et avez trop voulu tout contrôler.

Verseau

Une bonne semaine, profitable côté finances si vous êtes né après le 9 février. Vénus étant conjointe à votre Soleil, vous pouvez aussi tomber amoureux. Ou vous passionner amicalement pour quelqu'un, voire pour quelque chose qui déclenchera en vous un très fort intérêt. Toutefois, les natifs de janvier pourront eux aussi se passionner pour quelque chose, mais plus dans le domaine de l'idée que de l'amour ou de l'argent.

Poissons

Les mieux servis cette semaine sont ceux du 2e décan qui ont des prises de conscience très constructives. Il faut dire qu'on vous donne de bons conseils. Ils peuvent autant venir d'un ami que d'un thérapeute avec qui vous faites un travail sur vous-même. Et cela semble porter ses fruits, même si votre situation n'est pas encore totalement remise d'aplomb. En particulier si vous êtes né après le 5 mars.