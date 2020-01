L'horoscope du 5 janvier 2020

publié le 05/01/2020 à 05:34

Bélier

C'est une journée gourmande, tout vous fera envie qu'il s'agisse de nourriture ou de votre partenaire. Vous serez très en demande de petits câlins du matin. Une ambiance ressentie surtout par ceux du 2e décan, qui d'ailleurs auront du mal à mettre des limites à leurs appétits. Mais il semble que vous n'aurez pas à le " payer " parce qu'on veille sur vous et on vous empêchera d'aller trop loin.

Taureau

La Lune est chez vous et vous donne envie de prendre quelque distance avec vos proches et grand bien vous fasse ! Ne pas être sur leur dos est dans votre intérêt. C'est ce que dit Vénus en Verseau, le mot liberté étant très important pour ce signe. Occupez-vous plutôt de vous, la Lune dans votre signe vous y incite, chouchoutez-vous et ne cherchez pas à faire pareil pour vos proches. Ils n'en ont pas besoin.

Gémeaux

Il ne serait pas étonnant que vous traîniez au lit ce matin, en fait rien ne vous donne envie d'en sortir, surtout si vous y êtes en bonne compagnie, 3e décan. Vénus commence en effet à vous envoyer de gentils influx, qui peuvent être à l'origine de moments un peu spéciaux où vous aurez envie de monter à l'autre combien il ou elle vous fait de l'effet. Et vous vous sentirez bien si vous le/la rendez heureux/se.

Cancer

Les planètes sont bienveillantes surtout né les dix premiers jours de juillet. Vous vous levez du bon pied car les perspectives pour ce dimanche sont alléchantes. Vous avez peut-être prévu de faire quelque chose d'inédit, de revoir quelqu'un que vous avez rencontré récemment, ou au contraire de reprendre contact avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Quoi qu'il se passe, vous serez satisfait.

Lion

Vénus domine, vos amours sont en vedette et la journée sera pleine de charme, pourvu que vous ne vous montriez pas hyper-protecteur avec votre chéri/e. Vous avez tendance à couver jalousement ceux que vous aimez, et en particulier votre partenaire, mais est-ce ce dont il ou elle a besoin, ou envie ? Posez-vous la question et demandez-vous si cela ne le ou la prive pas un peu de sa liberté.

Vierge

Les astres sont bien alignés pour vous aussi, ils invitent au voyage, un voyage intérieur grâce à une lecture par exemple. Seul le 1er décan n'est pas au top. En effet, comme nous l'avons vu vendredi, Mars est en rapide dissonance avec vous et de deux choses l'une : soit vous avez une décision rapide et urgente à prendre, soit vous êtes un peu mal fichu, obligé de vous soigner et cela vous met en rogne.

Balance

Vous êtes comme coupé en deux, 3e décan. D'un côté vous êtes content de votre vie et des plaisirs qu'elle vous offre, de l'autre un renoncement s'impose. En effet, vous recevez une dissonance de Saturne qui indique que vous passez par une étape importante de votre vie qui, à terme, vous verra plus conscient de vos forces, de vos faiblesses et vous constaterez que vous avez acquis une belle maturité.

Scorpion

3e décan, Vénus est à présent au fond de votre ciel et vous procure des émotions fortes, apparemment liées à une personne aimée dans le passé. Vous êtes de ceux qui ont du mal à oublier et à se détacher de ceux qu'ils ont aimé, mais il faut que vous sachiez qu'ils prennent parfois beaucoup de place et une place qui pourrait être attribuée à un nouvel amour. Alors faites le ménage si possible !

Sagittaire

Des menus travaux à faire chez vous ! Absorbants, ils vous empêcheront de vous attarder sur des sujets qui ne sont pas aussi importants que vous le pensez. En période Capricorne vous prenez tout au sérieux, c'est la nature même du signe qui s'imprime en vous et vous impose une vision de la réalité plus pragmatique et parfois plus dure. Le problème étant que vous accordez souvent autant d'importance aux détails qu'à des choses plus importantes.

Capricorne

Ne vous occupez pas de ce que pensent les autres et si vous avez envie de rester dans votre coin pour lire un bon livre, 2e décan, surtout ne vous en privez pas. L'important en ce dimanche c'est de vous faire plaisir et de vous apporter vous-même du bien-être. Évidemment, vous ne laisserez pas tomber vos proches et s'ils ont besoin de vous, vous accourrez. Vous serez là pour eux, c'est dans votre nature.

Verseau

3e décan, ça y est, Vénus est chez vous et accentue votre envie de plaire, de charmer et en même temps, vous voulez qu'on respecte votre besoin de liberté. Durant son séjour chez vous Vénus ne fera que des aspects mineurs dont, aujourd'hui et demain, une très légère harmonie avec Saturne. Donc certains ne seront heureux que d'une chose, c'est de se sentir responsables du bonheur de ceux qu'ils aiment.

Poissons

C'est un bon dimanche, plusieurs planètes sont alignées pour que vous vous sentiez à l'aise en toute circonstance, sauf né en février, l'ambiance est tendue. En effet, si vous avez suivi cet horoscope, vous savez que Mars a entamé une dissonance avec vous, qui peut vous irriter et rendre vos rapports avec l'autorité plus difficiles. Mais Mars dit aussi que vous serez gagnant si vous vous investissez à fond dans votre travail.