L'horoscope du 2 janvier 2019

publié le 02/01/2019 à 05:35

Bélier

Une journée au top pour le 1er décan, Lune et Jupiter conjuguent leurs forces pour valoriser votre savoir-faire et votre expérience. On a grand besoin de vous ! Et cela pourrait se manifester par une proposition de travail, à démarrer tout de suite. Toutefois, étant donné que Mars se trouve chez vous (1er décan), il n'est pas impossible que vous ayez un petit souci de santé (fièvre, etc.) étant donné que Mars active tout, même les microbes quand il y en a !

Taureau

Né en avril, début mai, ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à vendre quelque chose. Vous êtes peut-être sur un marché où il y a beaucoup de choix. Ou alors ce que vous avez à vendre est un peu trop cher et vous auriez éventuellement intérêt à baisser légèrement votre prix, de manière symbolique pour encourager l'acheteur. Le problème quand on possède quelque chose, c'est qu'on a toujours tendance à le surestimer et à en demander plus que cela ne vaut !

Gémeaux

Vous ne détestez pas les mondanités et tout ce qui vous donne l'impression de faire partie d'un groupe, d'être accepté, et ce sera le cas aujourd'hui, 1er décan. Une invitation qui vous réjouit, peut-être, ou une réunion professionnelle où vous aurez la vedette seront au programme. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que Jupiter peut aussi vous mettre en délicatesse avec l'administration, les impôts, la loi, et vous obliger à redresser la barre.

Cancer

2ème décan, faites des ronds de jambe, montrez aux autres que vous vous intéressez à eux : plus ils auront cette impression, plus vous obtiendrez ce que vous voulez. Seulement, en général, le Cancer est cash ! Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Mais faites une petite exception aujourd'hui si vous voulez obtenir des réponses positives, ou si vous cherchez à vous mettre quelqu'un dans la poche. Je sais, votre orgueil peut avoir à en souffrir, mais la fin justifie les moyens...

Lion

Quelle belle conjoncture, 1er et 2e décan ! Vous avez le monde à vos pieds, enfin plus ou moins selon votre thème. Mais profitez-en pour vous imposer. Vous n'aurez aucun effort à faire, vous avez probablement réussi quelque chose et cela parle pour vous ! A moins que vous n'appreniez que vous attendez un enfant, ou que celui-ci ne fasse son apparition. Seul problème, Saturne dans votre secteur de forme : vous pouvez être plus fatigué que d'habitude 2e décan.

Vierge

Saturne vous soutient 2e décan, vous avez la Force en vous. Mais Jupiter crée des tracasseries et vous passez votre temps à les ruminer ; c'est totalement inutile. Appuyez-vous plutôt sur vos forces et ne vous laissez pas déstabiliser par les situations ou les personnes qui, précisément, font tout pour que vous ne pensiez qu'à elles. Vous devriez vous éloigner de ceux qui ne vous apportent rien de bon, ils ne sont là que pour vous contrarier.

Balance

Tout va pour le mieux pour une grande partie du signe. Quelques Balance du 1er décan sont cependant contrariés par un refus, ou par un rapport de forces. Cela ne va pas durer, Mars est rapide, mais la planète peut aussi créer un vrai conflit ou encore vous rendre vulnérable, sans défenses par rapport aux petits virus qui traînent. Ce serait bien si vous parveniez à apprendre à vous protéger du monde extérieur, sans pour autant vous isoler les autres...

Scorpion

2ème décan, c'est une bonne période pour vous faire des relations, autant dans le boulot que dans votre vie privée. Vous saurez susciter l'intérêt, la curiosité. Et c'est ainsi que vous pourrez établir le contact avec des personnes qui pourraient, plus tard, vous être très utiles ou à qui, vous-même, serez utile. Essayez de montrer de l'intérêt pour ce qu'ils font ou pour ce qu'ils sont, posez-leur des questions sur eux (pas indiscrètes, bien sûr), ils adoreront ça !

Sagittaire

C'est parce que l'intuition semble obscure qu'elle est lumineuse, a dit V. Hugo. La Lune étant dans votre signe vous serez très réceptif, aussi écoutez vos petites voix ! Laissez votre instinct s'exprimer, vraiment, il ne vous trompera pas. Je m'adresse au 1er décan, qui reçoit à la fois la Lune et un bon aspect de Mars ; votre intuition pourrait vous faire avancer, vous aider à vous imposer et même à vous faire remarquer de votre boss ou d'une personne importante pour votre évolution.

Capricorne

Évitez les excès d'autorité, surtout 1er décan. Vous risquez de dépasser un peu les limites et de montrer une facette de votre personnalité qui ne plaira pas. Certes, vous n'en avez rien à faire de plaire ou pas, en tout cas dans le domaine professionnel ; ce que vous voulez c'est être efficace et que le travail soit fait. Par ailleurs, vous pourriez avoir un peu trop la bougeotte, ou alors être fiévreux parce que vous avez attrapé un petit virus. Rien de grave.

Verseau

Deux bonnes journées à venir, les influx de Jupiter sont potentialisés par la Lune en Sagittaire et plus que jamais la bonne marche d'un projet vous réjouira. Il peut aussi être question d'un espoir qui va se réaliser, ou d'un idéal que vous êtes en train d'atteindre. 1er et 2e décan, vous avez apparemment tous les atouts en main, soyez sur le pont, ne laissez passer aucune occasion. 3e décan, vos amours ne sont pas au top ? Un peu de patience, Vénus arrive chez Jupiter (Sagittaire) lundi 7.

Poissons

Comme Jupiter domine ces jours-ci, ceux du 2e décan doivent faire attention à ne pas vouloir avoir raison envers et contre tous, et surtout contre leur boss. Ce n'est pas parce que vous trouvez qu'il ou elle a de mauvaises idées ou fait mal son job, que vous devez lui dire ce que vous pensez. C'est typique des Poissons de croire (parfois à raison) qu'ils savent mieux que les autres et qu'ils peuvent tout dire à partir du moment où c'est la vérité. Mais n'oubliez pas " qu'à chacun sa vérité ! "