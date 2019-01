L'horoscope du 3 janvier 2019

publié le 03/01/2019 à 06:41

Bélier

La rencontre de Lune et Jupiter pourrait vous valoir des félicitations, d'avoir réussi un examen ou encore d'être arrivé à vous faire accepter quelque part, 2e décan. Il y a toujours, avec Jupiter, une notion d'intégration, de se trouver dans un milieu ou un contexte favorable à votre développement. Il est très possible, si vous démarrez une nouvelle " mission ", si difficile soit-elle, qu'elle puisse durer plus longtemps ou aller plus loin que vous le pensez.

Taureau

Le Soleil et Neptune s'accordent et si vous êtes du 2e décan, vous avez des chances de voir votre horizon s'élargir : le domaine de la connaissance est concerné, ou de vos connaissances sur le plan relationnel. Peut-être avez-vous intégré un club, un groupe, une sorte de confrérie où vous avez le sentiment que vous vous élevez intellectuellement et spirituellement. Mais pour d'autres natifs, c'est un projet d'envergure qui peut être en cours de réalisation.

Gémeaux

Mercure et Uranus sont alignées, si vous êtes né après le 16 juin. C'est le moment de vous libérer de chaînes que vous n'avez que trop longtemps acceptées. Vous avez un peu de temps devant vous, jusqu'en mars, et cela devrait normalement se faire en douceur ; d'ailleurs cela fait des lustres que vous êtes " sur " ce problème qui vous empêche, finalement, de vous développer davantage sur le plan professionnel. Vos projets sont sans cesse remis en question.

Cancer

3ème décan, né après le 17 juillet, vous êtes perturbé mais je pense que c'est dans le bon sens. Vous allez enfin accepter un arrangement dans un conflit. Une affaire qui a pu durer au moins deux ans et qui vous a opposé à une autorité, à un parent, à votre conjoint... Quoi qu'il en soit, le problème est revenu vous titiller un peu mais pas pour longtemps. Uranus (la responsable) reprend une marche directe le 7/1 et sortira définitivement du Bélier le 6 mars.

Lion

Vous recevez les bons influx de Mercure-Uranus, 3e décan. Vous pourriez apprendre, pour les uns, ou diffuser pour les autres une information étonnante. C'est peut-être quelque chose de lié aux nouvelles technologies et que vous lirez dans le journal ou sur internet. Mais nous sommes en période Capricorne, votre secteur du travail, et il est possible aussi que cela concerne les outils avec lesquels vous travaillez ou les process que vous employez.

Vierge

3e décan, n'hésitez pas à aborder aujourd'hui un ou des sujets qui fâchent, vous avez le soutien de Vénus pour tout ce qui concerne le domaine des échanges. Vous serez malin, convaincant et plutôt content de vous au final. Mais il faut dire aussi que vous serez en connivence avec quelqu'un et qu'à vous deux, vous défendrez bien les sujets qui seront sur le tapis. Vous pourriez aussi, né le 18 septembre, revoir quelqu'un qui vous avait bien plu.

Balance

Votre ciel est contradictoire, 2e décan, d'un côté vous avez la loose avec Saturne et de l'autre vous avez des influx de Jupiter, vraiment positifs pour vos affaires. Les deux planètes étant de force égale, puisque chacune occupe son signe d'élection. J'espère que Saturne ne vous met pas trop de bâtons dans les roues parce que vous avez de belles occasions pour développer des choses dans votre travail ; mais peut-être que c'est un autre domaine qui est impacté par Saturne.

Scorpion

Né après le 17 novembre, Vénus est conjointe à votre Soleil jusqu'au 7 janvier et elle vous invite à profiter à fond des plaisirs les plus sensuels de l'existence. Charnels, gourmands, quels qu'ils soient ils vous feront passer un bon moment. Aujourd'hui, ce sont les natifs du 18/11 les plus gâtés, demain ceux du 19, ainsi de suite car Vénus parcourt plus ou moins un degré de zodiaque par jour (un degré correspondant à un jour). Une rentrée d'argent peut aussi être au programme.

Sagittaire

Mercure et Uranus sont vos meilleures alliées aujourd'hui et demain. N'hésitez pas à afficher ce qui fait votre différence avec les autres, cela vous sera très utile. Si vous êtes du 3e décan, né après le 17 décembre, vous n'êtes pas " conforme " en ce moment et c'est tant mieux. Il y a déjà tant de conformismes ! Il se peut aussi que vous fassiez une découverte intéressante, ou qu'une information liée aux sciences ou aux technologies vous intéresse tout particulièrement.

Capricorne

Mercure et Uranus sont en phase. Vous devriez accorder plus d'importance à une idée qui vous paraît folle, tout simplement parce qu'elle ne vient pas de vous ! Mais les idées qui paraissent les plus dingues sont généralement des idées qui sortent du cadre et qui, justement, peuvent vous aider à sortir de votre cadre à vous. Or, les natifs de la fin du signe (après le 17 janvier) sont précisément de nouveau face à une contrainte, une obligation qui les crispe et les empêche d'accepter ce qui sort du cadre.

Verseau

La Lune rencontre Jupiter, une journée joyeuse et certainement profitable pour ceux du 2e décan. Un problème récurrent pourrait trouver une solution et ce problème est très probablement lié au matériel, à l'argent... Vous avez pu perdre un revenu, ou alors voir le vôtre baisser et il se trouve qu'il y a du nouveau ! Vous pourriez vous rattraper, revenir à votre niveau d'avant et même parfois, pour certains, parvenir à le dépasser - en vous dépassant vous-même !

Poissons

3e décan, profitez des derniers jours où Vénus est en harmonie avec vous et où votre séduction est très en forme. Utilisez-la dans tous les domaines ! Avec vos beaux yeux, vous savez y faire quand vous le voulez bien ! Ne soyez pas timide, ni trop réservé, après tout vous avez le droit de faire comme les autres qui, eux, n'hésitent pas à user de leur charme pour obtenir ce qu'ils veulent. Certains natifs du 3e décan pourraient avoir eu une petite aventure pendant les vacances...