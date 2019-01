L'horoscope du 1er janvier 2019

publié le 01/01/2019 à 05:53

Bélier

Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je rappelle que Mars vient de rentrer dans votre signe, aussi ne vous étonnez pas si vous êtes irritable et ne tenez pas en place. Même aujourd'hui, où vous êtes censé vous reposer d'une nuit agitée, vous aurez besoin de dépenser votre énergie, surtout si vous êtes né en mars. Gare à un excès d'impulsivité, évitez les engueulades qui pourraient prendre de l'ampleur et, quel que soit le cas de figure, gérez votre énergie, canalisez-la dans le sport ou toute autre activité de compétition.

Taureau

Rencontre Lune/Vénus face à vous, 3e décan, cela vous promet un accord quasi parfait avec une de vos relations, qui se coupera en quatre pour vous faire plaisir. En espérant qu'il s'agit de votre partenaire... Surtout après les problèmes que vous avez eus à cause de l'opposition de Jupiter (juridiques, administratifs...) à moins que vous n'ayez rencontré quelqu'un et qu'un couple soit en train de naître depuis quelques mois. Et du coup, vous nagez en plein bonheur ?

Gémeaux

Allez savoir pourquoi, vous aurez envie de faire du rangement chez vous, mais je pense plutôt que c'est dans votre tête que vous aurez besoin de mettre de l'ordre ! Surtout si vous êtes du 2e décan et que vous êtes sous le coup de la dissonance entre Jupiter et Neptune. Elle vous dit de vous méfier de jugements trop hâtifs et des influences que vous pouvez subir et qui voudraient vous faire croire que vous avez tort en tout. Il ne faut pas que les autres exagèrent, mettez-leur des limites.

Cancer

3e décan, vous démarrez l'année en douceur, amoureusement pour certains et cela augure bien du futur, même si l'année comporte des aléas ; ils sont inévitables. On ne peut pas vivre perpétuellement sur un nuage, cela finirait par être ennuyeux. Les aspérités de la vie lui donnent du sel et nous permettent à tous de découvrir qui nous sommes, comment nous réagissons aux événements. Elles sont en quelque sorte un révélateur et sont donc indispensables.

Lion

Si vous êtes en famille, 3e décan, la rencontre Lune/Vénus semble très favorable à une agréable réunion et parfois à des retrouvailles auxquelles vous aspiriez. Certains sentiments profondément enfouis pourraient remonter à la surface, accompagnés d'une très passagère nostalgie. Quant au 1er décan, soutenu par Mars, il est dans les starting-blocks ! Avec Mars pour vous doper jusqu'au 15 janvier, vous vous dépasserez dans le boulot ou dans toute forme de compétition.

Vierge

Les liens avec votre entourage se renforcent si vous êtes né après le 16 septembre, peut-être parce que vous aurez eu un échange qui aura clarifié une situation. Vous n'êtes pas du genre dissimulateur mais parfois vous n'osez pas dire certaines choses, par peur de la réaction de l'autre, mais croyez-moi, c'est toujours dans votre intérêt de parler. Sans pour autant parler pour parler, et tourner en rond dans ce que vous dites. Votre discours doit rester clair et construit.

Balance

C'est la journée de Mars, planète de tous les débuts, vous vous tenez prêt pour faire de cette année une des meilleures depuis longtemps, et ça marchera ! Même si Mars vous contrarie un peu dans les prochains jours (1er décan), cela fait partie des petits aléas de la vie, mais le principal c'est la présence de la planète de chance, Jupiter, dans un signe très positif de votre zodiaque et qui indique que vous avez ou allez pouvoir développer vos activités tous azimuts.

Scorpion

Vous démarrez 2019 avec une rencontre Lune/Vénus dans votre signe, que demander de mieux pour lui donner une tonalité tendre et romantique ? En tout cas pour aujourd'hui, et peut-être plus... Il est vrai que vous pourriez aussi avoir de la chance dans le domaine financier, 2e décan, ou que vous allez voir vos liens affectifs se renforcer. Il faudra cependant vous canaliser car vous aurez un peu trop tendance à vous comporter en propriétaire avec l'objet de votre flamme !

Sagittaire

Les chances que Jupiter a semées sur votre route, 1er décan, vont se trouver décuplées par les bons aspects que Mars vous enverra jusqu'au 15 janvier. Et même si vous avez au contraire joué de malchance, eu des problèmes administratifs ou légaux, vous allez pouvoir vous défendre et remettre les choses à l'endroit. Peut-être qu'une injustice vous a été faite et que vous aurez de la force, de la détermination pour la réparer d'ici le 15 janvier ou du 1er mars pour le 2ème.

Capricorne

2ème décan, à votre tour de dominer le ciel, vous avez de bonnes armes pour faire respecter vos priorités. Mais aujourd'hui, essayez d'être le plus cool possible. Ce n'est pas, a priori, une journée ennuyeuse, elle est même plutôt de celles qui changent de l'ordinaire (2e et 3e décan) : vous avez un projet précis, ou alors vous serez en compagnie d'amis avec qui l'entente est sans nuages, surtout si vous êtes né après le 12 janvier. Vous profiterez de bons moments de détente.

Verseau

Vous avez envie de faire un reset ? Pourquoi pas. Le 1er janvier semble idéal, non pas pour repartir de zéro, mais pour donner une nouvelle impulsion à votre vie. C'est d'ailleurs en train de se faire pour pas mal de natifs, en particulier ceux du 1er décan qui viennent de voir passer un bon aspect de Jupiter, qui a pu vous inciter à explorer un nouveau projet ou une nouvelle activité. Et à présent c'est Mars qui vous envoie des influx toniques pour diffuser votre idée.

Poissons

Mars, planète du jour vous dynamise pour démarrer l'année, quoi de mieux ? Vous allez agir de manière positive et ne plus attendre que tout s'arrange tout seul. Cela se fera dans les prochaines semaines, mais il vous faudra faire des efforts, affronter la réalité et arrêter de vous imaginer les situations sous l'angle qui vous arrange le mieux. Parce qu'il y a des situations financières qui sont un vrai souci pour certains natifs qui ne savent pas garder leur argent.