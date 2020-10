L'horoscope du 1er octobre 2020

publié le 01/10/2020 à 05:30

Bélier

Vous êtes partie prenante dans la pleine Lune puisque la Lune est chez vous. Si vous avez une décision à prendre, évitez de vous laisser influencer, vous serez plus sensible que d'habitude à ce que vous diront vos proches. Or, vous ne serez pas content de vous si ce que vous décidez ne vient pas de vous ! Mais il est vrai que la conjoncture vous invite à tenir compte des avis des autres et que vous aurez peut-être du mal à ne pas les écouter (1er décan). Et s'ils avaient raison ?



Taureau

Cette pleine Lune vous voit un peu soucieux, que ce soit pour vos proches ou pour votre santé. Vous entendrez ou lirez des informations et vous les prendrez pour argent comptant au lieu d'exercer votre sens critique. Gardez présent à l'esprit que la Lune dans votre secteur 12 peut créer de l'incertitude, vous qui savez toujours ce que vous voulez ! Mais rassurez-vous, vos craintes peuvent être de l'ordre du fantasme et vous retrouverez bien vite la terre ferme de vos certitudes.

Gémeaux

C'est une très sympathique pleine Lune pour le 1er décan, mais tout le signe en aura des échos. Vous serez probablement hésitant face à une relation dont vous ne savez pas si c'est une relation amicale ou si elle peut évoluer vers autre chose. Ce n'est pas dans vos habitudes d'hésiter, de tergiverser, aussi soyez vous-même et arrangez-vous pour envoyer des signaux explicites à celui ou celle qui semble beaucoup vous attirer.

Cancer

C'est un dilemme qui vous est proposé par la pleine Lune. Vous serez en effet tiraillé entre vos ambitions professionnelles et votre désir de satisfaire votre famille qui trouve que vous donnez trop de place à vos objectifs professionnels. Mais pourquoi ne pas réfléchir à une organisation qui plairait à tout le monde ? Vous aimez généralement votre travail et il n'est pas question de le délaisser au profit de votre vie intime. Il va falloir trouver un équilibre entre les deux.

Lion

Pour vous aussi c'est une agréable pleine Lune, elle oppose des secteurs qui parlent de relations avec vos proches et de votre désir de leur faire plaisir. Vous voudriez que tout le monde soit content et vous fasse confiance pour la conduite de votre vie et, peut-être, de la leur. Toutefois il y a un problème pour ceux nés fin juillet, début août ; on ne vous fait pas confiance, qu'il s'agisse de vos proches et même, parfois, de vos supérieurs au boulot.

Vierge

Il sera question d'argent pour les uns, de réclamer ce qu'on vous doit, alors que pour les autres c'est la force des liens qui vous unissent à votre chéri/e qui sera en question. Vous vous demanderez si vous ne devez pas changer quelque chose à votre relation pour renforcer ces liens. Mais il y a aussi, si vous êtes né début septembre, un projet qui devrait beaucoup vous arranger sur le plan financier, et il est possible que vous vous focalisiez sur le prix que vous pouvez demander.

Balance

Elle oppose votre signe à celui du Bélier, ce qui va vous rendre encore plus hésitant que d'habitude sur les nombreux choix à faire au cours de la journée. Souvent des choix mineurs et qui concerneront davantage le 1er décan, mais tout le signe en aura des échos. En outre, pour certains, cette nouvelle Lune pourrait correspondre à une proposition un peu inattendue ou à un renouveau dans votre productivité.

Scorpion

Une pleine Lune qui parle de lâcher prise, ce qui est très difficile pour un Scorpion ! Elle s'adresse au 1er décan, plus précisément à ceux nés début novembre et qui ont peut-être des difficultés relationnelles qui les obligent à se poser des questions sur leur couple, par exemple, et parfois sur leur attitude dans le couple. Vous n'êtes pas exempt de responsabilités dans le problème qui vous préoccupe depuis des mois.

Sagittaire

Une très agréable pleine Lune pour vous puisqu'elle oppose des secteurs positifs de votre zodiaque. Et si vous avez un projet en tête, c'est le moment d'en discuter. Il semble que vous n'aurez aucune difficulté à faire adopter votre idée, originale d'ailleurs, surtout si vous êtes né autour du 1er décembre (il faut parfois compter trois jours avant, trois jours après). Une nouvelle relation amicale ou professionnelle peut aussi être au 1er plan.

Capricorne

Elle est importante cette pleine Lune car elle éclaire des secteurs clé de votre zodiaque, 1er décan, et il ne serait pas étonnant que vous ayez une décision à prendre concernant votre famille ou votre logement. En tout cas, cela prendra de la place dans votre tête et si vous pouvez en parler avec un proche, cela vous éclaircira les idées. Cela dit, ça peut très bien rester au stade de l'idée, vous n'aimez pas les changements et il pourrait y en avoir.

Verseau

Une belle pleine Lune, qui met l'accent sur vos secteurs de communication. Rendez-vous, discussions, propositions inattendues seront au menu du 1er décan. A moins que vous n'ayez un choix à faire, une décision à prendre concernant les vacances qui commencent bientôt (le 17), surtout si vous avez des enfants. Vous ne partirez peut-être pas, mais il faudra les caser quelque part et ce sera éventuellement l'objet de vos réflexions.

Poissons

Ne vous prenez pas trop la tête, c'est le seul risque que vous courez sous cette pleine Lune ! Vous aurez tendance à vous polariser sur un problème matériel qui a une solution - et vous la trouverez - mais pas en tournant en boucle dans votre tête. Ce sera plutôt en parlant avec l'un de vos proches qu'une idée peut germer, à moins que ce proche ne vous donne, lui/elle, une bonne idée que vous ne tarderez pas à mettre en application.