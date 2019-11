L'horoscope du 3 novembre 2019

publié le 03/11/2019 à 06:26

Bélier

Lune et Vénus vous sourient, 1er décan, c'est donc un bonne journée sur le plan affectif ; et c'est surtout avec vos amis que vous sentirez l'amour circuler. Il s'agit d'amour-amitié, bien sûr, mais c'est une forme épurée de l'amour et bien souvent on est plus fidèle en amitié qu'en amour, on a plus de satisfactions dans ce domaine que dans celui où règne la passion (en tout cas pour votre signe). Si vous avez passé 40 ans, vous devriez chercher quelqu'un avec qui vous aurez une passion commune, plus qu'une relation passionnelle.

Taureau

Ça risque d'être un peu tendu pour ceux qui sont nés en avril, probablement sur le plan relationnel. Il se peut que vous ayez un gros désaccord avec votre partenaire et qu'il ne date pas d'aujourd'hui, mais il peut se manifester de nouveau... Toutefois, à mon avis, cela se passera plus dans votre tête que dans la réalité ; vous vous poserez des questions sur la fiabilité de votre partenaire ou en tout cas d'une personne que vous aimez.

Gémeaux

Au contraire du Taureau, pour vous c'est la détente parce qu'il se passera plein de choses aujourd'hui, votre journée sera bien remplie, un déplacement peut-être... Ou alors vous lirez un article, un livre qui vous changera les idées, qui vous fera voyager... Mais cela peut aussi être un film que vous allez regarder, un petit coin que vous irez visiter ; bref, il y aura de la variété et c'est tout ce que vous aimez. De plus, 3e décan, votre énergie sera positive et constructive.

Cancer

3ème décan, Mars entame une rapide dissonance avec vous, elle peut vous mettre en colère, mais surtout contre vous-même. Et du coup, vous serez très boudeur. C'est une de vos spécialités, vous préférez bouder que dire ce que vous avez sur le coeur parce que finalement vous êtes un grand sensible et vous ne voulez pas avoir le sentiment d'agresser les autres. Toutefois, la bouderie est plus agressive que vous ne le pensez, les autres imaginent le pire dans ces cas-là.

Lion

Chez vous aussi, 1er décan, il peut y avoir des tensions avec votre partenaire, mais elles disparaîtront rapidement car Vénus veille sur vous et sur votre bien-être. Sa présence en Sagittaire est une bonne chose pour le 1er décan, dont on sait qu'il subit une dissonance d'Uranus. Cela dit, elle n'est pas très active en ce moment et si votre estime de soi a été un peu piétinée, cette Vénus peut vous en redonner : il se peut qu'on vous fasse un beau compliment.

Vierge

Pour certains c'est une corvée, mais pas pour vous la Vierge. Aujourd'hui, il faudra vous attaquer à des rangements, des classements et vous serez à votre affaire. La plupart du temps, vous vous occuperez de votre courrier, vous y répondrez, ou alors vous remplirez des documents ou ferez une demande pour un document précis. Bref, vous serez bien occupé et cela ne vous ennuiera pas le moins du monde. Au contraire, vous éviterez la morosité du dimanche.

Balance

Un joli dimanche pour le 1er décan, les uns se feront une exposition, les autres une brocante et les troisièmes un beau spectacle ; bref la beauté sera à l'ordre du jour. Vous serez attiré par tout ce qui dégage une harmonie, et ceux qui aiment la musique ou la poésie seront gâtés. 2ème décan, Mars vous quitte pour un bon bout de temps, mais Saturne est encore là et vous savez ce que cela signifie ; essayez de ne pas accorder tant d'importance à ce qui ne va pas.

Scorpion

Longtemps, vous vous êtes levé de bonne heure, mais aujourd'hui, grande nouveauté, vous aurez envie de paresser au lit. 5 mn, mais c'est déjà ça... Ou alors vous ferez quelque chose de totalement inédit : vous prendrez un petit déjeuner, ou si vous n'en prenez pas dans la semaine, vous vous régalerez d'un croissant. Quoi qu'il en soit, la nouveauté sera à l'ordre du jour, le plus souvent quelque chose de très mineur, mais ça vous changera les idées.

Sagittaire

Dans votre signe, Vénus s'accorde avec la Lune, un dimanche au calme avec ceux que vous aimez, et plein d'amour et de tendresse pour ceux du 1er décan. Vous aimerez et vous sentirez aimé, mais vous serez moins démonstratif que d'habitude... Disons que vous testerez une nouvelle manière d'être avec votre chéri/e et que cela peut donner un petit coup de neuf à votre relation. Un excellent dimanche en prévision...

Capricorne

Le repos, le farniente, très peu pour vous ! Vous aurez besoin de vous rendre utile et irez donner un coup de main à un proche qui déménage ou qui fait des travaux. Ça ne sera peut-être pas un dimanche comme les autres, mais vous ne détesterez pas, d'autant plus que vous ferez oeuvre utile, donc. Mais vous pouvez aussi, et ce sera moins drôle, avoir à mettre de l'ordre dans votre comptabilité, à faire des additions et des soustractions en vue, peut-être, d'une dépense.

Verseau

La Lune est chez vous, Vénus en bon aspect, prévoyez donc un bon dimanche 1er décan, où l'amitié sera à l'honneur, mais une amitié pas comme les autres. Quelqu'un sur qui vous avez des vues, peut-être, et avec qui la relation est ambiguë, mais apparemment vous n'avez pas envie d'aller plus loin. En tout cas, c'est ainsi que vous la vivez, mais il est possible que l'autre ne soit pas sur la même longueur d'ondes que vous...

Poissons

Il se peut que vous ayez besoin de solitude aujourd'hui et que vous en profitiez pour vous occuper de vous, plus que des autres. Ce serait une vraie nouveauté ! Mais cela signifie aussi que vous êtes sur la bonne voie, surtout 1er décan, et que vous avez compris que si vous avez besoin des autres, vous avez aussi besoin d'être bien en votre propre compagnie. C'est même essentiel pour vous, c'est ce que nous dit le bon aspect qu'Uranus forme avec votre décan.