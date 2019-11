L'horoscope du 04 novembre 2019

publié le 04/11/2019 à 06:33

Bélier

Il y a peut-être de la bagarre dans l'air, mais au final c'est toujours vous qui gagnez parce que vous ne cherchez pas les embrouilles, vous allez droit au but. Mais il est clair que dans le courant de cette semaine vous aurez affaire, et peut-être pas plus tard qu'aujourd'hui, à quelqu'un qui sera le contraire de vous et qui cherchera à vous manipuler... Par ailleurs, 3ème décan, Mars est opposée à vous et si vous êtes né vers le 10 avril vous pourriez vous trouver face à un mur !

Taureau

Une semaine au paradis ? En tout cas si vous êtes du 2ème décan, l'harmonie qui s'annonce entre le Soleil et Saturne sera à la fois rassurante et constructive. Il est vrai qu'elle est là depuis l'année dernière, mais avec Saturne il faut accepter que la vie prenne son temps ; et comme vous êtes patient de nature, vous l'avez bien accepté, avec pour résultat quelque chose qui est construit sur des bases solides, que ce soit une relation ou votre place au sein d'une entreprise.

Gémeaux

La semaine s'annonce bien, surtout si vous êtes né après le 11 juin. Mars et Jupiter s'alignent et cela peut vous permettre de gagner un combat de longue date. Vous vous êtes peut-être battu contre l'administration, ou même contre votre partenaire parce que vous n'étiez pas d'accord sur une question d'éducation (si vous avez des enfants) ou que vous n'aviez pas la même vision de l'avenir. Mais il semble que cela se termine ces jours-ci.

Cancer

3ème décan, Mars est peu aimable, vous non plus d'ailleurs, heureusement vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un sur les doutes qui vous habitent. En fait, vous attendez quelque chose, des nouvelles d'une affaire ou même d'un proche qui reste silencieux et cela peut vous mettre les nerfs en pelote... 2e décan, vous avez de bons influx solaires toute la semaine, vous serez bien dans votre peau et en phase avec ceux que vous aimez, surtout né avant le 8 juillet.

Lion

Plus de tension à l'horizon et au contraire une semaine de détente et de profit pour ceux de juillet. Mais le 2ème décan pourrait avoir un petit souci familial, ou intime : une douleur que vous connaissez bien revient, par exemple, mais rien de grave ni de vraiment ennuyeux, cela ne durera que l'espace d'une journée. À moins qu'il n'y ait un problème dans la maison, mais c'est pareil : vous prendrez les choses en main rapidement.

Vierge

Le 2ème décan est favorisé, en dépit de la dissonance de Neptune. Saturne veille sur vous et il est très possible que vous soyez en train de vaincre de vieux démons. En tout cas si vous êtes né après le 8 septembre, né avant il est possible que le problème soit derrière vous (si vous avez fait ce qu'il faut, c'est-à-dire cessé d'idéaliser une personne et de lui donner tout pouvoir sur vous). 1er décan, des petites joies en famille cette semaine.

Balance

Une très agréable semaine pour le 1er décan, normale pour le 2ème, mais le 3ème reçoit Mars et certains pourraient avoir à se battre pour imposer leur volonté. À moins que vous n'ayez un conflit à affronter ou qu'un virus n'ait réussi à vous attaquer ; et il faudra donc vous défendre ! Mais heureusement, Mars et Jupiter seront bien reliées et vous tirerez profit de la situation, d'une manière ou d'une autre. Le Scorpion vous voit plus malin que jamais.

Scorpion

Mercure rétrograde cette semaine dans votre 3ème décan, aussi ne sollicitez personne, ne signez rien, ne faites pas de promesse jusqu'au 21 novembre. Certains devront simplement attendre une réponse, ou d'obtenir un papier, un document, bref vos nerfs ne seront parfois pas épargnés ! 1er décan, Mars se rapproche de vous, elle entrera dans votre signe le 19, mais vous pourriez déjà ressentir ses fortes et combatives énergies.

Sagittaire

Une bonne semaine pour ceux de novembre-début décembre. Faites comme il vous plaira, aimez qui vous adore, même si ceux qui vous aiment vous ennuient... C'est le paradoxe de l'amour pour les signes de Feu comme le vôtre : il faut qu'il y ait un défi à relever, que la conquête soit difficile, ou alors que ce soit un jeu, celui du chat et de la souris par exemple. En tout cas, Vénus naviguera chez vous toute la semaine, sans faire d'aspect, et vous profiterez de bons moments.

Capricorne

Le 3ème décan vole la vedette aux autres cette semaine, avec un gros défi à relever et une volonté de prendre le pouvoir accentuée. Mais, mettez-y les formes. Évitez toute forme de brutalité, un jour ou l'autre vous pourriez le regretter... D'ailleurs, je ne dis pas que vous hésiterez, je ne le pense pas, mais vous vous poserez des questions et aurez besoin de l'éclairage d'une personne de confiance. Toutefois, apparemment, il ou elle n'est pas disponible ces jours-ci.

Verseau

Né après le 9 février, Mars est de votre côté toute la semaine. Je vous conseille de prendre des initiatives et de ne pas vous limiter par souci de déplaire. Foncez ! Certes, Mercure est rétrograde et on vous conseille la prudence, mais peut-être est-ce quelqu'un de jaloux ou de peu courageux qui vous donnera ce genre de conseils. Grâce aux bons influx de Mars, vous n'avez pas à vous en faire, vos actions atteindront leur but.

Poissons

Le 2ème décan a la cote, surtout parce qu'il prend la vie, l'amour et l'argent un peu plus au sérieux. Et il a de solides projets, comme le prétend la conjoncture. Vous vous en doutez, c'est grâce au bon aspect que Saturne vous envoie et qui est activé cette semaine par l'harmonie entre l'astre du jour et cette planète, surtout si vous êtes né au milieu du décan (6, 7 mars), mais vous en profitez tous plus ou moins depuis des mois. Cela dit, on vous a probablement bien conseillé, bien guidé.