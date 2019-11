L'horoscope du 2 novembre 2019

publié le 02/11/2019 à 05:00

Bélier

On vous trouvera renfrogné et il est vrai que vous vous isolerez des autres, 2ème décan. A moins que, tout simplement, vous n'ayez pas votre forme habituelle. Pour tout vous dire, la Lune rencontre Saturne aujourd'hui et ce n'est pas réjouissant pour ceux du 2ème décan qui sont nés autour du 6 janvier : vous êtes en train d'être rattrapé par une réalité, matérielle la plupart du temps, qui peut être déplaisante. Mais ne vous découragez pas, vous serez " libéré " en décembre.

Taureau

Auriez-vous quelqu'un à impressionner aujourd'hui ? En tout cas, vous sortirez le grand jeu, probablement pour vous faire accepter par un important personnage. Si l'on considère la position de Vénus, il est possible que vous ayez à emprunter de l'argent ou au contraire à en récupérer, surtout si vous parvenez à signer une vente. Toutefois, Mercure étant rétrograde depuis hier et jusqu'au 21 novembre, les choses risquent de traîner encore un peu.

Gémeaux

Vous n'avez pas la grande forme ce matin 2e décan, mais ça va passer. Vous avez peut-être mal dormi, fait un cauchemar ? 1er décan, pour vous tout est nickel grâce à l'opposition de Vénus : normalement, vos relations avec les autres ou avec votre conjoint devraient être quasi-idylliques et pour certains il y aura une invitation, une participation à quelque chose d'important à vos yeux. Vous pourriez également rencontrer quelqu'un qui vous impressionnera un peu.

Cancer

Vous serez contrarié par l'ambiance en famille, ou dans votre famille professionnelle. Quoi qu'il en soit, il va falloir que ça change, et rapidement. Né après le 8 juillet, vous avez un peu trop tendance à vous laisser faire parce que, avec le bon aspect de Neptune, vous disposez de trésors d'indulgence. Mais est-ce vraiment raisonnable ? Que ce soit vis-à-vis de votre conjoint ou d'un adolescent, vous devez faire preuve de fermeté, ne pas leur trouver toutes les excuses.

Lion

Un samedi où vous ne disposerez pas de votre emploi du temps, soit parce que vous aurez du travail, soit parce que vous aurez un service à rendre. Et, apparemment, vous ne pourrez pas faire autrement, mais cela vous cassera les pieds. Il est possible aussi que vous n'ayez pas la grande forme, plus à cause d'un stress que d'autre chose. En réalité, certains se stresseront pour des détails qui n'auront pas l'importance que vous leur accorderez.

Vierge

Vous vous sentirez mieux dans le passé, dans des images rassurantes du passé, que dans le présent. Le monde change trop vite à votre goût, il ne vous plaît pas. Pourtant, on ne reviendra pas en arrière, vous le savez, alors pourquoi ne pas vous adapter, ce serait quand même le mieux ? Il y a toujours à apprendre et à découvrir, quelle que soit la situation ; cherchez ce que vous pourriez en tirer d'enrichissant pour vous, pour votre développement personnel.

Balance

Mars a dépassé sa dissonance avec Saturne, c'est un soulagement 2ème décan. Toutefois, aujourd'hui encore, vous sentirez que la blessure n'est pas refermée. Mais c'est la dernière fois ! Saturne file vers la sortie et s'intéresse déjà au 3ème décan ; elle ne quittera toutefois le 2ème décan du Capricorne qu'en décembre, c'est donc à partir de ce mois que vous serez totalement sorti d'affaire. Quelle que soit cette " affaire ", elle vous aura bien ennuyé cette année, il y aura eu des blocages.

Scorpion

La Lune est en Capricorne aujourd'hui, c'est une Lune qui parle de fidélité dans vos relations avec vos proches, lesquels se couperont en quatre pour vous. Et si c'est votre anniversaire, vous serez bien entouré, bien traité, gâté peut-être et tout cela vous fera chaud au coeur, d'autant plus que vous recevez un aspect mineur de Vénus, mais qui est quand même favorable en ce qui concerne l'affection qu'on vous porte et ses manifestations (cadeaux, par exemple).

Sagittaire

Vous êtes de ceux qui savent se refaire, comme on dit, et si vous avez une grosse facture à payer par exemple, n'attendez pas, ce sera compensé par une rentrée. Vous le savez depuis hier, Vénus est dans votre signe et elle parle autant d'argent que d'amour. Donc ne vous faites pas de souci et surtout gardez confiance en vous et en votre pouvoir de " faire " de l'argent. Après tout, ce n'est pas la première fois que cela vous arrive depuis que Saturne est dans votre secteur d'argent !

Capricorne

La Lune est chez vous, votre intuition est augmentée, votre réceptivité aussi mais vous chercherez à vous en défendre. Vous serez dérangé par ce que vous capterez. Il faut dire aussi que la Lune passe " sur " Saturne et que vous serez moins ouvert aux autres et même au monde en général. Vous aurez besoin de vous protéger : n'hésitez pas à le faire, même si les autres trouvent que vous avez une attitude d'ours mal léché ! Faites ce qui est bon pour vous.

Verseau

Vous vous poserez des questions et rien ne sera simple, 2ème décan. Pourquoi ne pas agir, vous avez Mars à vos pieds, l'action est la réponse à vos questions. D'autant plus que la planète est en Balance, un signe qui indique que vous ne pouvez agir que de manière juste et appropriée à la situation. Et au bout du compte, vous serez très content de votre action, vous vous demanderez pourquoi vous n'êtes pas monté au créneau plus tôt.

Poissons

L'entraide et la solidarité sont à l'ordre du jour, il se peut qu'on vous demande quelque chose d'important et qui pourrait contribuer au bien-être d'autrui. Une de ces missions que vous appréciez particulièrement parce qu'elles vous permettent de laisser votre nature dévouée s'exprimer. D'une manière ou d'une autre, un Poissons a besoin de donner de soi et de se rendre utile à sa communauté, à sa corporation, bref à un groupe de gens.