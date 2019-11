L'horoscope du 1er novembre 2019

publié le 01/11/2019 à 06:15

Bélier

Je ne dirais pas que vous allez être sur un nuage, mais presque ! En tout cas, Vénus va porter vos sentiments très haut ! Mais gare aux emballements. C'est dans votre nature cela dit, vous aimez que ça aille vite mais, paradoxalement, quand cela va trop vite et qu'on ne vous résiste pas, vous vous désintéressez assez rapidement. Côté finances, la conjoncture peut se révéler très positive et si vous êtes du 1er décan, vous serez en progression.

Taureau

Vénus entre dans un signe de Feu, avec eux tout va vite, et vous serez peut-être surpris des conquêtes que vous ferez. Il faut dire que vous aurez du charisme ! Votre sensualité sera très forte et attirera les autres comme un aimant, et le plus souvent sans le vouloir, sans vous rendre compte que vous dégagez une forte séduction. Du coup, si vous êtes en couple, vous risquez de rendre l'autre jaloux, alors que vous n'aurez rien fait pour...



Gémeaux

Vénus vous couvrira de gentillesses, mais il faudra être à l'écoute des autres et montrer à quel point vous vous intéressez à eux. Une rencontre vous amusera, et même parfois plus que cela... Je vous explique : d'ici quelque temps, en mars prochain, Saturne va rentrer en Verseau et y restera quelques mois, n'envoyant des influx qu'à votre 1er décan, qui justement reçoit les influx de Vénus ces jours-ci. Donc, la tendance va vers une stabilisation de vos relations.

Cancer

Vous n'avez pas la meilleure Vénus qui soit, mais quand même, vous aurez d'agréables satisfactions intimes dans vos activités et relations quotidiennes. Que vous travailliez ou non, vous serez content de ce que vous ferez et des résultats que vous obtiendrez. Ce sera très fugitif puisque Vénus ne vous regardera qu'un jour ou deux, mais ce plaisir fera votre semaine (jusqu'au samedi 9 novembre pour ceux du 1er décan), et cela vous donnera un moral d'acier.

Lion

Très bien placée, en signe de Feu comme le vôtre, Vénus exaltera vos plaisirs, qu'ils soient amoureux, esthétiques, créatifs. La beauté vous émerveillera, car c'est inscrit en vous que vous aimez les belles choses et Vénus va décupler tout cela. Cela dit, vos amours seront également en pleine forme (1er décan pour l'instant) car vous serez démonstratif, ou c'est votre partenaire qui vous exprimera davantage ses sentiments.

Vierge

Dans votre secteur intime, familial, Vénus vous annonce une réunion ou des retrouvailles avec des membres de votre famille. Et sur un mode joyeux ! 1er décan, jusqu'au 9 novembre vous n'aurez rien à redire et l'ambiance sera vraiment très agréable dans la mesure où vous n'avez aucune dissonance sur votre décan. Maintenant il faut voir aussi que le secteur où se trouve Vénus est celui du passé et que vous pourriez rencontrer un ou une ex.

Balance

Vous allez adorer cette Vénus en Sagittaire, tellement favorable à vos finances ; on dirait que vous allez pouvoir doubler votre chiffre d'affaire. J'allais dire décupler, mais ce serait exagéré ! Cela dit, le Sagittaire exagère tout, vous le savez, et il pourrait donc y avoir d'importantes rentrées. Côté coeur, vous serez tellement content du reste de votre vie, que cela se passera bien. Si vous êtes à deux, la complicité redoublera elle aussi.

Scorpion

Vénus arrive chez le joueur Sagittaire et vous voit en demande de câlins et autres preuves d'amour. Mais que cela ne soit pas à sens unique, donnez vous aussi. Toutefois, le Sagittaire étant un signe d'exagération, attention aux excès : ne demandez pas la lune et ne soyez pas non plus trop " collant " avec votre chéri/e. En outre, si vous êtes jaloux de nature, cette tendance sera accentuée et peut mettre un couple fragilisé en danger (1er décan).

Sagittaire

L'amour en enfant de bohème quand Vénus est dans votre signe ; vous séduisez, plaisez à tout le monde, mais vous n'avez aucune envie de vous attacher. Vous passez facilement de l'un à l'autre et laissez des coeurs éplorés sur votre passage. Si vous êtes en couple, Vénus peut rallumer la flamme, tout comme elle peut vous inciter à avoir un petit coup de coeur sans réelle conséquence : tout se passera, semble-t-il, dans votre tête, dans votre imaginaire.

Capricorne

Vénus n'est plus très loin de vous, mais elle est dans l'ombre de votre signe. Elle vous invite à donner pour donner, et à ne rien attendre des autres. Pour le moment ! Puisque très bientôt, le 26 exactement, elle entrera dans votre signe où elle sera amicalement regardée par d'autres planètes, et par Mars en particulier. Un petit coup de foudre pour le 1er décan ? Rien d'impossible en tout cas et il faudra prendre ce que la vie vous offre.

Verseau

Réjouissez-vous, Vénus a de bonnes intentions, les euros vont tomber dans votre escarcelle, l'un de vos projets commençant à vous rapporter plus prévu. Le Sagittaire, où se trouve Vénus, est un signe d'expansion, voire d'exagération et donc l'argent peut arriver très facilement et parfois de manière importante. Sur le plan coeur, c'est l'amitié amoureuse qui sera favorisée par Vénus et c'est souvent ce que le Verseau préfère, même s'il lui arrive d'avoir des coups de foudre.



Poissons

Au zénith de votre ciel, Vénus prend de la hauteur et vous aussi vous pourriez mettre quelqu'un sur un piédestal, votre tendance à idéaliser étant plus forte. C'est le 1er décan qui est concerné pour l'instant et il doit juste faire attention à un excès d'idéalisation ou d'admiration pour quelqu'un et ne pas les confondre avec l'amour. Cela fait partie de l'amour que l'on peut porter à quelqu'un, mais l'amour étant une mosaïque de sentiments...