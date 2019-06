L'horoscope du 2 juin 2019

publié le 02/06/2019 à 08:22

Bélier

Vous aurez besoin d'échanger, de communiquer, de confronter vos idées à celles des autres pour pouvoir vous faire une idée précise sur le contexte actuel. Au moment où j'écris (22 mars) on est encore en plein dans la " crise " et j'ai bien peur que cela se prolonge, peut-être d'une autre manière, mais quand même... Nous retrouvons en effet peu à peu la dissonance entre Jupiter et Neptune (comme en janvier), et celle entre Saturne et Pluton (comme en mars) qui créent une importante impasse.

Taureau

Essayez de vous poser et de profiter de l'instant présent. Si vous le pouvez, immergez-vous dans la nature, c'est ce qu'il y a de plus déstressant pour vous. Vous êtes un amoureux de la faune et de la flore, le plus " nature " de tous les signes (avec la Vierge), et le contact avec les plantes, les arbres et les animaux est quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir en équilibre. Si vous n'avez pas de verdure en bas de chez vous, trouvez un jardin, un zoo, une forêt...

Gémeaux

La Lune s'invite chez vous pour votre anniversaire, si vous le fêtez aujourd'hui. Vous serez gâté et cela annonce une année axée sur les plaisirs matériels. Peut-être serez-vous gâté toute l'année et que vous pourrez vous offrir ce que vous aimez le plus ou que vous pourrez au contraire vous lancer dans des économies dans le but de faire un achat conséquent. Une histoire juridique risque de vous tracasser un peu pendant l'été, mais le problème sera réglé à la rentrée.

Cancer

Il vous est conseillé de pratiquer la méditation aujourd'hui, de vider votre esprit de toute pensée perturbante pour ne laisser passer que les bonnes vibrations. Essayez le plus possible de débrancher et de vous reposer, déléguez vos tâches habituelles et soyez paresseux. Ne faites que ce que vous avez envie de faire, avoir du plaisir, se sentir tranquille, est la meilleure manière de vous faire du bien et ceux qui reçoivent Saturne en ont besoin.

Lion

Il sera question d'amitié, vous faites partie des signes les plus fidèles dans ce domaine et vos amis pourront tout vous demander, vous serez là pour eux. Il vous arrive d'hésiter à " copiner " avec quelqu'un car vous craignez la trahison et les coups bas, mais quand vous êtes sûr de l'autre et en confiance, c'est pour la vie. Peut-être aurez-vous d'agréables activités avec votre groupe d'amis aujourd'hui, ou que vous ferez avec eux des projets de vacances ?

Vierge

Vous vous sentirez obligé de vous plier à certaines contraintes, mais c'est vous qui vous les imposerez et personne d'autre. Et si vous vous en débarrassiez ? Et sans culpabiliser, s'il vous plaît ! Vous avez le choix après tout, sauf si vous avez moins de 18 ans... D'ailleurs, vous pourriez profiter des bons aspects que Mars vous envoie si vous êtes du 2e décan car ils vont dans le sens d'une volonté de vous libérer justement de vos contraintes. Alors n'hésitez pas !

Balance

Un petit coin de paradis pour les natifs de septembre, avec un dimanche propice à l'évasion. En revanche, 2e décan, il pourrait y avoir un désaccord en famille. Rien de très important, mais votre conjoint ou un enfant pourrait mal se conduire et il faudra vous montrer ferme, lui mettre des limites sinon cela se répétera à l'infini. En outre, né en fin de décan, après le 9 octobre, Saturne est de nouveau en dissonance avec vous, mais rétrograde. Un peu de découragement ?

Scorpion

Ne vous focalisez pas sur vos éventuels défauts et sur ce que vous aimeriez changer en vous. Admettez que vous n'êtes pas parfait et tout ira beaucoup mieux. Ce sera positif aussi pour vos relations avec les autres, et avec votre conjoint en particulier, car vous pourrez comprendre et accepter que lui/elle n'est pas parfait non plus. C'est vrai qu'il faut tendre vers une meilleure version de soi, car c'est faisable alors que la perfection n'est pas de ce monde.

Sagittaire

Une belle journée à deux, ou avec quelques amis, surtout si vous êtes né en novembre. Vous aurez un vrai talent pour plaire et amuser tout le monde. Vous avez une réputation de boute en train et vous ne la ferez pas mentir aujourd'hui, la Lune en Gémeaux vous rendant particulièrement gai. 2e décan, votre conjoint ou un proche pourrait vous inciter à vous poser des questions que vous n'avez pas envie de vous poser. Mais il pourrait en ressortir quelque chose de bien !

Capricorne

Un petit boulot à faire dans la maison peut-être, à moins que vous n'ayez rapporté du travail chez vous. En tout cas, votre sens du devoir sera au premier plan. Du coup, vos loisirs passeront au second plan, ce qui ne vous dérangera pas trop car, souvent, le travail est un loisir pour vous : la plupart du temps vous aimez ce que vous faites, même si votre perfectionnisme peut être excessif et vous donner l'impression que vous n'en faites jamais assez.

Verseau

Tout n'est pas si perturbant que ça, c'est en tout cas ce que vous vous direz aujourd'hui car ce sera une de ces journées où le monde vous semble ensoleillé. Cela concerne plus le 1er décan que les autres, étant donné qu'il subit la dissonance d'Uranus, mais elle n'est pas activée et reste donc en retrait jusqu'à jeudi prochain. Par ailleurs, 2e décan, Mars vient d'intégrer votre secteur du travail et de la forme, il faudrait peut-être vous prendre en main, faire du sport, un régime...

Poissons

Vous serez très casanier, surtout né en février, et même s'il fait un temps superbe dehors vous préférerez le dedans et la présence rassurante de vos proches. Peut-être aurez-vous un fond d'inquiétude mais cela ne correspondrait à rien sur le plan astral, vous n'avez que des bons influx... Canalisez votre imagination, vous lui laissez trop de place lorsqu'il s'agit de vous prendre la tête sur des détails qui n'ont pas une grande importance.