L'horoscope du 1er juin 2019

publié le 01/06/2019 à 08:22

Bélier

Né en mars, vous êtes verni en ce moment, aucune planète rapide ne se met entre vous et vos désirs. En outre, Vénus sera votre alliée la semaine prochaine, mais plutôt vers la fin de la semaine. Il n'empêche que vous ressentirez ses bons influx un peu avant, à partir de jeudi. En attendant, profitez de cette liberté que vous offrent les astres et, si vous êtes du 3e décan, du fait qu'Uranus s'est bien éloignée de vous et que vous n'êtes plus soumis aux caprices du destin.

Taureau

Le 3e décan est nettement privilégié ! Lune et Vénus se rencontrent chez vous aujourd'hui et il peut y avoir un moment de plaisir ou de total bien-être. Cela peut autant être dû à votre chéri/e qui saura vous câliner et vous prouver ses sentiments, qu'à une rentrée d'argent qui tombe à pic, voire à un petit cadeau que vous serez content de vous faire ou de recevoir. Quoi qu'il en soit, Vénus prône l'amour, l'amitié, l'harmonie des coeurs jusqu'au 9 juin.

Gémeaux

Il y a eu, ces derniers jours, une opposition Mercure/Jupiter. 3e décan, vous avez peut-être dû vous justifier, ou faire rectifier une erreur que vous avez commise. C'est passé, mais pas assez pour que vous n'en ayez pas encore quelques conséquences, ne serait-ce que dans votre tête ! 2ème décan, prenez acte d'un aspect mineur de Mars qui peut néanmoins avoir une influence sur vos dépenses ; quoi que vous achetiez, prenez le temps de la réflexion.

Cancer

3e décan, Vénus est harmonieuse jusqu'au 9 juin, elle va donner plus de valeur à vos amitiés, lesquelles vous procureront plus de bonheur que vos amours. Celles-ci pouvant être affectées par l'opposition de Saturne, surtout si vous êtes du début du 3e décan (et fin du 2e, c'est-à-dire né entre le 10 et le 17 juillet). Toutefois, rien ne dit que Saturne, qui se trouve dans un secteur de partage et qui représente aussi votre conjoint, soit négative ; cela dépend de votre thème natal.

Lion

La Lune rencontre Vénus au zénith de votre thème, 3e décan. Il n'est pas exclu que vous soyez content de vous parce que vous avez obtenu une satisfaction. De haute lutte peut-être, parce que ça faisait un bout de temps que vous attendiez... Mais c'est aussi une bonne conjoncture pour votre relation avec votre conjoint ou avec un parent ; vous aurez le sentiment d'être utile, que ce que vous faites pour la personne en question porte ses fruits.

Vierge

Une journée positive, vous pourriez avoir une impression de victoire sur les méchants, surtout 3e décan. Cela dit, la question n'est pas définitivement réglée, ça viendra mais pas tout de suite car il s'agit d'un problème lié à Jupiter et celle-ci rétrograde. Donc, elle reviendra aux mêmes positions qu'aujourd'hui, forcément, et ce sera entre septembre et octobre ; octobre étant plus favorable que septembre, mais cela dépendra de votre thème personnel.

Balance

Vénus, votre planète, est en vedette aujourd'hui et comme elle se trouve dans un secteur financier, il se peut que vous soyez content de l'argent gagné, 3e décan. Soit vous avez fait une bonne affaire, avec un petit bonus, soit vous avez bien vendu quelque chose. En effet, il ne s'agit pas de votre salaire, mais de l'argent que vous obtenez à côté ; le produit de vos placements aussi, ou le fait qu'on vous rembourse quelque chose, ou que vous-même remboursiez une dette.

Scorpion

Né après le 12 novembre, Vénus s'oppose à vous jusqu'au 9 juin. Vous pourriez obtenir un accord, être plus en harmonie avec l'autre ou faire une rencontre, amoureuse peut-être. En tout cas, c'est un bon aspect en ce qui vous concerne et la planète étant en phase avec Pluton, ça pourrait être très " chaud " côté sexe ! Mais attention à ne pas vous montrer trop possessif et exclusif, c'est un peu une tendance répétitive avec Vénus et Pluton. Essayez d'être davantage en confiance...

Sagittaire

Saturne regarde de nouveau votre 2e décan et sa complicité avec Neptune nous dit que vous êtes moins accro à vos principes. Vous n'en avez peut-être plus du tout ! On sait que Neptune est une planète de dissolution et que Saturne représente vos valeurs ; vous avez peut-être senti que vous étiez comme prisonnier de certaines de ces valeurs, qu'elles vous empêchaient d'être vous-même et maintenant vous vous laissez aller à toutes vos fantaisies (né autour des 11, 12 décembre).

Capricorne

Un bon week-end en perspective, qui démarre sous une harmonie entre Lune et Vénus qui sont conjointes. Vous serez dans les meilleures conditions, 3e décan. Elles vous permettront de vous détendre et d'avoir de très bonnes relations avec ceux que vous aimez et en particulier vos enfants. Si vous êtes artiste, vos créations seront appréciées, de vous-même en premier lieu mais aussi des autres si vous avez la bonne idée de les exposer. Mais rien n'est moins sûr.

Verseau

3e décan, Vénus atteint votre secteur de la famille, de la maison, qui représente aussi votre passé. Vous pourriez revoir quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Un ou une ex. par exemple, mais je ne pense pas que cela vous bouleversera, vous avez d'autres choses en tête en ce moment et des choses plutôt agréables sur le plan professionnel (3e décan toujours). Il se pourrait que vous ayez de très bons résultats à venir en septembre et octobre.

Poissons

3e décan, vous avez aussi eu maille à partir avec Mercure et Jupiter, on vous a dit des choses que vous ne pouviez pas laisser sans réponse et vous avez riposté. Si cela venait de quelqu'un de votre passé, ou de la famille, qui se permettait de vous juger, vous avez eu raison. Sans pour autant vous justifier, j'espère que vous avez pu remettre les pendules à l'heure. Si cela venait de votre hiérarchie, de toute manière vous avez tort, donc inutile de répliquer ; mieux vaut rester de marbre dans ces cas-là.