L'horoscope du 5 janvier 2021

publié le 05/01/2021 à 05:30

Bélier

La durée de votre couple, ou de l'une de vos amitiés sera au centre de vos pensées aujourd'hui. Si vous êtes né en mars, vous constaterez que c'est du solide, en dépit des petits conflits qui sont inévitables et vous aurez le sentiment que vous avez trouvé votre âme soeur. Même chose côté amitié, celui ou celle à qui vous pensez est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et inversement. Il apparaît donc que vos relations sont solides et stables. Si vous êtes célibataire, vous n'en souffrirez pas trop, vous êtes bien entouré.

Taureau

Né en avril, il est possible que votre travail soit un vrai souci en ce moment, probablement à cause d'un changement de poste, ou parce qu'on ne vous donne pas grand-chose à faire. C'est comme si on cherchait, peut-être, à vous faire partir. Mais il se peut que Jupiter, qui circule dans ce secteur de votre zodiaque, vous ait permis de vous faire un allié et que cet allié vous défende. Il ou elle peut également vous aider si vous voulez changer de boulot parce que vous ne supportez pas la situation.

Gémeaux

1er décan, vous êtes très créatif en ce moment, vous avez de belles idées et d'ailleurs tout ce qui est relié à la beauté et à l'esthétique vous permet de vous exprimer. Que vous soyez artiste de métier, ou amateur, vous tirerez du plaisir de ce que vous ferez. Toutefois, l'accent est mis aussi sur les enfants, les vôtres, ou sur les projets que vous avez en tête et qui pourraient se développer rapidement ces temps-ci. C'est également le bon moment (la période Verseau) pour mettre un bébé en route.

Cancer

Un petit coup de nostalgie ? Vous aurez tendance à vous retourner sur le passé et à vous dire que " c'était mieux avant ". Mais qui vous dit que " l'après " ne sera pas encore meilleur ? Il se peut que la période actuelle (Capricorne) provoque un certain pessimisme, peut-être que les événements aussi, mais il ne faut pas tout voir en noir, surtout que (1er et 2ème décan) vous avez de beaux aspects qui vous attendent cette année, Jupiter de mai à juillet pour le 1er décan, avec des chances à saisir, et Uranus pour le 2ème avec une prise d'indépendance bienvenue. Et beaucoup moins de soucis pour le 3ème décan.

Lion

Un rendez-vous boulot pourrait être au programme de la journée, mais le genre de rendez-vous un peu ennuyeux où il faut rendre des comptes, par exemple. A moins que vous ne voyiez votre médecin pour une visite de contrôle. Quoi qu'il en soit, vous ne serez pas dans une ambiance très amusante, surtout si vous êtes né en juillet. Seul le 3ème décan tire son épingle du jeu grâce à un bon aspect de Vénus : vous aurez une satisfaction aujourd'hui, ou un compliment (né autour du 18 août).

Vierge

Respectez-vous et surtout respectez vos besoins ! Il est important aujourd'hui que vous vous offriez un petit plaisir, soit une gourmandise, soit un bon film (sentimental) à regarder à la télé ou sur une plateforme. A moins que vous ne fêtiez les rois et que vous ne dégustiez une bonne part de galette... Savez-vous que l'épiphanie est la fête des astrologues ? Les rois mages étaient en fait des astrologues qui ont été guidés par la puissante lumière de la planète Vénus, étoile du berger.

Balance

Dans votre 1er décan, la Lune s'allie avec Saturne et Jupiter, ce qui est à la fois un facteur de chance et de stabilité. Pour les uns c'est la vie sentimentale qui est concernée, pour les autres c'est du côté professionnel qu'il y a un accomplissement qui va se développer au fil des mois qui viennent. Et le 2ème, puis le 3ème décan y auront droit également, sans la stabilité que Saturne apporte à ceux de septembre et début octobre. Elle est le résultat d'un travail acharné, où vous vous êtes beaucoup impliqué.

Scorpion

Si vous avez un rendez-vous et que vous devez parler d'argent, surtout laissez l'autre venir et dévoiler ses intentions en premier. Ainsi, vous ne ferez pas d'erreur et n'avancerez pas un chiffre qui serait immédiatement refusé parce qu'il ne correspondrait pas à la réalité. Cachez-vous derrière un " je ne sais pas, à vous de me dire, je n'ai aucune idée... ". Toutefois, un proche peut aussi venir vous emprunter de l'argent, l'un de vos enfants par exemple.

Sagittaire

La conjoncture devrait vous convenir car vous pourriez recevoir une proposition qui vous fera réfléchir et sollicitera votre machine à trouver des idées. Ou alors c'est pour l'un de vos proches que vous serez content parce qu'il ou elle aura trouvé du boulot ou eu un coup de chances (ou les deux !). Si possible, ne parlez pas d'argent, Mercure et Pluton sont conjointes et vous vous heurteriez à un mur. Ce sera beaucoup plus facile quand Mercure passera au Verseau, après vendredi.

Capricorne

Il est possible qu'on vous demande de jouer le rôle du médiateur aujourd'hui, et apparemment vous serez le meilleur pour faire le job, vous parviendrez à ramener la paix, voire à réconcilier ceux qui étaient fâchés. Il faut dire que, lorsque vous êtes adulte, que vous avez pris de l'âge votre signe est celui de la sagesse et du recul. Vous savez prendre de la distance et ne pas vous laisser manipuler par vos émotions ou celles des autres, ce qui vous dote d'une belle objectivité.

Verseau

Une journée qui pourrait être agréable, en tout cas vous serez bien dans votre tête, car vous pourrez vous projeter loin dans le futur, 1er décan, et dans un futur très sympathique. Cela dit, le présent n'est probablement pas très facile pour certains, ou le sera moins quand Mars sera en dissonance avec vous, en particulier la semaine prochaine. Il pourrait y avoir un important retournement de situation, qui peut autant être en votre faveur qu'en votre défaveur. Donc, le futur est un bon refuge.

Poissons

Encore une fois, vous ferez preuve d'une grande générosité vis-à-vis de l'un de vos amis qui vous demandera une aide, matérielle ou autre. Mais avez-vous les moyens de l'aider sans que cela grève votre budget ou vous prenne trop de temps ? Posez-vous la question avant de vous décider. Même chose si une association, que vous parrainez peut-être, vous réclame une somme : pouvez-vous la lui donner sans que cela vous vaille une fin de mois difficile. Cela dit, vous pouvez aussi avoir une facture à payer.