L'horoscope du 4 janvier 2021

publié le 04/01/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Donc après avoir occupé votre signe depuis juin dernier, Mars vous quitte enfin pour votre voisin Taureau et va vous inciter à vous battre pour votre argent. Pour récupérer ce qu'on vous doit, ou pour vous refaire une trésorerie. Cela dit, elle va former des dissonances compliquées (avec Mercure, Saturne, Jupiter) et vous allez devoir mettre le gomme pour obtenir ce que vous désirez et à quoi vous semblez avoir droit. Ce sera comme un parcours du combattant, mais vous y arriverez parce que vous serez persévérant.

Taureau

Ce n'est pas facile, Mars investit votre signe mercredi, 1er décan pour le moment, vous pourriez être maladroit et vous faire mal quelque part ou avoir de la fièvre. Gare aux gestes impulsifs et regardez où vous mettez les pieds. Respectez les règles sanitaires aussi, on ne sait jamais, vous pourriez vous trouver à côté de quelqu'un qui a le virus. Il se peut aussi qu'en fin de semaine on vous fasse une annonce à laquelle vous ne vous attendez pas et qui vous empêchera de vous déplacer, par exemple.

Gémeaux

1er décan, vous sentirez peut-être une baisse de vitalité avec l'arrivée de Mars en Taureau. Il se peut aussi que vous ne vous sentiez pas libre d'agir à votre guise. Mars et Saturne seront en dissonance, de même que Mercure à partir du 8, aussi rien ne sera facile et vous vous sentirez un peu comme un oiseau en cage. Heureusement, 1er décan toujours, Jupiter vous envoie de bons influx et vous trouverez le moyen de sauter les obstacles ou d'échapper aux contraintes qui pourraient être imposées.

Cancer

Vous, vous serez plutôt content de l'arrivée de Mars en Taureau, les autres seront moins agressifs avec vous ; mais pour vos projets, il faudra vous montrer patient. En effet, Mars occupe ce secteur mais va être en dissonance avec plusieurs planètes et vous aurez probablement quelques obstacles à gérer. Rien d'important, peut-être s'agira-t-il de contrariétés financières qui vous empêcheront d'aller rapidement de l'avant. Attendez-vous à ce que cela dure une dizaine de jours, sans que cela ait des conséquences importantes (sauf ascendant Verseau, Taureau ou Lion).

Lion

Cette semaine, vous allez devoir rugir chers amis Lion, les choses n'iront pas du tout dans votre sens et votre nature combative sera très stimulée ; vous serez en colère mais est-ce que ce sera suffisant pour régler le problème, et même est-ce que ce sera nécessaire ? Apparemment, tout ce que vous déciderez ne sera pas suivi d'action, de réaction, ou n'obtiendra pas les réponses que vous souhaitez. Cela ne devrait concerner pour l'instant que ceux nés en juillet. En revanche, le 3ème décan s'en tire très bien.

Vierge

Vous serez aussi bien servi par Mars que par Vénus qui arrive vendredi en Capricorne. Et s'il y a quelques contrariétés côté boulot, ça s'améliore côté coeur. Vous vibrerez davantage et vos sentiments pourront s'exprimer plus librement sous cette conjoncture, vous serez même parfois surpris car vous aurez l'impression que quelque chose s'est débloqué en vous (né fin août et début septembre). Dans le boulot, vous pourriez être à l'arrêt provisoirement, ou très ralenti.

Balance

Pour vous personnellement, 1er décan, il semble que vos projets soient une réussite. Mais vous vous ferez certainement du souci pour les finances de votre partenaire. Ou d'un proche. En effet, Mars (contrariétés, conflits) arrive en Taureau ce mercredi et se place tout de suite en dissonance avec Saturne et Jupiter, de quoi craindre un problème qui pourrait aller en justice. A moins que votre chéri/e n'ait pas payé une amende, par exemple, et qu'elle n'ait beaucoup augmenté !

Scorpion

La conjoncture de cette semaine va probablement vous confirmer ce que vous pensez depuis longtemps, c'est que votre vie n'est qu'une suite de combats. Mais je pense qu'en la circonstance, avec Mars qui arrive en Taureau, vous aurez plutôt à vous défendre contre une " attaque " ou que vous devrez répondre une demande pressante à laquelle vous n'aurez pas envie de dire oui, ce qui peut vous valoir des ennuis et vous le savez. Essayez malgré tout de " plier " momentanément, vous vous rattraperez en beauté à partir du mois d'avril (1er décan), promis.

Sagittaire

Vous n'êtes pas particulièrement impacté par la conjoncture de cette semaine, c'est juste que vous aurez un petit conflit à gérer dans votre travail avec un collègue, ou alors avec une personne chargée de prendre soin de vous. Peut-être que ça fait déjà un bout de temps que vous en avez marre et il se trouve que la conjoncture va peut-être vous aider à vous débarrasser de celui ou celle qui vous gêne. Mais il est aussi possible que vous vous débarrassiez d'un problème de santé !

Capricorne

Trois planètes changent de signe cette semaine, celle qui vous plaira le plus c'est Mars. Elle va doper votre besoin d'agir et de vous rendre utile, vous aurez la niaque. C'est le 1er décan qui la reçoit cette semaine, et encore pas tout le décan... Toutefois, il y a un bémol : sa dissonance avec votre maître Saturne risque de vous gêner. Vous pourriez craindre un échec, par exemple et certains auront mal quelque part, ce qui gâchera un peu votre plaisir de marcher ou de faire du sport (selon votre âge).

Verseau

Une semaine remuante pour le Verseau ou ascendant Verseau. Une colère, une dispute, une situation conflictuelle pourraient vous perturber (né en janvier). Vos échanges ne se passeront pas bien, vous aurez affaire à un interlocuteur obtus, de mauvaise foi, et ça vous mettra en rogne. Mais il se peut aussi, avec la dissonance Mercure/Saturne, que vous soyez empêché de vous déplacer. Cela peut autant venir d'un problème personnel, que de contraintes extérieures (à partir du 8 surtout).

Poissons

A partir de mercredi, Mars sera enfin de votre côté, après 6 mois à vous casser les pieds. Vous disposerez de ses énergies pour mieux vous occuper de vos proches. On connaît votre nature empathique, votre désir d'aider et avec Mars vous devancerez l'appel ! Mais attention à ne pas chercher à aider les autres malgré eux : vous ne serez pas utile si vous forcez les choses et que l'autre ne veut pas que vous vous occupiez de lui/elle. Certaines personnes considèrent qu'on ne peut pas les aider !