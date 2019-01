L'horoscope du 30 janvier 2019

publié le 30/01/2019 à 06:18

Bélier

De très bons influx à peu près pour tout le monde. Vous vous sentez plus fort que jamais car vous prenez de la hauteur et de l'importance dans votre milieu. Fin du 2e décan et début du 3ème (né entre le 7 et le 13 avril) vos planètes sont parfaitement alignées, la conjoncture est excellente pour vous, si ce n'est que Saturne risque de freiner certains nés avant les 10, 11 avril. Les ouvertures sont là, mais il y a probablement un obstacle pour vous contrecarrer.

Taureau

Natif de début mai, si vous voulez aborder un sujet important aujourd'hui, avec votre boss par exemple ou avec votre conjoint, c'est le bon moment. Vous serez parfois trop ferme, trop inflexible, mais vous saurez vous faire entendre et comprendre. Tout le 2ème décan pourrait être dans cette ambiance qui est due à une association du Soleil et de Mercure en Verseau. Vous pouvez aussi entendre, voir ou échanger avec quelqu'un dont la culture vous impressionnera.

Gémeaux

Certains sont dans une séquence propice aux rencontres, aux associations, alors que d'autres doivent faire appel à la justice pour faire respecter leurs droits. Vous êtes un signe double, et Jupiter qui se trouve face à vous est elle aussi une planète à double sens. Mais je vous l'ai déjà longuement expliqué... Cela dit, les deux situations peuvent coexister et il est possible que vous ayez des soucis judiciaires et qu'en même temps on vous propose quelque chose de très intéressant.

Cancer

Les signes d'Eau comme le vôtre ne sont pas avantagés tant l'élément Feu domine. Cela vous oblige à vivre un peu dans l'urgence, à être très impatient. Il se peut même que vous preniez des risques parce que vous ne voudrez plus perdre de temps... Le 3e décan étant certainement le plus sensible à cette conjoncture, à cause de la dissonance de Mars. Vous avez un travail à finir alors que certains ne l'ont même pas commencé !

Lion

Une bien agréable conjoncture pour tous les Lion, vous êtes très sollicité et vos succès vous valent des moments où vous êtes flatté dans votre amour-propre. Il s'agit de toute forme possible de succès, de situations où vous serez fier de vous, de vos résultats, de ce que vous avez accompli et de l'image que vous projetez. Mais si vous êtes du début du signe, ou si l'une de vos planètes se trouve dans votre 1er décan, vous ressentez beaucoup d'anxiété.

Vierge

Il se peut que vous ayez envie d'améliorer votre cadre de vie et donc de faire des travaux chez vous. Vous êtes bricoleur mais ne faites pas tout vous-même. A la limite, faites appel à des amis pour vous aider ou, si vous en avez les moyens, à une ou des petites entreprises locales à qui, bien sûr, vous demanderez des devis. Vous n'oublierez pas d'y mettre une clause drastique concernant la date de fin des travaux. Mais si vous voulez les faire par vous-même, libre à vous !

Balance

Vous faites partie des élus du jour, les planètes sont actuellement au service de vos succès, personnels ou professionnels, sauf pour une partie du 2e décan. Comme je vous l'ai déjà dit, vous devez gérer une dissonance de Saturne qui vous replonge dans le passé, dans une situation que vous avez déjà vécue il y a 7, 14, 21 ou 28 ans. La situation peut être difficile en famille, avec votre conjoint ou à cause de l'un de vos enfants. Avril et mai seront plus agréables.

Scorpion

Il y a des remous, surtout pour ceux d'octobre, mais ils ont un but positif, celui de vous faire prendre conscience de ce que vous pouvez apporter aux autres. Au lieu d'attendre d'eux, d'être en demande, vous pouvez très bien retourner la situation. Même chose si c'est vous qui incitez les autres (et surtout le conjoint) à être en demande vis-à-vis de vous et à dépendre ; ces prises de conscience ne seront pas toujours faciles à vivre mais elles sont indispensables.

Sagittaire

Tout baigne, la Lune est chez vous et rencontre Jupiter en fin de journée. 2ème décan et surtout né entre le 10 et le 15 décembre, tout vous est permis. Mais justement, parce que la vie ne vous pose pas de limites, vous devez faire attention aux excès en tout genre et surtout à un excès de confiance en vous. C'est une bonne chose que d'avoir de l'assurance, mais s'il y en a trop cela peut vous rendre suffisant et énerver les autres.

Capricorne

Il se peut que vous ayez des soucis et que votre corps réagisse trop fort aux événements. En fait, il exprime le stress qui s'est accumulé l'année dernière ! Cela s'adresse surtout au 1er décan, qui a dû gérer la présence de Saturne et affronter des problèmes de santé (les siens ou ceux des autres) et qui a souvent senti la fatigue peser sur ses épaules. Et c'est toujours après, quand on se détend, que les problèmes psychosomatiques surgissent !

Verseau

Une excellente journée, très prometteuse et si vous fêtez votre anniversaire vous êtes parmi les plus chanceux. Vous allez beaucoup vous développer cette année. Vous avez certainement un projet, un espoir, à court ou long terme et il apparaît que tout se passera comme vous l'avez prévu, sauf si vous êtes de ceux qui " sentent " déjà les influx d'Uranus car ils vous obligeront à réviser certains projets. Sans rien changer aux bons plans que la vie vous offre.

Poissons

Votre sens du devoir, votre surmoi, bref votre gendarme intérieur fera la loi aujourd'hui et vous serez contraint de suivre les règles ou des consignes. Évidemment, cela ne vous plaira pas de devoir faire les choses dans le bon ordre, sous surveillance, sans vous disperser et en allant au bout de ce que vous entreprenez. Le 2e décan est le plus concerné, mais cela ne peut pas lui faire de mal (né autour des 5, 6, 7 mars surtout) car Neptune accentue vos faiblesses.