L'horoscope du 29 janvier 2019

publié le 29/01/2019 à 05:46

Bélier

Vous n'avez pas à vous plaindre de la conjoncture pour la plupart, seuls quelques irréductibles nés vers les 6, 7 avril sont coincés, mais très provisoirement. Saturne est en train de vous envoyer des influx négatifs et il se peut que vous voyiez tout en noir, ou que vous ayez une douleur quelque part : la fatigue, le stress y sont peut-être pour beaucoup. Et puis certains ont dû, éventuellement, avaler une couleuvre sur le plan professionnel : ça fait mal aussi !

Taureau

Né après le 11 mai, vous manquez d'énergie et de motivations ou alors l'idée d'aller travailler vous défrise parce que vous êtes en froid avec un/e collègue. Vous êtes tellement sensible à l'attitude des autres à votre égard ! Si ça tombe vous avez pris quelque chose de travers, quelque chose d'insignifiant, et vous en faites toute une histoire dans votre tête. Cela ne devrait pas durer plus de trois ou quatre jours pour chaque membre du 3e décan (jusqu'au 14 février).

Gémeaux

Le 3ème décan est aujourd'hui encore à l'honneur ; en fait, plusieurs planètes vous entourent amicalement et des portes s'ouvrent ou vont s'ouvrir côté boulot. Vous avez longtemps eu envie de changer, mais vous avez reculé devant la nouveauté, vous vous êtes dit que vous étiez " confort " là où vous étiez et qu'il n'était pas urgent de changer. Toutefois, vous pourriez bientôt recevoir une proposition à laquelle il faudra réfléchir, une chance qui ne se présentera pas deux fois.

Cancer

Il est vrai que vous devez batailler ferme en ce moment pour atteindre vos objectifs, mais promis, à partir du 14 février, tout sera plus facile pour vous. Vous aurez peut-être moins de boulot ou alors on désignera quelqu'un pour vous aider. Ce sont surtout ceux du 3e décan qui sont concernés à partir d'aujourd'hui et vous ne pourrez pas faire autrement que d'affronter les obstacles et même parfois des collaborateurs ou des chefs mal lunés (2 ou 3 jours chacun).

Lion

Les autres doivent avoir la priorité en ce moment, vous savez bien que l'union fait la force et qu'il est dans votre intérêt de démontrer que vous êtes fort. Vous avez besoin, stratégiquement, d'impressionner, de provoquer de l'admiration, c'est la meilleure manière de réussir avec les planètes dont vous disposez. Elles vous disent que si vous valorisez un travail d'équipe, ou à deux, cela vous portera chance et que vous atteindrez vos objectifs plus rapidement.

Vierge

Vous pourriez vous contenter de l'amour de votre famille, mais en ce moment vous voulez plus, aussi ne vous repliez pas, sortez de votre zone de confort ! Cela s'adresse au 3e décan, qui est bien plus casanier que d'habitude, c'est ce qu'indique la présence de Vénus dans votre secteur familial, en relation avec votre décan. Et Jupiter y sera très bientôt aussi : ce sera le moment d'ouvrir des portes sur le monde extérieur, de déménager ou d'agrandir la famille.

Balance

3e décan, Vénus vous sourit toujours mais Mars entame une opposition qui risque de créer de légères tensions et même un ennuyeux de rapport de force. Ce que vous n'aimez pas du tout, vous êtes quelqu'un de pacifique et qui déteste les conflits. Mais défendez-vous tout de même ! Si vous sentez qu'on vous cherche, qu'on veut créer un conflit, ne répondez pas ou répondez toujours la même chose, en posant à votre tour une question, par exemple.

Scorpion

Né après le 13 novembre, Mars occupe à présent un secteur qui vous voit un peu débordé côté boulot et plus nerveux que d'habitude, sans rien montrer bien sûr. Vous n'êtes pas de ceux qui exposent leurs émotions, alors que vous êtes aussi émotif que d'autres et même parfois plus. Mais, question de dignité et parfois d'orgueil, vous ne voulez pas montrer ce que vous ressentez de peur qu'on ne se serve de vos émotions contre vous...

Sagittaire

Aucune dissonance sur votre signe, vous êtes en roue libre. Sauf né vers les 7, 8, 9 décembre : quelqu'un ou quelque chose crée un beau désordre dans votre vie. Mais nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises et il peut y avoir d'autres interprétations à cette conjoncture qui a souvent pour but aussi de dissoudre les bases sur lesquelles vous êtes construit. Les fondations ne sont plus aussi solides et il arrive que tout parte à vau-l'eau.

Capricorne

Mars va vous contrarier pendant quelque temps, 3e décan, mais rien d'ennuyeux. Juste des situations où il faudra vous mobiliser afin de les régler rapidement. Or, vous n'aimez pas faire les choses à la va-vite, au contraire vous avez besoin d'un temps de réflexion. Et l'ennui quand vous avez une telle dissonance de Mars, c'est qu'on ne vous laisse pas le temps de réfléchir, vous êtes quasiment devant le fait accompli et vous devez agir ou prendre une décision.

Verseau

3e décan, né après le 9 février, si vous avez un projet, un espoir à concrétiser, Mars et Vénus sont bien reliées et tout devrait vous réussir jusqu'au 14/2. Ce sera différent en intensité pour chacun, car cela dépend beaucoup de la force de Mars dans votre thème natal, mais ce sera quand même une période où vous pourrez avancer, concrétiser un de vos voeux et même recevoir des coups de pouce bienvenus, surtout d'ici le 4 février. N'hésitez pas à solliciter un ou des soutiens.

Poissons

Né entre le 8 et le 13 mars, Jupiter gère votre vie professionnelle et vous risquez de rencontrer des problèmes avec l'autorité. Ne prenez personne de haut, cela vous retomberait dessus et si vous trouvez que vos supérieurs prennent de mauvaises décisions, ne leur dites pas directement. Essayez de suggérer que peut-être, ils pourraient faire autrement, et ne soumettez des idées que si vous pensez avoir trouvé la solution aux problèmes de l'entreprise.