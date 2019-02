L'horoscope du 1er février 2019

publié le 01/02/2019 à 05:42

Bélier

En ce qui vous concerne, 2e décan, Saturne joue les garde-fous, elle vous dit " stop ", que vous devez vous poser, réfléchir, et ne pas agir impulsivement. Évidemment, vous ne voyez que le côté " frein ", que les restrictions qui vous sont imposées et peut-être même les difficultés que vous rencontrez à cause de votre travail, ou dans votre travail. Mais tout cela a un but caché : vous devez découvrir ce qui, en vous, crée de mauvais rapports avec l'autorité, la vôtre ou celle des autres.

Taureau

Vous n'avez que les bons côtés de Saturne, natif du 2e décan. Vous vous contrôlez plus facilement, vous savez vous poser des limites et persévérer en tout. Même si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous vous accrochez et c'est pareil dans votre vie privée : s'il y a du tangage, ce n'est pas pour autant que vous allez remettre vos sentiments en question : vous êtes fidèle, constant et rien ne pourra vous faire dévier de votre route cette année.

Gémeaux

L'un de vos secteurs financiers est géré par Saturne, du coup vous avez beaucoup de mal à boucler vos fins de mois ; en réalité, vous ne faites pas assez attention, certains dépensent alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, mais ils anticipent les prochaines rentrées et l'argent est à peine sur votre compte qu'il est déjà parti. Saturne vous demande de ralentir, de faire le point sur ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, et de vous serrer la ceinture le temps de vous remettre à flots.

Cancer

Avec Saturne face à vous, 2e décan, vous vous posez des questions sur votre couple, mais c'est sur vous-même et sur vos peurs que vous devriez réfléchir. Vous avez besoin d'être sans cesse rassuré sur les sentiments qu'on vous porte, or l'autre ne peut pas être à cent pour cent rassurant, d'autant plus que c'est l'enfant qui est en vous qui a besoin de cette réassurance et que ce n'est certainement pas à votre partenaire que vous pouvez demander de réparer l'enfant.

Lion

Il se peut qu'un collègue jaloux et envieux vous mette sans cesse des bâtons dans les roues, 2e décan ; ne vous abaissez pas à son niveau, prenez de la hauteur. Vous avez suffisamment de bons influx en ce moment pour garder vos distances et montrer à cette personne que vous n'en avez rien à faire de lui ou d'elle. Évidemment, s'il s'agit d'un supérieur vous avez peur que cela ne se retourne contre vous, mais vous devez vous protéger et ne pas vous laisser faire.

Vierge

En bon aspect avec vous, 2e décan, Saturne vous aide à mieux vous accepter, à avoir une image plus réaliste de vous-même et à être plus sûr de vous. C'est important, surtout pour la Vierge qui souvent ne se voit pas telle qu'elle est et se montre très sévère avec elle-même... Cela dit, vous l'êtes toujours mais avec Saturne vous avez compris qu'il fallait vous modérer et accepter l'idée que vous ne pouvez pas être parfait. Parce que tout le problème est là !

Balance

La dissonance que vous envoie Saturne peut être douloureuse et vous inciter à vous remettre en question, 2e décan. Mais il n'en ressortira que du bon ! Vous allez pouvoir vous débarrasser de certaines situations du passé auxquelles vous vous accrochez et qui demandent à ce que vous lâchiez prise. Une fois que vous aurez fait ce que Saturne vous demande, la vie vous paraîtra bien plus légère ; mais il est sûr que ce n'est vraiment pas facile !

Scorpion

Saturne vous invite à vous pencher sur votre roman personnel, sur l'histoire de votre vie, celle que vous vous racontez et qui n'est pas toujours la réalité. Dans l'idéal, il faudrait que vous interrogiez vos proches, parents, frères et soeurs si vous en avez, pour savoir si votre mémoire ne vous a pas induit en erreur, si le souvenir ne ternit ou n'embellit pas certains moments. Rassurez-vous, tout le monde a son roman personnel, vous n'êtes pas le seul !

Sagittaire

Dans votre secteur des gains et acquisitions, Saturne vous donne envie d'investir dans la pierre, à moins que vous ne deviez faire de sérieuses économies. Peut-être justement pour vous acheter un bien immobilier, ou alors parce que vous avez trop dépensé. C'est le 2ème décan le plus concerné, mais il ne sera pas rare que le 3e se sente lui aussi obligé de ralentir sur ses dépenses. En fait, vous êtes quelqu'un de généreux, qui ne compte pas et n'aime pas compter !

Capricorne

Saturne est chez vous 2e décan, elle dope vos ambitions et vous pourrez atteindre vos objectifs pourvu que vous ne visiez pas des hauteurs inaccessibles. En général, vous êtes plutôt réaliste et vous grimpez marche après marche, mais il est possible que vous ayez envie d'en sauter quelques-unes ! Si jamais Saturne joue un rôle négatif, ne vous étonnez pas de sentir la fatigue peser sur vos épaules : vous pourriez avoir l'impression d'avoir 10 ans de plus !

Verseau

Saturne domine le ciel jusqu'à dimanche, mais elle n'est pas négative puisqu'elle a pour mission, en ce moment, de donner des bases solides à vos projets. Certains ont des rêves et Saturne pourrait les aider à les concrétiser, pourvu que vous soyez constructif, c'est-à-dire que vous comptiez avec le temps. Celui-ci est absolument nécessaire à la construction et l'évolution de vos projets, essayez de bannir toute impatience, vous vous stresseriez pour rien !

Poissons

Saturne est également positive pour vous puisqu'elle représente quelqu'un qui vous guide, une personne d'expérience ou plus âgée qui vous tient la main. Peut-être que vous avez un projet en tête (2e décan surtout) mais apparemment vous n'avez pas intérêt à le faire tout seul, sous peine de ne pas le voir se concrétiser. Et si personne ne s'est spontanément présenté pour vous aider, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est le bon moment.