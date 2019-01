L'horoscope du 31 janvier 2019

publié le 31/01/2019 à 05:47

Bélier

Vous continuez à être privilégié, vous avez fait de bons choix récemment ou alors on vous a fait des propositions qui tombaient pile dans ce que vous vouliez. Cela a d'abord concerné le 1er décan, et en ce moment c'est au tour du 2e décan et du début du 3ème (né entre le 7 et le 13 avril) de recevoir de bons aspects. Mais né après le 10, Mars transite votre Soleil et cela peut autant vous rendre impatient et irritable voire fiévreux, que décupler votre esprit de compétition.

Taureau

La jolie conjoncture de ce jeudi, entre parenthèse jour de Jupiter, pourrait vous voir chanceux dans le domaine de vos productions ; elles vous rapportent. Parfois plus que vous ne le pensiez, que ce soit en argent ou en commandes supplémentaires. Toutefois, le 3e décan (né après le 11 mai) manque un peu de moyens en ce moment et a du mal à terminer ce qu'il entreprend, Mars étant mal placée, mais ça ne va pas durer ; elle entre dans votre signe le 14 février.

Gémeaux

3ème décan, Vénus est face à vous et s'associe avec Uranus pour provoquer de la surprise, une agréable surprise ; soit une proposition, soit un arrangement. Né après le 17 juin, vous êtes le plus concerné par une conjoncture qui sera rapide, mais néanmoins efficace sur vos relations avec autrui. Si vous ne recevez pas d'offre, il se peut aussi que vous parveniez à vous débarrasser d'une personne qui sous peine de " rendement " vous mettait trop la pression.

Cancer

Ce n'est pas très facile pour vous en ce moment, sauf si vous avez le sens de la compétition. Dans ce cas, les petites bagarres quotidiennes vous stimulent, au lieu de vous abattre et de vous donner l'impression que vous devez lutter pour tout et contre tous ! Cela vaut pour le 3e décan, mais aussi et d'une autre manière pour ceux du 2ème qui reçoivent l'opposition de Saturne. Mais la planète avance et si vous êtes né avant le 8 juillet, ça va déjà mieux !

Lion

Vous faites partie vous aussi des privilégiés, plusieurs planètes indiquent que vous êtes en pleine ascension, sûr de vous et de vos choix, 2e et 3e décan. Le 1er a déjà eu les bons aspects planétaires et continue sur sa lancée... Ce qui est sympa cette année, c'est qu'il n'y a aucune planète pour faire barrage et que tout ce que vous entreprenez peut connaître le succès, cela ne dépend que de vous... et parfois aussi de la conjoncture économique, pas toujours idéale.

Vierge

Jupiter est encore la planète du jour, alors difficile de ne pas parler des questions qui vous tracassent et qui concernent votre famille ou votre maison. Même s'il s'agit de faire quelques travaux pour améliorer votre habitat, ce sera source d'inquiétudes parce que souvent, vous vous inquiétez pour tout et pour rien ! Les plus concernés en ce moment sont ceux qui sont nés entre le 10 et le 16 septembre et qui donnent trop d'importance au moindre problème.

Balance

Lune et Vénus vont s'accorder dans la journée pour vous donner du plaisir, de la joie. 3e décan, vous serez content d'une nouvelle que vous apprendrez, d'un coup de téléphone ou d'un mail qui vous mettra en joie. D'autant plus que vous commencez à ressentir les bons influx de Jupiter qui restera longtemps en harmonie avec vous. Une garantie de développement et de succès pour beaucoup d'entre vous. Mais les autres décans y ont eu droit aussi.

Scorpion

Ceux qui sont un peu bousculés aujourd'hui, ce sont ceux du 3e décan qui reçoivent des influx de Mars. Il faut donner un coup de collier dans le boulot, ne pas attendre que les choses viennent à vous mais aller les chercher et y mettre toute votre énergie, comme vous savez si bien le faire. La rencontre Lune/Vénus d'aujourd'hui, valable pour le 3e décan aussi, pourrait indiquer que vous aurez un petit succès à mettre à votre actif, ou que votre travail vous rapportera.

Sagittaire

Vous avez tous les atouts en main, surtout 3e décan. Lune et Vénus fraternisent chez vous, rien ni personne ne résistera à votre charme et à votre entregent. Jupiter n'est pas encore tout à fait entrée dans votre décan, mais cela ne va pas tarder et vous serez encore plus aidé par la chance ; mais il faudra savoir la saisir au bon moment ! Attention, ces prévisions doivent être adaptées parce que je ne sais pas ce que faisait Jupiter dans votre thème de naissance...

Capricorne

3e décan, vous allez être en flux tendu jusqu'au 14 février, il sera donc vraiment important que vous vous accordiez chaque jour une petite plage de détente. Ce sera la meilleure manière de récupérer tout ou partie de la quantité d'énergie que vous aurez dépensée, que ce soit pour votre travail ou pour des travaux dans la maison (selon votre thème natal). Cela dit, un conflit avec un membre de la famille peut également vous " bouffer " une partie de vos réserves.

Verseau

Vous vous réveillez sous une heureuse rencontre Lune/Jupiter/Vénus : plus vous serez positif et ouvert aux imprévus, plus vous serez content de votre journée. Vos projets seront également parmi les sujets de satisfaction, surtout si vous êtes du 2e décan et du début du 3e, donc né entre le 6 et le 12 février, voir plus car Jupiter ratisse large. De toute façon, le vent souffle dans la bonne direction pour le Verseau, en tout cas jusqu'en mars, le 1er décan retrouvant alors Uranus.

Poissons

Lune/Jupiter plus Lune/Vénus au menu d'une journée qui devrait être top si vous avez un objectif à atteindre. Un conseil : évitez de vous bloquer sur un détail, en tout cas si on vous propose quelque chose, comme une promotion ou un changement de service qui peut s'avérer profitable. Toutefois, cela ne vaut que si Jupiter est bien disposée dans votre thème natal, autrement elle peut indiquer au contraire des vexations, un poste que vous visiez et qui vous échappe.