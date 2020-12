L'horoscope du 1er décembre 2020

publié le 01/12/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure est très positive pour vous, vos idées et opinions seront renforcées par ce que vous lirez ou entendrez et il faut dire que ce que vous en rapporterez aux autres sera très convaincant pour ceux qui vous écouteront. Vous n'aurez aucun doute, vos pensées et vos paroles seront en adéquation et rien ne pourra vous faire changer d'avis. Par ailleurs, 1er décan jusqu'au 8, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles de quelqu'un qui vit loin de vous, ou discuter d'un voyage que vous pensez faire d'ici quelque temps. Côté affaires, la clientèle sera plus nombreuse.



Taureau

Né en avril, Mercure en Sagittaire met l'accent sur les échanges qui portent sur l'argent, le Sagittaire étant un secteur financier de votre thème. Mais il se peut aussi que cela se passe uniquement dans votre tête et que vous vous posiez des questions à propos d'une vente, qui est en train de se faire ou que vous espérez faire. Il se peut que plusieurs possibilités s'offrent à vous et que vous soyez un peu perdu, mais cela ne durera pas et vous aurez très vite la certitude de ce que vous devez faire. Un remboursement, un dédommagement peuvent aussi être au programme.



Gémeaux

C'est le bon moment si vous avez à discuter d'un engagement, d'un contrat ou d'un accord quelconque. Plus vous serez dans le compromis, plus vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais on peut aussi vous faire une proposition ou c'est vous qui aurez quelque chose à proposer. D'une manière générale, vous serez assez habile dans vos conversations et négociations de toute nature : avec une petite dose de manipulation, vous parviendrez assez facilement à ce que l'autre soit d'accord avec vous ; et ça marchera aussi dans la vie privée.



Cancer

Essayez de ne pas vous inquiéter de tout, de ne pas rechercher la perfection, autant dans vos relations avec les autres que dans votre travail. 1er décan jusqu'au 8, vous recevrez les influx de Mercure une journée tout au plus, au cours de laquelle tout pourrait bien être sujet à inquiétude. Mais ce sont peut-être des paroles entendues ou des choses lues qui accentueront une vision des choses qui ne sera pas très réaliste. Aussi, ne vous laissez pas influencer en aucune manière, gardez votre ligne de pensée et votre manière de travailler habituelle.



Lion

Vous ne manquerez pas d'esprit, vous aurez de l'humour avec Mercure en Sagittaire et cela fera partie de votre stratégie de séduction. Mais attention, vous ne chercherez pas forcément à séduire dans le domaine affectif, mais plutôt dans celui du travail : vous aurez besoin qu'on soit d'accord avec vous, qu'on vous écoute, qu'on accepte ce que vous allez dire et c'est pourquoi vous enroberez tout cela de petites flatteries, de compliments censés donner à votre interlocuteur l'envie d'être en phase avec vous. 1er décan jusqu'au 8 - donc une journée chacun.



Vierge

Si vous avez besoin de faire appel à votre mémoire, si vous passez un examen par exemple, avec Mercure en Sagittaire tout ce qui a été " enregistré " sera récupéré facilement. Il se peut même que des images ou des émotions vous reviennent alors que vous ne les avez pas sollicitées. C'est le problème avec Mercure en Sagittaire, vous activez une page de votre mémoire et vous en avez plein d'autres avec... De plus, il se peut que vous ayez quelque chose d'important à dire à un membre de votre clan, professionnel ou familial : soyez sûr de vous, restez ferme sur vos positions.



Balance

Tout ce qui est de l'ordre de Mercure, c'est-à-dire : échanges, contacts, rendez-vous et petits déplacements sera facilité, 1er décan jusqu'au 8. Vous aurez la tchatche, vous serez convaincant et vos idées ou vos paroles feront mouche. La planète étant rapide, cela ne durera qu'une journée pour chacun, mais c'est une journée où vous pourrez profiter de toute les facilités mercuriennes. Il se peut aussi que vous appreniez une nouvelle qui vous fera du bien au moral, et qui vous confortera dans ce que vous pensez déjà.



Scorpion

Dans votre secteur des gains et des acquisitions, Mercure vous invite à faire vos achats de Noël cette semaine si vous êtes du 1er décan, tout en étant attentif à ne pas dépasser votre budget car le Sagittaire (où se trouve Mercure) manque souvent de limites. Disons que vous aurez l'oeil et que vous trouverez rapidement le bon cadeau pour la bonne personne, que vous vous déplaciez ou que vous fassiez ça sur Internet. Mais il peut aussi y avoir une discussion avec un proche au sujet d'un achat que vous ou l'autre trouverez trop coûteux.



Sagittaire

Baratineur impénitent, vous embobinerez tout le monde avec votre tchatche, 1er décan jusqu'au 8. Mais vous serez aussi des plus curieux, le plus au courant de tout ce qui se dit ou se murmure autour de vous : vous aurez les oreilles qui traînent ! Mais gare aux indiscrétions ! Vos rendez-vous, contacts et démarches seront facilités pendant la période, et vous pourriez aussi effectuer un petit déplacement ou recevoir la visite d'un proche. Frères, soeurs, pourront aussi avoir la vedette avant le 8.



Capricorne

Mercure occupant votre 12ème secteur, on ne peut pas dire que vous serez très bavard. En fait, vous serez probablement trop absorbé par vos pensées et vous n'entendrez même pas ce qu'on vous dit quand on s'adressera à vous. Vous serez distrait et parfois un peu influençable alors que ce n'est pas dans votre nature. Mais le transit de Mercure est rapide (jusqu'au 8 pour tout le 1er décan) et, quoi qu'il se passe, vous corrigerez rapidement le tir. Pendant la période, écoutez vos petites voix intérieures.



Verseau

Mercure vous envoie de bons influx à présent, depuis le Sagittaire. Il sera question, dans vos pensées comme dans vos échanges, de l'un de vos projets et de sa de date de mise en oeuvre qu'il faut fixer. Peut-être aussi que quelqu'un que vous connaissez pourrait s'agréger à ce projet, le Sagittaire étant le signe de l'amitié et des relations utiles. Sur le plan personnel, vous pourriez faire un ou des projets avec vos proches ou décider d'un petit déplacement chez un/une de vos amis.



Poissons

A la poursuite du Soleil, Mercure entre en Sagittaire, et place votre travail au premier plan. Un travail où vous aurez à écrire, à communiquer ou encore à vous déplacer (jusqu'au 8 pour le 1er décan). Autant vous dire que cela ne sera pas durable, et ce passage rapide de Mercure sera également favorable à vos rendez-vous avec vos chefs ou à un travail un peu exceptionnel de par l'importance que vous lui accorderez. Votre sens des responsabilités sera très accentué le temps que durera le transit. Mais le domaine du soin peut aussi être mis en avant pendant une journée.