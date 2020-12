L'horoscope du 2 décembre 2020

publié le 02/12/2020 à 05:30

Bélier

Vous serez dans une sorte d'ascenseur émotionnel, notamment natif du 2ème décan. Essayez de vous contrôler afin d'éviter les excès. Mais il est vrai qu'avec Mars qui vient jouer les trouble-fêtes vous pouvez avoir du mal à contenir vos émotions et elles risquent de prendre les commandes... Et cela ne devrait pas arriver si vous vous contrôlez un minimum. Il se peut que cette petite crise soit provoquée par l'attitude d'un membre de la famille, un parent ou un enfant.



Taureau

La conjoncture est vraiment très agréable car vous serez plus réceptif que les autres jours et saurez déceler, à travers certaines petites attentions, l'amour ou l'amitié que l'on vous porte. A moins que ça ne soit vous qui soyez très attentionné avec l'élu/e de votre coeur, et de la même manière, sans en dire un mot mais en montrant, à votre manière, ce que vous ressentez. Par ailleurs, vous pourriez aussi avoir un rendez-vous qui prendra une bonne tournure.



Gémeaux

Vous ne serez pas particulièrement sensible à l'harmonie entre Lune et Vénus sauf, comme hier, dans le domaine de l'argent. Et comme c'est une conjoncture positive, si vous avez demandé quelque chose ou exprimé le moindre besoin, il est très possible qu'il soit satisfait aujourd'hui. Mais apparemment, vous n'en doutiez pas ! C'est peut-être aussi le bon moment pour vous occuper de vos cadeaux de Noël et de faire une liste, ou commencer à acheter deux ou trois choses.



Cancer

Toujours dans votre signe, 2ème décan aujourd'hui, la Lune et Vénus forment un angle harmonieux qui pourrait bien vous voir plus amoureux, plus en demande aussi de réassurance auprès de votre chéri/e. Et vous obtiendrez ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire de vous sentir en sécurité auprès de celui/celle que vous aimez. Cependant, certains seront fiers de leur progéniture, l'un de leurs enfants ayant pu réussir quelque chose. Vous lui ferez plein de compliments.



Lion

Est-ce qu'on vous en donnera trop, ou pas assez ? Selon moi, pas assez ! Vous trouverez que l'autre est trop réservé, qu'il ou elle ne montre pas vraiment ses sentiments et vous en tirerez des conclusions qui peuvent être fausses. C'est-à-dire qu'elles seront le produit de votre imagination et que celle-ci n'est pas très positive en ce moment. Ne faites pas confiance aux images qui vous viennent à l'esprit, elles ne seront pas en phase avec la réalité, en tout cas aujourd'hui. Cela concerne surtout le 2ème décan.



Vierge

La prééminence des signes d'Eau aujourd'hui, c'est bon pour votre signe. La Terre a besoin d'Eau et vous en aurez en quantité. Aussi, laisserez-vous s'exprimer vos émotions et cela aura un effet immédiat sur votre entourage, surtout en famille bien sûr où on les partagera avec vous. Mais au boulot, vous réprimerez ce que vous ressentez, vous ne montrerez rien parce que ce n'est pas le lieu. 2ème décan, grâce à Uranus, 2021 vous verra vous ouvrir encore davantage et dans plusieurs domaines.



Balance

Vous ne serez pas tout à fait en phase avec la conjoncture. On vous prendra par les sentiments pour obtenir quelque chose de vous, mais vous y verrez clair dans le jeu de la personne avec qui vous échangerez. S'il vous plaît, ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire sous prétexte que l'autre ne va pas vous aimer si vous refusez. Affirmez-vous sans peur de déplaire, même si au fond de vous, vous doutez énormément. C'est ce qui se passe quand on modifie ses comportements.



Scorpion

Dans votre signe, Vénus émet une jolie lumière pour le 2ème décan. Vous dégagerez quelque chose de sensuel, de magnétique, qui attirera forcément les autres, même ceux dont vous ne voulez pas ! Mais ce sera flatteur quand même, non ? Il y a quelque chose à " prendre " aujourd'hui, à ne pas ignorer parce que cela vous fera plus de bien que vous le pensez. Cela concernera en particulier le 2ème décan Sachez également exprimer ce que vous ressentez, au moment où vous le ressentez.



Sagittaire

Une agréable harmonie aujourd'hui entre Lune et Vénus, la Lune étant très romantique et Vénus très passionnée, vous devriez éprouver des sentiments intenses, même si vous ne les révélez pas forcément à la personne que vous aimez. Vous penserez qu'il ou elle lira en vous et que ce n'est peut-être pas la peine de trop parler. Et vous n'avez pas tort, Mercure est chez vous et vous pourriez effectivement exprimer un peu trop vite ce que vous ressentez, surtout si la rencontre est récente.



Capricorne

Si ce n'est vous, c'est votre partenaire ou quelqu'un qui aimerait bien avoir une histoire avec vous qui se montrera très romantique et cela provoquera en vous, que vous le vouliez ou non, des émotions qui vous perturberont un peu, surtout 2ème décan. Si la personne vous plaît, vous avez bien sûr tout intérêt à l'encourager en lui envoyant des signaux positifs. Dans le cas contraire, faites ce que vous savez très bien faire, restez froid et distant. Il ou elle s'en remettra.



Verseau

C'est votre 2ème décan qui est aujourd'hui concerné par une harmonie entre Lune et Vénus, toutes deux dans des signes d'Eau. Il y aura donc de l'émotion dans l'air, que ce soit au travail ou dans la vie courante. Peut-être quelqu'un vous exprimera ses sentiments, mais d'une manière un peu trop fleur bleue à votre goût ; ou alors il s'agira de quelqu'un que vous n'appréciez pas plus que ça... Il est aussi possible que l'amour du travail bien fait vous donne un sentiment de satisfaction.



Poissons

Une chaleureuse conjoncture, surtout pour votre 2ème décan. Un moment amoureux, romantique et sensuel vous attend, mais cela peut autant être le fruit de votre imagination qu'une réalité. Avec vous, on ne sait jamais vraiment ce qu'il en est, mais ce que vous vivez dans votre tête peut être aussi fort et même parfois plus que ce que la réalité vous propose. En tout cas, dans la réalité, si ce n'est vous c'est l'autre qui vous exprimera des sentiments qui vous feront frissonner.