L'horoscope du 2 décembre 2018

publié le 02/12/2018 à 06:50

Bélier

Pas facile pour vous la Vénus du Scorpion, vous êtes ambivalent, vous aimez et détestez à la fois et il peut y avoir des petites crises dues à votre jalousie. Ou à celle de l'autre... Votre chéri/e peut en effet se montrer soudain plus possessif, plus inquiet parce que vous ne le ou la rassurez pas assez sur vos sentiments. A moins que vous ne vous sentiez en perte d'équilibre parce que vous êtes attiré par quelqu'un, alors que vous êtes déjà en couple.

Taureau

De nouveau, Vénus s'oppose à vous si vous êtes du 1er décan et dans le contexte actuel, il se pourrait qu'un désaccord bouscule le fragile équilibre du couple. Ou d'une association. Je vous rappelle que vous avez déjà reçu Vénus en Scorpion en septembre et début octobre, et les conditions étaient encore plus difficiles à cause de la dissonance de Mars et d'Uranus qui avait lieu en même temps. Là, il ne reste qu'Uranus mais ce n'est pas pour autant que c'est plus facile.

Gémeaux

Vous non plus vous ne serez pas fan de Vénus Scorpion, vous vous surprendrez à vous poser des questions, à vous demander si vous êtes à la hauteur ! Pourquoi vous dévaloriser et penser que vous n'êtes pas assez bien pour l'autre, surtout si ce n'est pas une tendance naturelle chez vous ? Eh bien, Vénus en Scorpion est comme ça ; elle est ambivalente, elle vous incite à vous regarder à la loupe et appuie sur ce qui fait mal. Elle a un côté assez masochiste.

Cancer

Vénus en Scorpion devrait normalement vous faire du bien et relever le niveau de votre estime de soi. En dépit de Saturne vous vous aimerez un peu plus, et c'est important pour mieux vivre la situation que Saturne vous impose (et qui est bientôt terminée pour le 1er décan). D'ores et déjà, on peut dire au 2e décan qu'il n'aura pas des conditions aussi difficiles qu'a eu le 1er décan car Saturne sera en harmonie avec Neptune pratiquement toute l'année.

Lion

Essayez de rester positif, même si votre feeling vous dit qu'une histoire est finie, qu'il faut passer à autre chose, 1er décan. Voyez cela comme un renouveau ! Après bien des atermoiements, vous finirez par intégrer les changements que vous avez mal vécus toute cette année, vous vous y ferez et votre créativité reprendra le dessus. C'est même déjà dans les tuyaux pour le 1er décan puisque Jupiter est en train de vous envoyer des influx qui boostent votre talent pour créer et innover.

Vierge

Vous ne manquerez pas d'esprit avec Vénus en Scorpion et c'est certainement ce qui plaira à votre entourage. En outre, vous saurez établir des liens de complicité. Or c'est un de vos besoins justement, que de sentir qu'on vous accepte tel que vous êtes, avec cet humour qui est parfois difficile à décrypter mais qui découle toujours d'un formidable sens de l'observation. Grâce à Vénus et à ce qu'elle représente, vous serez au top 1e décan, et jusqu'au 17 décembre.

Balance

Je vous l'ai déjà dit, Vénus en Scorpion est plus matérielle que sentimentale, mais il n'est jamais désagréable de constater que vous avez davantage de moyens. Que vous pouvez vous faire plaisir en vous offrant quelque chose à vous, et non à vos proches comme vous le faites d'habitude. Sur le plan sentimental, ce sera moins facile car votre partenaire se montrera exigeant, jaloux parfois, et surtout très possessif. Il/elle pourrait être en permanence sur votre dos (1er décan).

Scorpion

Ce n'est pas top pour ceux des premiers jours du signe, mais né après le 29 octobre vous avez au contraire des chances de consolider votre relation amoureuse. En effet, Vénus sera en phase avec Saturne la semaine prochaine et si vous êtes né après cette date (5 jours après), vous constaterez que vous êtes en terrain consolidé et que vous pouvez être en confiance. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas libre-cours à vos tendances possessives, surtout en ce moment.

Sagittaire

Elle l'avait quitté fin octobre, et voilà que Vénus revient en Scorpion et y restera jusqu'au 7 janvier. 1er décan, ce n'est pas le nirvana, vos amours sont placardisées. Vous subirez les caprices de Vénus jusqu'au 17 décembre (1er décan) mais vous avez une idée de ce que cela donne puisqu'elle a déjà été exactement dans cette même portion de zodiaque en septembre et une partie d'octobre. Cela dit, ne vous en faites pas trop, il est possible que vous soyez un peu " anesthésié " sentimentalement.

Capricorne

Vous serez plutôt satisfait du retour de Vénus en Scorpion car elle s'y montre amicale et favorable à une meilleure entente avec ceux qui vous entourent. Vous ressentez davantage les liens et affinités qui vous rapprochent de ceux que vous aimez et même si vous ne le montrez pas, cela vous émeut. Dans le domaine de l'argent, également géré par Vénus, il est possible que vous attendiez qu'on vous paye quelque chose et ça ne tardera pas (1er décan jusqu'au 17/12).

Verseau

Et ça recommence encore et encore, vous en savez soupé de Vénus en Scorpion, mais elle est rapide cette fois-ci et il peut y avoir un miracle pour le 1er décan. J'exagère peut-être légèrement, mais il est très possible que vous receviez une offre, une proposition dans le domaine professionnel ; ou tout du moins qu'on vous parle de quelque chose qui serait réparateur pour vous, surtout sur le plan financier où il y a des ratés pour certains d'entre vous.

Poissons

Vous serez ravi du retour de Vénus car vous vous sentirez de nouveau dans la course, et vous vous autoriserez à exercer votre pouvoir de séduction. 1er décan, vous avez jusqu'au 17 décembre pour utiliser vos charmes tous azimuts ou pour retrouver une relation plus proche avec quelqu'un qui habite loin de chez vous, ou qui est souvent en voyage. Il n'est pas impossible cependant que ce soit vous qui fassiez un petit voyage à deux pendant quelques jours.