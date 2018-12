L'horoscope du 1er décembre 2018

publié le 01/12/2018 à 06:23

Bélier

Comme toujours, une rétrogradation de Mercure oblige à se poser et à réfléchir. 3ème décan, il faut peut-être réévaluer le prix demandé pour la vente d'un bien ? Si vous vous séparez de quelque chose, peut-être que vous avez placé la barre trop haut et que vous n'arrivez pas à vendre pour cette raison. En acceptant de baisser légèrement votre prix, il se peut que vous franchissiez un seuil psychologique qui fait que les acheteurs potentiels seront plus nombreux ?

Taureau

Mercure se retrouve face à vous 3e décan, comme début octobre. Il se peut qu'une négociation entamée et qui avançait bien marque le pas jusqu'au 12 décembre. L'un des protagonistes fait marche arrière ou c'est vous qui avez besoin de réfléchir et de prendre votre temps pour accepter quelque chose. Cela ne concerne pas du tout le 1er décan qui recevra de nouveau l'opposition de Vénus à partir de demain : une situation connue refait surface depuis quelques jours.

Gémeaux

Le secteur du travail est de nouveau au centre de vos préoccupations avec le retour de Mercure en Scorpion, et en particulier un problème avec un collègue. Et ce n'est pas dans les prochains jours que vous allez pouvoir le régler ; en fait, tant que Mercure sera rétrograde, rien ne bougera et vous vous poserez beaucoup de questions sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. A mon avis : rien ! Attendez que la planète reprenne une marche directe le 7 décembre.

Cancer

3e décan, Mercure rétro sera bien placée mais il n'empêche que vous n'aurez pas les nouvelles que vous attendez avant que la planète ne redevienne directe le 7/12. Il se peut que l'un de vos enfants, qui ne vit plus avec vous, ne se manifeste pas pendant quelque temps. A moins que vous ne soyez tombé amoureux et que l'objet de votre flamme communique moins avec vous. Il est vrai qu'Uranus reforme une dissonance avec vous (né après le 19 juillet) et que quelque chose est de nouveau remis en question.

Lion

Le retour de Mercure en Scorpion ne fait pas votre affaire, un problème concernant la maison ou l'un de ses occupants, un proche, peut de nouveau vous tracasser. Peut-être que cette personne est chez vous et n'envisage pas de partir pour l'instant et vous vous sentez envahi ? En tout cas, la rétrogradation de Mercure indique que rien ne va bouger jusqu'au 12 (pour le 3e décan essentiellement), et qu'une fois Mercure en Sagittaire vous pourrez discuter de son départ.

Vierge

Votre problème ce n'est pas Mercure, mais Mars et Neptune si vous êtes du 2e décan. Sous cette dissonance, vous ne savez pas du tout ce que vous voulez ! Et avec Mercure qui rétrograde dans un secteur de pensée, de réflexion, vous aurez beaucoup de mal à y avoir clair pendant quelque temps. Le mieux serait de ne pas bouger et de ne prendre aucune décision pour le moment. N'acceptez pas non plus ce que vous n'accepteriez pas en temps normal si vous n'étiez pas sous influence.

Balance

Vos discussions autour de l'argent ou de la possession d'un bien vont stagner jusqu'au 12 décembre ; en principe cela ne devrait concerner que le 3ème décan. Vous avez envisagé un achat mais à présent que Mercure est rétrograde vous y réfléchissez à deux fois ; vous vous demandez si ça vaut la peine. A moins que l'on ne vous réponde pas si vous avez demandé un crédit parce que vous voulez acheter une maison, par exemple. Attendez le 12 décembre...

Scorpion

Avec Mercure rétrograde dans votre 3e décan, vous n'aurez pas d'autre choix que d'attendre qu'on veuille bien répondre à une demande de rendez-vous, ou à une question que vous avez posée. Le temps est votre allié quand Mercure rétrograde dans votre signe, aussi n'essayez pas d'accélérer le mouvement, les choses se décanteront lorsque Mercure reprendra une marche directe le 7 décembre. Par ailleurs, vous garderez beaucoup de choses pour vous durant cette période.

Sagittaire

De nouveau en Scorpion jusqu'au 12 décembre, Mercure vous invite à être plus vigilant et il se peut même que vous soyez obligé de vous surveiller vous, 3e décan. Ou que vous ayez quelqu'un à surveiller parce qu'il ou elle a fait quelque chose qu'il/elle ne devait pas faire, une erreur, une bêtise. Vous lui en voulez d'ailleurs, comme le dit Mars en Poissons. 2e décan, la situation est plus embrouillée que jamais, ne prenez aucune décision avant la semaine du 10 décembre.

Capricorne

C'est l'un de vos projets qui fait une pause jusqu'au 12 décembre. Et si vous pensez qu'il n'aboutira pas parce qu'il y a un obstacle, il se peut que vous ayez raison. Je vous dis ça à cause du retour de la dissonance d'Uranus et du fait que Vénus est également en mauvais termes avec vous et avec Uranus. Et comme Vénus est au point haut de votre thème, il est évident que vous avez un choix à faire ou peut-être une séparation à affronter, mais seulement si vous êtes né après le 17 janvier.

Verseau

Alors là, vous n'êtes pas gâté ! Mercure revient en haut de votre thème si vous êtes du 3e décan, vous êtes allé trop vite et vous êtes obligé de revenir en arrière. Vous avez par exemple cru que quelque chose était fait, accepté, mais il se peut que l'on revienne momentanément sur une parole donnée parce que vous devez refaire un travail, ou l'améliorer significativement. Et puis demain, c'est Vénus qui est de retour en Scorpion elle aussi, avec une sorte de cassure au programme.

Poissons

Pendant quelque temps, vous allez être dans une attente anxieuse 3e décan. En tout cas avec Mercure rétro, vous aurez la désagréable sensation que rien n'évolue. Et en particulier une promesse qui vous a été faite concernant une amélioration dans votre travail, ou un changement de poste. Dans certains cas, un voyage était planifié et devait se faire, mais pour l'instant il est repoussé et il va falloir attendre que Mercure soit directe (à partir du 7/12) pour que ça bouge.