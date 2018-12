L'horoscope du 4 décembre 2018

publié le 04/12/2018 à 05:51

Bélier

Il y a soudain de la méfiance en vous, vous flairez quelque chose de pas net, de louche et votre instinct vous dicte de prendre le large. Vous devriez l'écouter et vous éloigner, si vous le pouvez, des personnes autour de vous qui cherchent à vous manipuler ou à avoir du pouvoir sur vous. Méfiez-vous également de la jalousie et de l'envie d'une personne de votre entourage ; il ou elle pourrait vous lancer un défi, sachant que vous relevez tous les défis ! Manipulation, encore.

Taureau

Il se peut que vous receviez une invitation, 1er décan, ou que vous soyez sollicité pour un travail, natif du 3ème. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous décider. En effet, Mercure reprendra alors une marche directe et vous pourrez donner votre réponse sans le faire à reculons. Toutefois, il est possible que vous soyez très hésitant jusqu'à vendredi et que vous ne sachiez pas du tout quoi faire. Et les conseils de vos proches ne vous éclaireront pas vraiment.

Gémeaux

Le positif aujourd'hui est pour le 1er décan. Né en mai, la vie pourrait vous donner un bon coup de main à travers une proposition concernant votre travail. Si vous étiez sans emploi, prenez ce qu'on vous offre et vous verrez bien où cela vous mène. Mais il peut s'agir aussi d'une proposition de promotion ou d'une occasion à saisir et qui vous est soufflée par un/e collègue. 2ème décan, né autour du 4 juin, vous prenez conscience du pouvoir qu'un boss ou un parent exerce sur vous.

Cancer

Vous devinerez dans le regard des autres ainsi que dans leur façon de se comporter, que vous plaisez. Vous vous laisserez volontiers séduire, juste pour rire. Ce sera votre petit bonheur du jour, de constater que votre séduction marche alors que vous avez passé des moments difficiles cette année (1er décan) et que plaire n'était pas dans vos priorités. Saturne s'éloigne peu à peu et beaucoup de natifs du 1er décan retrouvent leur confiance en eux et en leur charme.

Lion

C'est dans le cercle restreint de ceux qui forment votre famille, personnelle ou professionnelle que vous vous sentirez le mieux aujourd'hui natif de juillet. Vous aurez besoin de vous sentir protégé ou au contraire de protéger ces personnes qui vous sont indispensables et sans lesquelles vous seriez perdu, quoi que vous en pensiez. Mais il y a toujours du ramdam pour le tout début du signe car Uranus n'est pas loin et vous savez ce que sa dissonance induit comme bouleversements successifs.

Vierge

A part le 2ème décan, tout le monde va bien chez vous et vos relations avec votre entourage semblent mieux vous convenir même s'il y a des non-dits. La prééminence du Scorpion, le secteur du ciel qui gère votre communication en général et avec vos proches, la présence de Mercure dans ce signe, tout indique qu'il y a des échanges qui se font de manière non verbale et font appel à votre capacité à comprendre les autres de manière intuitive.

Balance

Plus que d'habitude, vous aurez besoin de vous sentir utile car vous aurez le sentiment d'avoir beaucoup à donner. Mais ne vous oubliez pas vous-même ! Je vous le dis souvent parce que vous avez une tendance naturelle à faire passer ceux que vous aimez avant vous. Ce n'est pas pour toutes les Balance, mais quand même, une grande partie ! Cette tendance est accentuée aujourd'hui et demain par la présence de 3 planètes chez votre voisin Scorpion.

Scorpion

Lune et Vénus chez vous vous incitent à aimer davantage la vie et ses plaisirs, 1er décan. 3e décan, patientez jusqu'à vendredi pour obtenir la réponse attendue. En effet, tout ce qui est du domaine des échanges est du ressort de Mercure et celle-ci est rétrograde jusqu'à vendredi. A partir de cette date, vous n'aurez plus aucune difficulté pour joindre les gens ou qu'ils vous contactent, obtenir des rendez-vous ou recevoir des documents que vous avez demandés.

Sagittaire

Avec 3 planètes en Scorpion ce début de semaine, vous avez le droit de ne pas être très en forme ; d'ailleurs, Mars et Neptune révèlent que vous manquez d'énergie. Cela risque de durer toute la semaine, les trois décans étant concernés par cette baisse de régime. Mais certains ont simplement attrapé froid et comme dit ce bon Dr Cymès " que vous vous soigniez ou non, un rhume ça dure 8 jours ". Certains du 2e décan pourraient avoir de la fièvre sans raison apparente.

Capricorne

Natif du 1er décan, Vénus est jusqu'au 18 dans un secteur où l'amour et l'amitié peuvent se confondre, celle-ci étant la meilleur base qui soit pour l'amour. Si vous avez en tête que l'amour doit se vivre de telle ou telle manière, envisagez aussi le fait que l'amitié puisse lentement se transformer et vous permettre de vivre une union solide et durable. Le coup de foudre n'est pas votre " truc ", sauf ascendant Bélier, voire Sagittaire ou Lion.

Verseau

Les signes de Feu sont au coude à coude avec les signes d'Eau, par chance Jupiter en signe de Feu domine et vous empêche de vous dévaloriser vous-même. Attention cependant à ne pas refouler vos émotions, laissez-les se manifester avant de passer rapidement à autre chose ! Vous avez en effet un ou des projets qui vous font espérer un avenir plus facile, surtout financièrement. Mais attention à ne pas vous faire trop d'idées, à ne pas croire que c'est arrivé.

Poissons

Les natifs de février sont avantagés cette semaine, ils se sentent en harmonie avec les autres et ont une meilleure confiance en eux, ce qui n'est pas fréquent. Profitez-en et profitez surtout à fond des bons moments qui vous seront offerts par la vie. Selon votre thème ils seront plus ou moins forts, mais même s'ils sont banals ils vous feront du bien et vous y gagnerez une meilleure estime de soi. En outre, l'amour pourrait bien entendu être au centre de vos pensées.