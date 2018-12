L'horoscope du 3 décembre 2018

publié le 03/12/2018 à 05:40

Bélier

Vous trouverez que les autres sont lâches et surtout malveillants. Votre jugement ne sera pas faux, mais vous aurez tendance, comme souvent, à l'exagération. Cela dit, il se peut qu'il se soit passé (ou qu'il se passe) un événement qui vous fait penser que l'homme, en général, n'agit que dans son propre intérêt et se fiche complètement de l'intérêt général. L'événement dont il pourrait être question peut concerner un autre pays que le nôtre, mais vous n'en serez pas moins indigné.

Taureau

Vous aussi vous serez un peu découragé par ce que vous jugerez être de la malhonnêteté ou un manque de constance et de fidélité dans la relation. Mais n'attribuez pas à tout le monde les comportements d'une seule personne (2ème décan) : pas d'amalgame comme on dit souvent ! Au positif, la rencontre Mars-Neptune pourrait vous inciter fortement à croire en quelque chose, à avoir la foi en quelque sorte mais pas forcément dans une religion.

Gémeaux

Évitez, si possible, de vous placer en position de victime 2e décan. Certes, ce que vivent certains n'est pas facile, mais vous y avez votre part. Cherchez laquelle... C'est le meilleur service que vous pouvez vous rendre : trouver dans vos comportements lequel d'entre eux fiche la pagaille dans votre vie (né après le 4 juin). Pour certains, c'est une question de dépendance vis-à-vis d'un parent ou du conjoint, pour d'autres c'est une nonchalance, une tendance à la négligence.

Cancer

Vous n'êtes pas impacté par Mars et Neptune, elles signent au contraire un besoin de croire en quelqu'un en qui vous avez placé votre confiance, 2e décan. Né après le 5 juillet, vous pouvez aussi être en train d'étudier une philosophie, une religion, mais il se peut également qu'un évènement vous incite à vous poser de nombreuses questions. Un événement qui ne vous concerne pas personnellement et qui a pu avoir lieu " ailleurs " que chez vous, parfois dans un autre pays.

Lion

Si vous avez mis quelque chose en vente, la conjoncture indique que vous avez affaire à un filou ces temps-ci : vous prenez conscience de sa malhonnêteté. Et bien entendu vous en voulez à cette personne mais vous vous en voulez aussi à vous de ne pas avoir vu qu'il ou elle vous roulait dans la farine. Cela concerne, en principe le 2e décan, qui aura de nouveau l'occasion de réaliser une bonne opération entre décembre et janvier. Donc le temps est votre allié.

Vierge

Mars et Neptune s'opposent à vous et indiquent que vous êtes devant un choix que vous ne pouvez pas faire car l'affectif s'en mêle et il vous embrouille la tête. Vous n'êtes vraiment à l'aise pour prendre des décisions que lorsqu'il n'y a que du concret, des éléments que vous pouvez maîtriser en vous et à l'extérieur. Dans la situation actuelle, il est possible que justement vous n'ayez pas le contrôle, que ce soit l'autre qui ait le pouvoir sur vous et... sur vos décisions.

Balance

Un peu de fatigue et de lassitude face à un quotidien qui vous " bouffe " littéralement, vous n'avez presque jamais le temps de vous occuper de vous. C'est le constat que peuvent faire les natifs du 2ème décan et qu'ont déjà fait ceux du 1er décan. Mais en ce moment, à cause de la conjonction entre Mars et Neptune, vous risquez d'être encore plus fatigué et peut-être découragé parce que vous vous demandez si ça va s'arrêter un jour, si votre vie sera plus sereine...

Scorpion

Même bien placée, la paire Mars-Neptune crée de l'excès. Vous ne cherchez qu'à faire le bien de celui/celle que vous aimez, et en même temps vous l'étouffez. Vous vous infiltrez dans les moindres replis de sa pensée, de son âme, et même si vous pensez que c'est une preuve de votre amour, vous avez intérêt à faire marche arrière si vous voulez que votre couple tienne. Personne ne supporte très longtemps d'être sans cesse mis à nu, de ne pas avoir sa part de mystère.

Sagittaire

Il y a un souci cette semaine, une rencontre entre Mars et Neptune qui peut créer du découragement, un affaiblissement de la volonté et du contrôle de soi. 2ème décan, évitez aussi de prendre des décisions car elles n'aboutiront à rien de constructif et restez le plus possible sur le droit chemin. Par ailleurs, gare aux excès (surtout de boissons) et si vous constatez qu'on cherche à vous influencer, fuyez. Ne faites rien si vous sentez qu'on vous y pousse, attendez la semaine prochaine.

Capricorne

En ce qui vous concerne, la paire Mars-Neptune est bien placée et elle vous incite à lâcher prise, à être moins responsable, moins perfectionniste, 2ème décan. A la limite on risque de vous reprocher d'être passé d'un extrême à l'autre et de vous disperser de tous côtés. Mais il se peut que vous ayez besoin de ce laisser aller pour récupérer des forces intérieures. Cela fait des années (2ème décan toujours) que vous avez subi Pluton et que quelqu'un a exercé une forme de tyrannie sur vous.

Verseau

La conjoncture de la semaine valorise le facteur chance pour le 1er décan, mais ce n'est pas le cas du 2ème décan qui voit l'argent lui filer entre les doigts. On pourrait même penser que vous le jetez volontairement par les fenêtres, surtout né après le 2 février. Il se trouve que Mars rencontre Neptune et que cela crée de la faiblesse, une envie incontrôlable de céder à ses désirs et de ne pas se poser de limites. Cela peut aussi porter sur la nourriture, la boisson, le sexe...

Poissons

La rencontre Mars-Neptune a lieu chez vous, dans votre 2e décan et plus que d'autres vous êtes susceptible d'être sous une influence qui n'est pas bonne. Qu'il s'agisse d'une personne qui a du pouvoir sur vous et s'en sert, ou d'une forme quelconque de drogue ou de dépendance. Nous en avons déjà parlé mais c'est accentué par la conjoncture et il se peut que vous ayez la chance de pouvoir prendre conscience des conséquences de ce qui se passe.