L'horoscope du 30 septembre 2020

publié le 30/09/2020 à 05:30

Bélier

L'alliance entre Mars et Vénus peut indiquer que vous vous êtes pris de passion pour quelqu'un et que vous avez décidé de braver le monde entier pour que cette relation puisse se concrétiser. Mais le destin n'est pas toujours très sympathique et Mars étant en dissonance avec Saturne, il y a forcément un obstacle à votre passion. La raison, la morale, l'avis de la famille, tout cela pourrait jouer un rôle de frein.



Taureau

Pas facile pour le 3ème décan, qui pourrait avoir un choix difficile à faire, ou une situation familiale un peu tendue à gérer. N'intervenez pas, cela ne ferait que renforcer le conflit. Vous avez de la sagesse en vous en ce moment grâce à Saturne, aussi ne vous laissez pas emporter par votre désir d'arranger les choses. Si on se dispute autour de vous, laissez les autres se disputer et régler leur problème eux-mêmes, sans intervention de votre part.

Gémeaux

Cela pourrait sembler être une aubaine, une occasion inespérée pour le 3ème décan ou un retour de flamme inattendu. Mais, on dirait que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez du ressentiment vis-à-vis de votre ami, conjoint, ou d'une personne avec qui la relation avait bien démarré et qui ne se comporte pas très bien. Du coup, vous avez des doutes et vous avez raison ! Ne croyez pas trop en vos rêves, surtout aujourd'hui.

Cancer

Né après le 17 juillet, il se peut que vous soyez en colère parce que vous vous sentez frustré ; vous avez très envie de quelqu'un ou de quelque chose et on vous dit, ou on vous prouve, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas le bon moment et que vous devez remettre à plus tard, ou même que vous devez renoncer. En revanche, les natifs des 9, 10, 11 juillet pourraient être en plein roman amoureux... Mais est-ce réel ou imaginaire, difficile de savoir.

Lion

3ème décan, Vénus étant chez vous et bien reliée à Mars, il y a de l'amour dans l'air, mais un amour qui ne peut pas s'exprimer parce qu'il est peut-être interdit ? Il y a en tout cas beaucoup de sentiments, décuplés par le bon aspect de Mars, mais comme celle-ci est en dissonance avec Saturne, il y a quelque chose - ou quelqu'un - qui se tient entre vous et l'objet de votre passion et vous empêche de vous laisser aller à ce que vous ressentez.

Vierge

L'harmonie entre Jupiter et Neptune revient, mais elle peut vous induire en erreur si vous êtes du 2ème décan, né après les 8, 9 septembre. Il se trouve que quand ces planètes sont en bon aspect, vous vivez dans votre bulle et vous ne tenez pas compte de la réalité. Or, si vous ne voulez pas affronter une déception d'ici quelque temps, il faut que vous teniez compte des messages que votre intuition vous envoie et qui viennent du monde réel. Ne les ignorez surtout pas.

Balance

Vénus et Mars sont en parfaite harmonie et, 3ème décan, vos sentiments pourraient prendre de l'ampleur si on ne venait pas vous faire la morale parce que votre chéri/e ne plaît pas. Votre famille est en effet un obstacle à votre histoire de coeur, et comme de bien entendu, cela donne encore plus de force à vos sentiments. Sachez que cet obstacle va être très difficile à contourner pour le moment, vu que les planètes sont mal disposées.

Scorpion

Ce sera plus calme quand Vénus sera en Vierge vendredi, mais si vous êtes né après le 17 novembre, on dirait que vos amours sont contrariées en ce moment. Certes vous éprouvez de très forts sentiments, votre ardeur est totale, mais Mars et Saturne sont toujours en dissonance et quelque chose, ou quelqu'un, vous freine. A moins que cela ne vienne de vous et que vous vous raisonniez pour je ne sais quelle raison.

Sagittaire

Aujourd'hui, 3ème décan, vous ne prendrez pas la fuite, au contraire, vous serez sous l'emprise de votre passion pour quelqu'un ou pour quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Ça peut même être toxique pour ceux nés autour des 10 et 11 décembre. Mais il se peut que l'autre vous connaisse bien et entretienne savamment la flamme de manière à ce que vous ne lui échappiez pas. Quoi qu'il se passe, vous aurez l'impression d'être dépendant...

Capricorne

Souvent, vos passions ne s'expriment pas au grand jour, et de plus vous n'aimez pas trop vous laisser entraîner par elles. Il est donc possible, 3e décan, que vous ne cédiez pas à vos sentiments et que vous soyez un peu trop sévère avec vous-même. En revanche, 1er, 2ème décan, né vers les 9 et 10 janvier, la rencontre Lune/Neptune d'aujourd'hui peut au contraire vous inciter à vous détendre et à ne pas donner trop de pouvoir à votre gendarme intérieur.

Verseau

Ce n'est peut-être pas vous qui serez excessif côté sentiments, 3ème décan, mais plutôt votre partenaire ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment et qui prétend vous aimer follement. Mais quelque chose en vous, que vous ne contrôlez pas, vous dit de ne pas vous emballer et qu'il faut laisser du temps au temps. Cette personne raisonnable en vous a totalement raison ! Il ne faut pas céder trop vite, même si vous avez très envie qu'on vous aime.

Poissons

Vénus et Mars auront peut-être une influence sur vos passions, mais c'est surtout la rencontre Lune/Neptune qu'il faut considérer aujourd'hui. Vous le savez, elle est trompeuse parce que très idéaliste et vous risquez de vous emballer pour quelqu'un qui profitera de vous (3ème décan), à moins que ça ne soit déjà fait et que vous ne soyez " prisonnier de l'amour ". Un amour qui pourrait, dans certains cas, être toxique.