L'horoscope du 4 mars 2020

publié le 04/03/2020 à 05:30

Bélier

Mercure sera en phase avec ceux nés après le 17 avril et elle peut vous valoir un bon coup de main. Mais pour cela, il faudrait arriver à vous confier à quelqu'un. Mercure (la parole donc) est votre porte de sortie par rapport à la dissonance que vous vivez en ce moment, entre votre Soleil et Saturne. Une dissonance qui peut vous prendre la tête sur un sujet essentiel de votre vie : votre travail, ou un personnage important comme un parent ou votre conjoint. Préparez-vous à évacuer le négatif...

Taureau

Né après le 17 mai, Mercure revient au zénith de votre thème mais comme elle est rétrograde, vous n'avez pour l'instant que de l'espoir ; vous attendez quelque chose ou quelqu'un et il faudra patienter jusqu'au 16, que Mercure revienne en Poissons ; mais c'est alors le 1er décan qui en profitera, pour le 3ème ce sera encore plus long : pas avant le 4 avril (du 4 au 11) et vous aurez alors la réponse ou cette nouvelle, ce document que vous aurez si longtemps attendu.

Gémeaux

Mercure sera en phase avec vous si vous êtes né après le 18 juin, elle sera active après le 10 mars et vous ne serez plus bloqué pour effectuer un déplacement, par exemple. Les choses sont en train de se libérer pour vous puisque Mercure est retournée en Verseau, qu'elle y stationne, mais vous ne serez vraiment satisfait qu'à partir du 10, quand Mercure redeviendra directe. Vous sentirez précisément le 10, que tout est possible, que vous pouvez y croire.

Cancer

Pour vous, Mercure est synonyme de soucis avec votre fratrie et il se peut que vous ne vous parliez plus avec un frère ou une soeur. Vous reprendrez le dialogue après le 16. Il est vrai que Mars s'oppose à votre signe et que vous avez pu avoir des mots avec l'un de vos proches parents (frère, soeur donc) et depuis un lourd silence s'est installé : vous culpabilisez et en même temps vous ne ferez pas le premier pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre intérêt pour l'instant. Patience jusqu'au 16.

Lion

3ème décan, donc né après le 12 août, Mercure est face à vous et vous avez du mal à discuter avec quelqu'un qui vous fuit, ou qui vous donne des réponses inacceptables. Peut-être qu'il s'agit de votre relation avec un enfant adolescent, dans ce cas vous n'avez pas fini de vous arracher les cheveux tant les ados sont dans l'ambivalence : un jour ils vous adorent et ont besoin de vous, le lendemain vous êtes le pire père ou la pire mère que la terre n'ait jamais porté.

Vierge

Né après le 19 septembre, il n'y a que vous pour être sensible à Mercure et il se peut que vous ayez un travail urgent sur les bras ; pas de panique, vous avez tout le temps ! Mercure reprend une marche directe le 10 et vous vous débarrasserez alors de ce qui vous prend toute votre énergie en quelques jours puisque Mercure reviendra en Poissons le 16. Et là, le 1er décan sera concerné et retrouvera la même bonne ambiance que début février.

Balance

Mercure est bien placée pour le 3ème décan, mais attendez le 10 pour en avoir des échos positifs. Votre travail sera reconnu à sa juste valeur, on vous félicitera chaleureusement. Ou il y aura de l'argent à la clé et c'est peut-être même ce que vous espérez... Après le 16, Mercure reviendra en Poissons, au même endroit que début février et vous risquez d'avoir du travail en plus, ce qui ne vous dérangera pas vraiment, au contraire, étant donné que l'argent rentrera aussi.

Scorpion

Il pourrait être question depuis quelques semaines d'un déménagement compliqué ou alors de la vente d'un bien immobilier. Vous y verrez plus clair après le 16 mars. Pour l'instant, les informations que vous recevez sont contradictoires, un jour elles vont dans un sens, l'autre jour dans un sens différent. Mais surtout ne vous énervez pas, ne vous impatientez pas, cela ne servirait à rien qu'à vous faire somatiser. Dites-vous que la question se règlera en temps et en heure, à votre avantage.

Sagittaire

3ème décan, une demande ou une proposition datant de début février peut revenir sur le tapis, ce qui vous surprendra agréablement. Vous pourrez conclure avant le 10 mars. Mais cela ne concerne que ceux qui sont nés après le 18 décembre et qui avaient peut-être eux-mêmes proposé une idée à un proche et n'avaient pas eu de réponse ; on leur avait demandé un temps de réflexion. Ce temps est donc sur le point de se terminer, le 10 mars, aussi ne soyez pas impatient, ça vient !

Capricorne

Né début janvier, il y a de la grogne dans l'air, c'est dans votre couple que cela se passe et vous allez être obligé de faire une concession si vous voulez arranger les choses. Mais la situation peut être la même avec un associé professionnel, cela dépend de votre thème natal. Par ailleurs, 1er décan, si on vous a fait une proposition ou si vous avez eu une bonne idée début février, cela va revenir au premier plan à partir du 16 mars ; vous aurez alors des réponses positives.

Verseau

Mercure revient dans votre 3ème décan et y stationne jusqu'au 10. A partir de cette date vous pourrez vous exprimer sans langue de bois, vous vous sentirez plus libre de parler, dire ce que vous avez envie de dire ; mais la fenêtre de tir durera 6 jours, jusqu'au 16 et ensuite Mercure retournera dans le 1er décan des Poissons d'où elle sera en relation avec votre 1er décan ; qui attend peut-être d'être payé depuis début février et qui trépigne !!

Poissons

Mercure ne vous quitte pas pour très longtemps, jusqu'au 16, et vous demande de réfléchir à comment vous libérer de votre incapacité à dire non à votre entourage, et même aux autres en général. Car ce sont des contraintes répétées que vous vous imposez, et même si vous pensez que c'est votre devoir, ou que c'est parce qu'on vous a élevé ainsi, à vous dévouer aux autres, il faut réfléchir à l'impact que cela a sur votre vie.