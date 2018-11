L'horoscope du 27 novembre 2018

publié le 27/11/2018 à 05:42

Bélier

Les vents porteurs dont nous parlions hier sont pour le tout début du signe, c'est-à-dire né avant le 28 mars. Né début avril, Saturne gâche un peu la fête. Vous avez certainement de belles perspectives professionnelles, que vous soyez travailleur indépendant ou non, mais Saturne ralentit tout et vous incite à douter, à ne pas être sûr de vous et de vos choix. Heureusement, 1er décan, elle est sur le départ et dès la mi-décembre c'est le 2ème décan qui se posera trop de questions.

Taureau

Régner sur sa maison, sur son entreprise et sur les autres en général, c'est le voeu secret de tout Taureau. Et il faut dire que de temps en temps, il y arrive. Pendant quelques heures, comme aujourd'hui, il se sent comme le Roi Soleil au milieu de sa cour, tout le monde lui portant allégeance. Vous avez du Lion en vous, le signe qui est justement celui du roi Soleil et cette part de Lion est un des piliers de votre personnalité. Du coup, certains adorent avoir leur petite cour...

Gémeaux

Le Soleil, Mercure (votre planète) et Jupiter sont encore mal alignés pour ceux du mois de mai. Accepter ou refuser une décision est l'enjeu de cette conjoncture. Soit on vous impose quelque chose dont vous ne voulez pas, soit vous avez un ennui avec la justice ou l'administration qui s'est trompée et cela vous rend furieux, à juste titre. Essayez de ne pas avoir les nerfs trop en pelote, ça vous empêche de dormir et crée inutilement du stress. Parlez avec vos proches, cela vous détend.

Cancer

Ça vous démangera, vous aurez du mal à vous réfréner et pourtant il faudra être raisonnable et ne pas demander aux autres plus que ce qu'ils peuvent donner. C'est probablement l'inquiétude qui vous fait agir ainsi, celle ne de pas ou plus être aimé ; c'est le problème de tout Cancer, il n'a jamais de certitudes dans ce domaine, ou alors ça ne dure pas très longtemps ! Surtout quand Saturne vous fait face (né entre le 29 juin et ou - le 4 juillet).

Lion

Vous serez le maître aujourd'hui, rien ne vous résistera si vous êtes né en juillet. Allez-y, imposez votre loi, vos idées, vos opinions, elles seront respectées. Vous me direz qu'il en va souvent ainsi, mais c'est accentué en ce moment par le bon aspect de Jupiter qui vous donne l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Ça vous plaît beaucoup, mais tous ne sont pas d'accord et né autour du 31 juillet vous aurez affaire à quelqu'un de négatif.

Vierge

Il faut absolument que vous appreniez à vous défendre du stress qui, bien souvent, vous rend malade. A travers Saturne, on vous donne des solutions depuis un an. Mais écoutez-vous la voix de la raison ? Rien n'est moins sûr car vous êtes un signe de terre, accroché à ses habitudes et à son fonctionnement, changer est très difficile pour vous. Mais vous avez là une occasion quasi unique de vous calmer, de vous poser et de vous construire des barrières solides contre le stress.

Balance

Tout va bien ! Les planètes en Sagittaire, optimistes et positives luttent contre les froideurs et lenteurs de Saturne qui, d'ailleurs, vous fichera bientôt la paix. Elle est actuellement pile sur le Soleil de ceux qui sont nés les 30 septembre et 1er octobre, ce qui signifie que c'est terminé (ça dure depuis décembre-janvier), que vous allez pouvoir vous détendre et voir la vie sous un autre jour, beaucoup plus gai et surtout moins lourd à porter. Avec Saturne, tout pèse des tonnes !

Scorpion

Il faut, je dois, il vaudrait mieux : laissez de côté ces mots soufflés par votre gendarme intérieur et profitez. Avec les planètes en Sagittaire, il faut profiter. Il y en a trois en ce moments et elles mettent donc l'accent sur les profits, les bénéfices et votre confort personnel. Et s'ils ne sont pas encore là, vous avez planté des graines toute cette année et vous allez en retirer les bénéfices d'ici peu. Sauf si Saturne est mal placée dans votre thème.

Sagittaire

Lune et Jupiter s'harmonisent ; pour vous 1er décan c'est l'assurance de ne montrer que le meilleur et d'entendre des compliments que vous jugerez mérités. Il y aura en effet une part d'auto-satisfaction en vous, mais après tout pourquoi ne pas vous faire du bien vous-même ? En outre, la Lune rencontre également Mercure, laquelle se sépare de Mars : quelqu'un va calmer la colère qui vous habite depuis plusieurs jours, mais vous garderez quand même un peu de rancune.

Capricorne

Face aux problèmes que les natifs de décembre rencontrent, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, sinon attendre mi-décembre que cela passe. D'un côté Jupiter et Mars sont mal lunées et vous créent des tracasseries, parfois juridiques ou administratives, de l'autre Saturne est dans votre décan, mais ne vous embête plus si vous êtes né avant le 26. Les autres natifs sont face à une énorme fatigue pour les uns, alors que les autres traversent une épreuve.

Verseau

Hier comme aujourd'hui, que des bonnes choses pour vous et surtout le sentiment agréable de compter aux yeux des autres, d'avoir une certaine importance. Cela concerne surtout le 1er décan, avec ses bons influx de Mercure/Jupiter qui créent de l'enthousiasme, un renouveau, un alignement favorable à tout projet en cours. Et, même sans avoir à demander, vous trouverez des aides, quelqu'un qui appréciera ce que vous faites et qui aura envie de vous pousser en avant.

Poissons

5 planètes en signes de Feu, voilà qui ne fait pas votre affaire car vous êtes obligé d'agir, alors que vous préféreriez que la magie règle tous vos problèmes. De plus, la planète de Feu, Mars (maîtresse du Bélier) est chez vous pour quelque temps, dans votre 1er décan actuellement, et cela vous pousse encore plus à l'action, ou à la réaction. Vous pourriez être de fort mauvaise humeur, irritable, et encore plus susceptible que d'habitude. 1er décan, ça passera après samedi.