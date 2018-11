L'horoscope du 30 novembre 2018

publié le 30/11/2018 à 05:51

Bélier

2e décan si vous avez un problème, que vous avez pris du poids ou maigri, pourquoi ne pas voir un médecin ? Ah oui, c'est vrai vous n'allez jamais chez le médecin ! On sait que le Bélier déteste s'occuper de sa santé ! Mais les médecins ne sont pas là par hasard, ils prennent en charge vos problèmes et, franchement, vous pourriez aller mieux si vous étiez raisonnable et que vous accordiez de l'importance à ce qui se passe dans votre corps : faites confiance au corps médical.

Taureau

Lune et Neptune s'occupent de vous aujourd'hui et vous mettent en tête que vous devez aider tout le monde. Mais tout le monde n'a pas envie d'être aidé ! Ne donnez pas de confiture aux cochons comme on dit et réservez vos gentillesses aux personnes qui en ont réellement besoin. Cela s'adresse surtout au 2ème décan, parce que le 1er décan a d'autres chats à fouetter avec un souci financier ou administratif à gérer un peu dans l'urgence. Né après le 25 avril surtout.

Gémeaux

Vous aurez tendance à vous effacer, alors que ce n'est pas dans votre nature, 2e décan. Mais quelqu'un semble vouloir que vous n'ayez pas votre place ! Nous en avons déjà parlé, il s'agit probablement d'un supérieur ou d'un parent (selon votre âge). Ne vous laissez pas manipuler, surtout né autour des 4, 5, 6 juin, mais toute la fin du 2ème décan peut être sensible aux influx de Neptune, responsable d'une situation où vous ne parvenez pas à être vous-même.

Cancer

Au contraire des Gémeaux, il se peut que vous ayez trouvé votre place 2ème décan, grâce à un travail qui vous permet d'exercer votre intuition et votre créativité. Né autour des 5, 6, 7 juillet, vous êtes le plus concerné et vous avez également pu élargir vos connaissances en vous penchant sur une nouvelle philosophie ou sur une religion. A moins que vous ne soyez entré dans un système de croyance qui vous donne de l'assurance et une meilleure confiance en vous.

Lion

Vous n'êtes pas au bout de vos peines 1er décan, et pourtant vous avez fait du chemin, vous avez progressé. Mais apparemment, cela n'est pas suffisant puisque la vie vous représente la note avec le retour de Vénus en Scorpion. Toutefois, vous avez à présent le soutien de Mercure (seulement aujourd'hui) et celui de Jupiter. Il y a probablement un domaine où ça marche bien, où vous avez du succès et de la reconnaissance, mais dans un autre domaine ça ne se passe pas bien du tout !

Vierge

Né autour des 6, 7, 8 septembre, c'est toujours la même histoire avec un partenaire professionnel ou affectif. Il/elle a fait plus que profiter de votre gentillesse. Et peut-être aussi de l'une de vos faiblesses que vous ignoriez jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais Neptune est en train de lever le voile et vous vous apercevez que vous avez fait un mauvais choix, ou que vous êtes mal tombé. Maintenant, le travail que vous avez à faire c'est de comprendre ce qui s'est passé.

Balance

Né après le 20 octobre, votre ciel n'est vraiment pas serein, une histoire de coeur se passe mal, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans cette relation. Mais peut-être que vous n'envisagez pas, par exemple, que vous aimez trop ou mal ? Ou au contraire que vous rejetez les sentiments que vous pouvez avoir pour l'autre parce que vous ne voulez pas de cette personne, vous le ou la trouvez étouffant/e, trop envahissant/e ? C'est compliqué à démêler.

Scorpion

On vous sait parmi les plus fidèles en amitié, et vous êtes aussi d'excellent conseil pour ceux qui vous entourent mais hélas beaucoup moins pour vous-même ! On dirait qu'en ce qui vous concerne vous êtes souvent à côté de la plaque et qu'il ne vous arrive jamais rien de positif. Ce qui est tout à fait normal si vous-même n'êtes pas positif et n'avez pas de respect pour vous et pour votre vie. Sans le savoir, vous interagissez avec elle et si vous êtes négatif...

Sagittaire

La réussite est souvent au rendez-vous chez l'heureux Sagittaire, mais il y a quelques irréductibles en ce moment, notamment chez les natifs du 2ème décan. En effet, Neptune vous lance un défi, actualisé aujourd'hui par sa dissonance avec la Lune : mettre de l'ordre dans votre vie si vous êtes né autour des 6, 7, 8 et peut-être 9 décembre. Vous avez pris le mauvais chemin ou n'avez pas fait le bon choix il y a des années, et vous vous en rendez compte à présent.

Capricorne

La journée sera encore meilleure que celle d'hier, votre sensibilité se manifeste davantage, 2e décan, et vous vous laissez aller à exprimer vos émotions. Ce que vous ne faisiez pas " avant ". Mais vous devez veiller à ne pas jeter votre bonnet par-dessus les moulins et à ne pas trop vous " lâcher ", vous en êtes capable ! Vous pourriez vous dire " à quoi bon ! " et laisser tous vos principes passés tomber dans les oubliettes. N'allez pas d'un extrême à l'autre tout de même !

Verseau

Autant vous étiez trop réaliste hier, surtout 1er décan, autant vous aurez au contraire la tête dans les nuages et serez totalement à l'ouest, 2ème décan. Les soucis seront là, présents à votre esprit, mais vous trouverez le moyen de les chasser en pensant à autre chose, ou en vous dispersant dans diverses activités (le seul moyen de calmer des pensées envahissantes). Peut-être êtes-vous absorbé par un projet qui n'avance pas assez vite (Mercure rétrograde).

Poissons

Il n'y a pas de mal à se tromper, à faire une erreur, au contraire on apprend. Mais il ne faut pas persévérer et penser que les choses s'arrangeront toutes seules. Or, 2ème décan né autour des 4, 5, 6 mars c'est précisément ce que vous êtes en train de faire et vous le savez. Vous avez beau vous dire que ça ira mieux le mois prochain ou dans deux mois, vous ne parvenez même pas à vous tromper vous-même. Allez, prenez le taureau par les cornes, réglez le problème !