L'horoscope du 29 novembre 2018

publié le 29/11/2018 à 05:48

Bélier

Autour de vous on s'attardera sur des détails et vous aurez l'impression de ne pas avancer, de perdre votre temps. Des détails plus importants que vous le pensez ! Ils sont même parfois essentiels, ce sont les petites lignes qu'on ne lit pas dans un contrat, ou un mot qui est dit dans une conversation et auquel vous ne prêtez pas attention alors qu'il peut tout changer... C'est aussi le petit grain de sable qui, si vous ne l'ôtez pas parce que vous ne le voyez pas, fait gripper la machine.

Taureau

Lune et Mars sont vos meilleures amies, n'hésitez pas à promouvoir l'un de vos projets, même s'il vous paraît un peu trop audacieux, vous avez de la ressource. Vous êtes très bien soutenu, par des personnes qui croient en vous (1er décan surtout) et par Saturne qui vous rassure et accentue votre confiance en vous. Évitez cependant d'avoir l'air trop sûr de vous si vous faites une présentation, votre interlocuteur aura un regard très critique.

Gémeaux

Rencontre au sommet entre Soleil, Jupiter et Mercure. Né au début du signe, il se peut que quelqu'un vous plaise ou qu'on vous fasse une importante proposition. A priori. Parce que, malheureusement les planètes sont toujours (un peu) en dissonance avec Mars et que vous avez affaire à des personnes qui pourraient vous avoir lancé un défi que vous ne pensez pas pouvoir relever. Et si vous faites une rencontre, il n'est pas sûr que vous soyez dans un rapport d'égalité avec cette personne.

Cancer

A part le 3ème décan dont nous avons parlé hier, vos affaires se portent bien, natif fin juin. Vous avez du courage, de la volonté à revendre et une belle intuition. N'hésitez pas à faire ou à dire ce qui vous vient à l'esprit, ou en tout cas à envoyer des signaux pour faire comprendre ce que vous pensez. Même si votre propos est de critiquer les propos des autres ! Ce sera constructif et cela servira à quelque chose, vous pouvez en être sûr !

Lion

Le trio planétaire en Sagittaire est en harmonie avec vous et braque les projecteurs sur le 1er décan, sauf qu'un détail qui se cache à l'arrière-plan vous contrarie. Enfin, ce n'est pas tout à fait un détail puisqu'il s'agit d'une question de confiance ou alors d'un problème de trésorerie. Vous avez peut-être un important projet, quelque chose qui valorisera votre image mais il faut éventuellement y investir de l'argent. Cela vaut le coup d'y réfléchir semble-t-il.

Vierge

Vous aussi vous attarderez sur un détail, mais vous aurez bien raison car on peut vous avoir accusé de quelque chose 1er décan, or ça ne colle pas avec la réalité. Vous êtes profondément touché par ce que vous vivez comme une attaque et qui en est effectivement une. Et vous ne voyez pas comment vous défendre, si ce n'est en allant voir un avocat ou quelqu'un qui parlera pour vous et prendra vos intérêts à coeur. Il semble que ce soit la meilleure chose à faire.

Balance

Le joli trio de planètes en Sagittaire, actif depuis le début de la semaine, c'est du gâteau pour le 1er décan. Un travail vous demande des efforts, mais vous réussissez. Ce que vous avez entrepris marche et se développe à toute vitesse et même si Mars est encore un peu en dissonance avec ces planètes et que vous avez rencontré un obstacle, cela n'est pas grave. D'ailleurs Mars s'éloigne et ne reviendra plus, il se peut donc que l'obstacle en question soit derrière vous. Vous pouvez accélérer.

Scorpion

Né début novembre, vous avez bien mérité une petite récompense sonnante et trébuchante. Elle pourrait vous être offerte d'ici quelques jours. Votre planète, Mars, est en harmonie avec vous et a le pouvoir d'accélérer les choses. Ou plutôt, c'est vous qui ferez en sorte que cela ne traîne pas car vous serez volontaire, ferme et déterminé. Toutefois, vous avez aussi la possibilité de vous mettre en avant, de briller et d'impressionner les autres par votre créativité (jusqu'à samedi).

Sagittaire

Si vous ne voulez pas partir dans tous les sens et n'aller au bout de rien, établissez un plan de votre journée et faites les choses les unes après les autres. La dispersion est souvent l'un de vos problèmes, comme les Gémeaux et au contraire du voisin Capricorne, vous avez du mal à vous concentrer sur une seule chose à la fois. Ce sont les sollicitations extérieures dont vous ne savez pas vous protéger qui vous déroutent et cela sera le cas aujourd'hui pour ceux de novembre.

Capricorne

Une bonne journée pour vous, en tout cas 1er décan. La confiance règnera puisqu'on vous confiera un important dossier, justement celui que vous vouliez. Mais vous vous serez battu pour l'obtenir, comme l'indique la dissonance passée entre Jupiter et Mars ; elle est à présent terminée et Mars dynamise tous vos échanges, quand elle ne les dynamite pas ! Vous aurez en effet un soudain besoin de franchise ou de dire ce qui vous passe par la tête !

Verseau

Une journée prise de tête, vous vous fixerez sur un détail, un paiement par exemple qui n'a pas été effectué à la bonne date mais qui le sera de toute façon. En fait, vous aurez les nerfs et vous aurez besoin de les passer sur quelque chose ; vous vous angoissez facilement en ce moment (1er décan en particulier) et surtout parce que vous craignez qu'un projet ne se fasse pas ou qu'il ne marche pas comme vous l'avez prévu. Vous y avez peut-être mis de l'argent ?

Poissons

Vous serez mécontent, irritable et sortirez les griffes à la moindre remarque si vous êtes de fin février. La relation avec un supérieur vous met les nerfs à vif, et vous réagissez mal à ses rodomontades. Au lieu de rester calme et de lui opposer un visage ferme et déterminé, vous réagissez de manière émotionnelle et vous emportez. Pire encore, vous ne dites rien, mais tout se passe à l'intérieur et cela se voit sur votre visage. De plus, cela vous fait du mal !