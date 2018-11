L'horoscope du 28 novembre 2018

publié le 28/11/2018 à 05:41

Bélier

3e décan, Uranus est chez vous et s'oppose à Vénus. Vous n'en reviendrez pas de l'attitude de votre partenaire, de voir à quel point il/elle semble détaché de vous. Si vous êtes en couple, il faudrait peut-être prendre des distances provisoirement afin de faire le point, avec l'espoir que cela s'arrange. Si vous êtes célibataire et que vous sortez avec quelqu'un avec qui ce n'est pas très sérieux, vous aurez tout simplement envie de rompre et de passer rapidement à autre chose.

Taureau

Un changement de dernière minute dans ce qui était prévu pourrait vous perturber un peu 3e décan. Tout ça parce que vous n'aimez pas les surprises. Essayez de ne pas y prêter trop d'attention et de changer rapidement votre fusil d'épaule. Ne restez pas sur des regrets et trouvez autre chose pour remplacer. En général, quand un Taureau peut remplacer un plaisir par un autre, tout se passe bien. Mais si vous restez fixé sur ce qui aurait dû se passer, c'est moins bien.

Gémeaux

3ème décan, Vénus et Uranus sont toutes deux en harmonie avec vous, aussi pourriez-vous avoir un agréable coup de cœur qui durera quelques jours. Pas au-delà de lundi ou mardi prochain cependant... Vous n'êtes pas de ceux qui s'engagent facilement et si vous sentez que vous avez affaire à quelqu'un qui va vous coller ou vous demander beaucoup, vous prenez la poudre d'escampette. Si vous êtes déjà en couple, la plupart du temps cela restera totalement virtuel.

Cancer

Vous serez perturbé toute la semaine, 3e décan. On vous demandera des preuves d'amour ou en tout cas d'attachement, que vous n'aurez pas envie de donner. Parce que vous vous sentirez contraint ou tout simplement parce que vos sentiments se sont enfuis et que vous n'éprouvez plus rien. Mais il se peut aussi qu'un membre de votre famille, pour qui vous avez beaucoup d'affection, se conduise un peu méchamment à votre égard (3e décan toujours).

Lion

Pour vous, Vénus et Uranus sont positives et si vous êtes né après le 20 août, quelqu'un de votre entourage pourrait créer la surprise. Une bonne surprise ! Vous serez étonné parce que cette personne aura décidé de quelque chose d'imprévu, ou parce qu'il/elle prendra ou reprendra soudain sa liberté et que cela vous arrangera. Autre éventualité : vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous ferez ami-ami instantanément ; comme si vous retrouviez un frère ou une soeur.

Vierge

On pourrait vous reprocher d'être trop possessif si vous êtes du 3e décan, ou alors de ne pas vous montrer assez généreux avec vos sentiments ou votre argent. Et ce n'est peut-être pas la première fois qu'on vous fait comprendre que votre comportement dans ces domaines (et surtout votre tendance à la rétention) pose problème. Cela dit, c'est probablement profondément ancré en vous et il vous sera très difficile de changer. Faites-vous accepter tel que vous êtes.

Balance

Dans votre 3ème décan, Vénus s'oppose à Uranus et vous retrouvez une difficulté relationnelle que vous connaissez bien ; du rejet, un désamour que vous ressentez ou le fait que c'est l'autre qui vous rejette. Vous êtes déjà passé par là plusieurs fois depuis 2017, cela s'était arrangé mais le problème revient sur le devant de la scène, qu'il s'agisse d'un parent proche ou de votre conjoint. La force de cette configuration est très différente d'un thème à l'autre, alors ne vous fixez pas dessus !

Scorpion

En ce qui vous concerne, si vous expérimentez quelque chose de l'ordre du coup de foudre ou au contraire de la rupture, cela restera totalement virtuel, 3e décan. Tout se passera dans votre tête, vous imaginerez ce que cela vous ferait si vous aviez une histoire avec un collègue (par exemple), ou si votre ami/conjoint décidait de partir vivre sa vie ailleurs. Rien que d'y penser, certains d'entre vous en auront des sueurs froides. Mais rien de concret, rassurez-vous.

Sagittaire

Une dissonance Vénus/Uranus s'est installée, il n'est pas exclu que vous ayez pour la énième fois une sorte de coup de foudre qui ne vous mènera nulle part. Vous êtes du genre à vous emballer, je vous le dis souvent, et ce sera encore une fois d'actualité, mais uniquement pour le 3ème décan. Cela dit, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami/e qui déclarera soudain sa flamme ; vous en serez très surpris et perturbé car vous ne serez pas sûr d'en vouloir.

Capricorne

Vous trouverez votre ami ou conjoint très dur avec vous, ou c'est vous qui le rejetterez. Et c'est un climat qui règnera toute la semaine pour le 3e décan. Il s'agit d'une dissonance entre Vénus en Balance (puissante) et Uranus en Bélier, aussi peut-être qu'il ne sera pas question d'amour mais d'un choix difficile à faire et qui vous taraude depuis des mois, surtout si vous êtes de la toute fin du signe (né les 18, 19 janvier). Un choix professionnel, semble-t-il.

Verseau

Né en fin de signe, il se pourrait que vous vous soyez entiché de quelqu'un qui n'est pas pour vous, mais ce n'est pas le genre de détail qui vous arrête. Quand votre coeur se met à battre, vous êtes totalement " fixé " sur ce que vous ressentez et le reste n'a pas d'importance. C'est ce qui vous vaut pas mal de désillusions : vous partez au quart de tour et faites machine arrière dès que la personne se révèle un peu différente de ce que vous aviez imaginé.

Poissons

On pourrait vous demander un service que, pour une fois, vous n'aurez pas envie de rendre. Sachez dire non, sans vous embrouiller dans des explications vaseuses. Parfois, il suffit de refuser sans donner de raison, vous n'avez tout simplement pas à vous justifier. Si vous acceptez, ce sera une contrainte et vous finirez par détester la personne qui vous aura demandé ce service et serez fâché contre elle. Ne vaut-il pas mieux dire tout de suite ce que vous pensez ?