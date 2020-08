L'horoscope du 31 juillet 2020

publié le 31/07/2020 à 05:30

Bélier

Vous aurez tendance à accorder trop d'importance à des détails que vous serez le seul à voir. Et votre orgueil étant accentué, vous vous vexerez pour des broutilles. Une fois l'incident passé, et il passera rapidement, vous ferez comme si de rien n'était...

Taureau

C'est éventuellement un week-end de départ pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, vous êtes prêt et vous ressentez vraiment le besoin de changer d'air. En général, vous préférez rester chez vous mais cette année, vous avez envie d'être ailleurs...

Gémeaux

Né après le 15 juin, vous bénéficiez encore de la conjonction de Vénus avec votre Soleil. C'est le bon moment pour sortir et faire de charmantes rencontres. Certains pourraient avoir un petit coup de coeur et se sentir pousser des ailes. Mais allez-y doucement.

Cancer

Vous ferez de louables efforts ce week-end pour améliorer votre relation avec votre partenaire, mais il faut dire que chéri (e)n'y mettra pas vraiment du sien. Si vous êtes du 2ème décan, cela risque d'attiser votre colère. Toutefois, en ce qui vous concerne, ça se termine le 5.

Lion

Vous serez d'humeur un peu morose, parce que rien ne sera assez parfait à vos yeux. Essayez d'être moins exigeant avec vous-même et avec les autres ! Vous allez vous fatiguer et surtout vous déprimer inutilement, tout est imparfait en ce bas monde.

Vierge

Une bonne fin de semaine, vous serez content de vous ou de ce que vous avez prévu de faire. De plus, vous aurez de bons et rassurants pressentiments. Écoutez vos petites voix intérieures, d'autant plus qu'elles seront positives. Si vous partez, ce sera le coeur léger.

Balance

A quoi bon ressasser vos souvenirs et vous dire que c'était mieux avant ? Ce n'est que pour ce week-end, mais quand même, essayez de penser plus positif ! Surtout que l'année 2021 sera bonne pour les Balance, alors que celle-ci n'était pas terrible, surtout 3ème décan.

Scorpion

Comme pour beaucoup de gens, un petit déplacement s'annonce pour ce week-end, mais il se peut que vous partiez à reculons sur vous êtes né en octobre. Quelque chose vous tracasse depuis des mois, ou vous fait peur, et partir ne vous arrange pas.

Sagittaire

Vous aurez d'importants besoins et un appétit gargantuesque. C'est peut-être juste l'idée de prendre le chemin des vacances qui vous fera saliver à ce point ! En tout cas, vous aurez tendance à exagérer et votre corps pourrait se venger (mal au ventre, à la tête, etc.).

Capricorne

La Lune s'installe chez vous, 1er décan, vos proches et votre conjoint seront votre principal source d'intérêt aujourd'hui. Une bonne soirée est à prévoir : il se peut que vous organisiez quelque chose à deux ou avec des proches, ou alors que vous soyez invité.

Verseau

Vous êtes distrait, c'en est parfois comique, et aujourd'hui encore vous risquez d'oublier votre tête quelque part... Ou en tout cas un objet quelconque, voire un rendez-vous dont vous vous souviendrez au dernier moment et où vous irez en catastrophe !

Poissons

Une bonne journée pour le 1e décan, qui pourra exercer un de ses pouvoirs préférés, celui d'aider l'autre ou d'être solidaire et signer une énième pétition. Les Poissons aiment bien les pétitions car ils ont le sentiment de pouvoir exprimer ce qui leur tient à coeur.