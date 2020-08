L'horoscope du 1er août 2020

publié le 01/08/2020 à 05:30

Bélier

Mercure et Pluton s'opposent et il semble que vous aurez un profond désaccord avec un proche, 3ème décan. Cela dit, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a comme un schéma répétitif et un antagonisme entre vous qui vient de très loin.

Taureau

3ème décan, Saturne va stationner en bon aspect avec vous pendant plusieurs mois. C'est donc une bonne période pour donner des bases solides à vos relations. Surtout celles qui vous permettent de vous construire un réseau, amical ou professionnel.

Gémeaux

2ème décan, né début juin, c'est le moment de faire une mise à jour de votre système de croyance et de ne plus donner trop facilement votre confiance. Vous n'êtes pas tous influençables, mais cela vous arrive quand même assez souvent et vous devez mettre des freins.

Cancer

La Lune du Capricorne active une conjoncture qui n'est pas très calme pour ceux du 2ème et même du 3ème décan. Vous avez de bonnes raisons d'être en colère. Mars en Bélier vous confronte à la mauvaise volonté de l'autre et vous êtes obligé de le supporter.

Lion

Si c'est le grand jour, que vous partez en vacances, on dirait que vous ne serez pas très cool. Vous vous irriterez pour rien et reporterez vos humeurs sur vos proches. En fait, il y a une dissonance Lune/Mars et tout le monde s'énervera facilement.

Vierge

Que vous soyez sur le départ ou sur le retour, vous serez dans les meilleures conditions qui soient. Quoi qu'il se passe, vous prendrez les bonnes décisions. Même pour des détails, comme l'itinéraire choisi ou les vêtements que vous porterez !

Balance

2ème décan, vous serez sensible à la dissonance Lune/Mars qui risque de vous hérisser le poil. C'est-à-dire que c'est un proche qui vous cassera les pieds. Cela dure depuis plusieurs jours et vous en avez ras-le-bol ; l'aspect de Mars disparaîtra mercredi.

Scorpion

Ce n'est pas vous qui serez agacé par la conjoncture, mais plutôt votre conjoint ou vos enfants. Vous, vous afficherez un flegme qui peut calmer les esprits. En fait, vous trouverez le moyen de ne pas entendre le bruit qui est fait autour de vous.

Sagittaire

Mars étant en bon aspect avec vous, 2ème décan, vous réagirez rapidement et trouverez instantanément des solutions à tout problème pouvant se présenter. Des détails le plus souvent, et ils ne seront pas nombreux. Vous serez concentré et ferez attention à tout.

Capricorne

Vous serez encore plus silencieux que d'habitude et donnerez l'impression que vous vous isolez dans votre monde. Cependant, vous serez très observateur, rien ne vous échappera et surtout pas les mensonges et les vantardises venant des autres.

Verseau

Né début février, il se peut qu'il soit question de déménager, de quitter un endroit où vous avez longtemps vécu, ou une équipe avec qui vous avez travaillé. C'est comme un déchirement pour vous et vous n'arrivez pas à vous y faire. C'est très compréhensible...

Poissons

Né après le 10 mars, vous êtes valorisé et en phase avec les autres depuis plusieurs mois. Votre facilité à vous mettre à leur place est accentuée ces jours-ci et vous pouvez vraiment les aider, surtout moralement. Mais ne prêtez pas d'argent, ce serait une erreur.